Reggeli összefoglaló (14.01.2026)

Az amerikai indexek határidős jegyzései enyhén csökkennek:

Mind az US100 , mind az US500 körülbelül 0,15%-os mínuszban van. A piacok ma elsősorban az amerikai Legfelsőbb Bíróság vámokkal kapcsolatos döntésére , az amerikai kiskereskedelmi forgalmi adatokra és a PPI (termelői árindex) publikációra figyelnek. Emellett a befektetők várják az amerikai nagybankok gyorsjelentéseit (Wells Fargo, Citibank, Bank of America), valamint több Fed-tisztviselő beszédét (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).

Az S&P 500 nyomás alatt a gyengébb CPI ellenére:

Tegnap az amerikai részvények enyhén lefelé sodródtak, miután a legfrissebb inflációs adat megerősítette azt a nézetet, hogy a Fed megengedheti magának a kivárást. Ugyanakkor a bankszektor eladási hulláma – élén a JPMorgannel , amelynek eredményei elmaradtak a várakozásoktól – rontotta az általános piaci hangulatot. A JPMorgan részvényei 4%-kal estek , miután a befektetési banki bevételek a gyengébb jegyzési és M&A-aktivitás miatt elmaradtak a várttól. A vártnál hűvösebb maginfláció ellenére a piac továbbra is legkorábban 2026 közepe körül látja a következő reális Fed-kamatcsökkentést.

A kockázatvállalási kedv továbbra is erős:

Annak ellenére, hogy az S&P 500 visszahúzódott történelmi csúcsáról, a globális részvénypiacok új rekordzárás felé tartanak , mivel az amerikai inflációs adat enyhítette a beragadó árnyomásokkal kapcsolatos félelmeket. A befektetők továbbra is az MI-vezérelt rali felé áramlanak, miközben a fémek egyértelműen felülteljesítették a szélesebb árupiaci komplexumot.

Az MSCI ACWI emelkedett, Ázsia vitte a prímet:

Az MSCI All Country World Index tovább növelte év eleje óta elért nyereségét, amit egy kulcsfontosságú ázsiai részvényindex új történelmi csúcsa támogatott. Japán erősödött , miközben a jen a 2024 júliusa óta mért leggyengébb szintje közelében mozgott, egy esetleges előrehozott választásról szóló hírek közepette.

Az MI-hez köthető piacok szárnyaltak, Kína lemaradt:

Dél-Korea , amelyet gyakran az MI-ellátási láncok indikátorának tekintenek, zsinórban kilencedik napja emelkedett . Ezzel szemben a kínai részvények estek , miután a hatóságok 100%-ra emelték a fedezeti finanszírozás követelményét , ami jellemzően lehűti a tőkeáttétel-vezérelt vásárlásokat.

A nemes- és ipari fémek vitték a show-t:

Az ezüst először törte át a 90 USD/uncia szintet, az arany spot ára új rekordot ért el , míg a réz friss csúcsokra pattant vissza , megerősítve azt a narratívát, hogy jelenleg a fémek vezetik az árupiacot. Az ezüst közel 4%-kal , az arany több mint 1%-kal emelkedett.

A kriptopiac is csatlakozott a „risk-on” hangulathoz:

A Bitcoin részt vett a pozitív piaci mozgásban, és kéthavi csúcsra emelkedett, miközben az európai részvényindex-határidősök ma mérsékelten magasabban állnak a nyitás előtt.

Japán maradt a makrofókuszban:

Azok a jelentések, miszerint Takaichi miniszterelnök előrehozott választást hirdethet , támogatták a részvényeket, ugyanakkor nyomás alá helyezték a kötvényeket. A jen tovább gyengült abba a zónába, ahol a devizapiaci intervenció kockázata már komolyan felmerül. A japán 5 éves államkötvény hozama a 2000-es bevezetése óta mért legmagasabb szintre ugrott.

Az olaj lehűlt az erős rali után:

A kőolajárak stabilizálódtak a több mint hat hónap legerősebb négynapos emelkedése után, ami arra utal, hogy a piac inkább megemészti a nyereségeket, semmint tovább hajtaná az emelkedést.

A dollár erős maradt; a Fed-várakozások változatlanok:

Az amerikai dollár megőrizte az előző napi erejét, és a decemberi inflációs adatok nem rendítették meg azt a várakozást, hogy a Fed inkább szüneteltetheti a kamatcsökkentéseket , mintsem sietve tovább lazítson.

Korlátozások az Nvidia H200 chipekre:

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium megerősítése szerint a kínai vállalatoknak speciális biztonsági eljárásokat kell alkalmazniuk, ha meg kívánják vásárolni az Nvidia H200 chipeket. Az Egyesült Államok részéről is korlátozások lépnek életbe: az Nvidiának először biztosítania kell az elegendő belföldi ellátást , és a Kínába exportált chipek mennyisége nem haladhatja meg az amerikai belső piacra szállított volumen 50%-át .

Amerikai API-adatok:

Az API adatai jelentős kőolajkészlet-növekedést jeleztek január 13-án:

nyersolajkészletek +5,27 millió hordó (előző: -2,8 M ),

benzin készletek +8,23 millió hordó (előző: +4,4 M ),

A Cushing-i készletek is 0,945 millió hordóval emelkedtek (előző: +0,7 M ), ami rövid távon túlkínálati jelzést erősít az amerikai piacon. desztillátum készletek +4,34 millió hordó (előző: +4,9 M ).



