Reggeli összefoglaló (12.01.2026)

Az ázsiai tőzsdék pozitív hangulatban kezdték a hetet: Hang Seng +1,25%, Shanghai Composite +0,75%, ASX 200 +0,41%. Japánban a banki ünnepnap miatt a tőzsdék zárva tartanak. Az optimizmust a kínai kereskedelmi adatok és a PBOC árfolyam-rögzítése nyomán javuló hangulat táplálta.

A Wall Streeten a határidős szerződések csökkenésre utalnak a Fed függetlenségét övező feszültségek kiéleződése után; a befektetők védekező pozícióba vonulnak a CPI-adatok közzététele és az eredmények közzétételének időszaka előtt. A „kockázat” elkerülése Európára is átterjedt, ahol a határidős szerződések vesztettek értékükből.

Az Exxon politikai vihar középpontjába került, miután Trump azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza a befektetéseket Venezuelában, miután a vállalat vezérigazgatója „befektetésre alkalmatlan” piacnak minősítette az országot.

Jerome Powell nyilvánosságra hozta, hogy idézést kapott a Igazságügyi Minisztériumtól, ami fokozta az aggodalmakat a Trump-kormány monetáris politika iránti beavatkozásával kapcsolatban.

A szövetségi ügyészek nyomozást indítottak Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen. A kritika középpontjában a központi bank washingtoni székházának költséges felújítása és a Fehér Ház általános elégedetlensége a kamatcsökkentések ütemével kapcsolatban áll.

Thom Tillis szenátor bejelentette, hogy a vizsgálat befejezéséig megakadályozza a Fed jelöltjeinek kinevezését, ami növeli az intézményi bizonytalanságot az Egyesült Államokban.

Növekszik a geopolitikai feszültség: az Egyesült Államok lehetséges fellépést tervez Iránban, Európa pedig megerősíti a NATO jelenlétét az Északi-sarkvidéken, miután Trump verbális fenyegetéseket intézett Grönland ellen.

Az amerikai dollár jelentősen gyengült a Fed körüli viták nyomán; az USDIDX index körülbelül 0,2%-kal esett, a befektetők pedig növelték pozícióikat az aranyban (+1,4%), az ezüstben (+5,6%) és a svájci frankban (USDCHF -0,35%), amelyek ma meredeken emelkednek.

A PBOC az USD/CNY árfolyamot 7,0108-ra állapította meg a 6,9849-es előrejelzéssel szemben, jelezve, hogy a gyenge növekedés és a defláció miatt korlátozni kívánja a jüan felértékelődését.

A Brent nyersolaj (OIL) ára emelkedett az iráni zavargásokra reagálva, amelyek napi 1,9 millió hordó exportot veszélyeztethetnek.

Az ezüst vezeti a nemesfémek árfolyamának emelkedését a dollár volatilitásának növekedése és a spekulatív keresletnek köszönhetően.

A kriptopiac hangulata pozitív. A Bitcoin jelenleg közel 1,65%-kal emelkedik a nap folyamán, és 92 000 font közelében kereskedik, míg az Ethereum 1,59%-kal, 3158 fontra emelkedett.

