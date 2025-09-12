Reggeli összefoglaló (12.09.2025)

A tegnapi nyereség után a részvénypiacok stabilizálódnak a reggeli órákban, az amerikai és az európai indexek határidős ügyletei kis volatilitást mutatnak, -0,05% és +0,05% közötti szűk sávban mozognak.

közötti szűk sávban mozognak. A mai nap legfontosabb adatközlései a németországi inflációs adatok és az Egyesült Királyság GDP-adatai lesznek, valamint az amerikai fogyasztói hangulat és az inflációs várakozások előzetes adatai a Michigani Egyetem felméréséből.

lesznek, valamint az a Michigani Egyetem felméréséből. Az amerikai dollár körülbelül 0,3%-ot esett , míg az arany több mint 0,5%-ot , az ezüst pedig közel 1,4%-ot emelkedett . Az amerikai 10 éves kincstárjegy hozama több mint 2 bázisponttal emelkedett, 4,03% fölé emelkedett. Az EUR/USD árfolyam 1,173 körül mozog.

, míg , pedig . Az amerikai több mint 2 bázisponttal emelkedett, fölé emelkedett. Az árfolyam körül mozog. Az olaj és a földgáz határidős ügy letek 0,5% körüli csökkenésben vannak , míg a mezőgazdasági nyersanyagok piacán a volatilitás továbbra is nagyon korlátozott. A Bitcoin 115 700 dollár fölé tört , mintegy 1%-ot erősödve , míg az Ethereum több mint 2,5%-ot emelkedett , átlépve a 4500 dolláros szintet.

letek körüli csökkenésben vannak , míg a mezőgazdasági nyersanyagok piacán a volatilitás továbbra is nagyon korlátozott. , mintegy erősödve , míg , átlépve a szintet. Az ázsiai szeánsz során a részvények többnyire emelkedtek. Kínában az Alibaba részvényei a vállalat új AI-kezdeményezései körüli optimizmus miatt ugrottak meg, míg a TSMC, az SK Hynix és a Samsung szintén nyereséget könyvelhetett el.

