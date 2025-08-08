Reggeli összefoglaló (08.08.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek alig változtak a hét utolsó kereskedési napján. A kínai indexek 0,30-0,45% közötti csökkenést mutatnak , az ausztrál főindex 0,15%-kal emelkedik , a szingapúri SG20cash pedig 0,15%-kal csökken. A kiemelkedő a japán JP225 , amely 1,60%-ot erősödött a kereskedelmi feltételekről szóló frissítést követően.

Japán biztosította az Egyesült Államok kötelezettségvállalását az elnöki vámrendelet módosítására és a túlfizetett vámok visszatérítésére, az összes érintett árura vonatkozó 15%-os felső határértékkel . A felülvizsgált megállapodás emellett 27,5%-ról 15%-ra csökkenti az amerikai autós vámokat, és mind a meglévő, mind az új vámokra vonatkozik. Japán tisztviselők sajnálatukat fejezték ki a kezdeti eltérések miatt, de hangsúlyozták, hogy nincs vita a kölcsönös vámok tekintetében.

A hírekre válaszul az USDJPY is 147.350 fölé erősödött .

A Bank of Japan júliusi véleményösszefoglalója megosztottságot mutatott a következő kamatemelés időzítésével kapcsolatban. Egyes tagok arra figyelmeztettek, hogy az intézkedés késleltetése később élesebb szigorítást tehet szükségessé, míg mások a gazdasági bizonytalanság miatt a türelem mellett érveltek. Az inflációs kockázatok, a kereskedelem és a geopolitikai tényezők voltak a középpontban.

A jegybank megerősítette, hogy készen áll a szigorításra, ha a gazdaság és az árak az előrejelzésekhez igazodnak. Ez a hír nem járt említésre méltó árfolyamhatással, és a jen továbbra is gyengül napi időtávon.

Az USA 15%-os vámot vetett ki a COMEX-szállításra használt stratégiai nagy aranyrudakra (1 kg és 100 oz). Ez a lépés megzavarhatja a London és New York közötti kapcsolatokat, a short pozíciók lezárására vagy átütemezésére kényszeríthet, és szigoríthatja a finanszírozási feltételeket a londoni aranyrúd-bankrendszerben.

vetett ki a COMEX-szállításra használt stratégiai nagy aranyrudakra (1 kg és 100 oz). Ez a lépés megzavarhatja a London és New York közötti kapcsolatokat, a short pozíciók lezárására vagy átütemezésére kényszeríthet, és szigoríthatja a finanszírozási feltételeket a londoni aranyrúd-bankrendszerben. A várakozások szerint ez felgyorsítja a Bázel III által vezérelt, a fizikai fémbirtoklás irányába történő változásokat, és csökkenti Svájc dominanciáját a finomításban. A COMEX befolyása a globális aranyár-képzésre valószínűleg növekedni fog.

A JP Morgan most arra számít, hogy a Fed agresszívebben enyhíti a politikát, és szeptemberben megkezdi a kamatcsökkentést. A bank a munkaerő-piaci gyengeséget nevezi meg a lanyha elmozdulás fő mozgatórugójaként. A Fed funds határidős ügyletei jelenleg körülbelül 59 bázispontos kamatcsökkentést áraznak az év végéig, ami teret enged a várakozások további kiigazítására.

