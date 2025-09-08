Reggeli összefoglaló (08.09.2025)

Hétfőn kora reggel mérsékelt emelkedés volt tapasztalható az ázsiai tőzsdéken; a japán Nikkei index közel 1,5%-ot emelkedett a vártnál magasabb GDP-adat és Ishiba miniszterelnök lemondását követő bizonytalanság hulláma után. Kína is enyhe emelkedést mutatott a kiábrándító külkereskedelmi adatok ellenére; Hongkong Hang Seng indexe emelkedett, míg Ausztráliában enyhe csökkenés volt tapasztalható.

A devizapiacon a fő esemény a japán politikai változások miatt gyengülő jen; az USD/JPY árfolyam ideiglenesen elérte a 148,57-es szintet. Ugyanakkor a nyersanyagdevizák gyengülnek, míg az euró stabil marad. Az amerikai dollár enyhén gyengült a gyenge amerikai munkaerő-piaci adatok után, a kínai jüan pedig stabil maradt az export kilátásaira vonatkozó aggodalmak ellenére.

Az adatok tekintetében Japán felülvizsgált GDP-je azt mutatta, hogy a gazdaság a második negyedévben éves szinten 2,2%-kal (negyedéves szinten 0,5%-kal) nőtt, ami a vártnál gyorsabb, összehasonlítva az előzetes 1,0%-os becsléssel. A javulás a magánfogyasztás növekedését tükrözte, és az ötödik egymást követő negyedéves növekedést jelentette.

Kínában az augusztusi kereskedelmi adatok az export növekedését mutatták, de a várakozások alatt maradtak, az éves növekedés a februári óta legalacsonyabb szintre esett vissza. Az Egyesült Államokba irányuló szállítások 33%-kal csökkentek az előző évhez képest, ami jól mutatja a vámok negatív hatását.

A nyersanyagok közül az arany ára továbbra is magas (Kína vásárolja a fémet, és az ár meghaladja a 3500 dollár/uncia értéket, 3600 dollár/uncia közelében marad), míg az olaj az OPEC+ termelési politikájának változásai ellenére is emelkedik. A NATGAS kontraktus ma több mint 3%-kal emelkedett.

Emlékeztetünk arra, hogy a hétvégén az OPEC+ bejelentette az októberi termelés növelését Szaúd-Arábia piaci stratégiájának részeként.

Augusztusban a Kínai Népi Bank tizedik hónapja növelte aranytartalékait, folytatva diverzifikációját az amerikai dollártól. Ebben az időszakban 0,06 millió troy uncia került hozzáadásra, így a teljes tartalék 74,02 millió unciára emelkedett a tavaly novemberi vásárlások újraindítása óta, amikor összesen 1,22 millió uncia kezdett felhalmozódni.

A kriptovaluta-piacon viszonylagos optimizmus uralkodik. Bár a Bitcoin nem tapasztal jelentős változásokat, számos altcoin viszonylag nagy növekedéssel büszkélkedhet ma reggel. A Dogecoin és a Sandbox 3,5, illetve 2 százalékkal emelkedett.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.