Reggeli összefoglaló (16.02.2026)

Új hetet kezdünk a pénzügyi piacokon.

A mai kereskedési nap szokatlan lesz, mivel banki munkaszünet miatt Kínában, az Egyesült Államokban és Kanadában nem lesz készpénzes (cash) piaci kereskedés. Ez érdemben csökkentheti a volatilitást számos piacon.

Érdekesség, hogy Kínában a szünet a hét végéig tart, a holdújévi ünnepségek miatt.

Ennek következtében ma az ázsiai piacokon rendkívül alacsony volt a volatilitás. A japán Nikkei jelenleg +0,02%, míg az indiai Nifty 50 +0,2% emelkedést mutat.

USD fókuszban a héten

Ezen a héten továbbra is a dollár marad a figyelem középpontjában. A piac a „USD-újrasúlyozás” narratívájával halad együtt: a Crédit Agricole inkább konszolidációra, semmint nagy elmozdulásokra számít – kivéve, ha egyértelműen gyengébb adatok vagy dovish jelzések érkeznek a Federal Reserve részéről.

A hét kulcsfontosságú publikációi:

decemberi mag PCE ,

februári előzetes PMI-k ,

FOMC-ülés jegyzőkönyve ,

decemberi TIC-jelentés, amely megmutatja, gyengül-e a külföldi kereslet az amerikai kötvények és részvények iránt.

Egy naptáron kívüli volatilitási forrás is felmerülhet: az amerikai Legfelsőbb Bíróság várható vámtarifákkal kapcsolatos döntése február 20-án (Supreme Court of the United States). Mindez azt jelenti, hogy a hét vége felé nőhet a volatilitás az USD-ben és az amerikai államkötvény-hozamokban, különösen akkor, ha az adatok vagy döntések eltérnek a konszenzustól.

Devizapiac

Ma a legjobban az ausztrál dollár teljesít a devizapiacon, miközben fokozódó gyengülés látható a japán jenben.

A jen az adatok közzététele után esett, mivel a GDP mindössze 0,2% évesített növekedést mutatott (0,1% h/h), ami jelentősen elmaradt a várakozásoktól. Ez megerősíti a fellendülés törékenységét, valamint az export és a beruházások gyengeségét.

Ez a kombináció – gyenge növekedés, de továbbra is magas infláció – egyrészt nem ad teret a Bank of Japan számára az agresszív szigorításra, másrészt erősíti azt a narratívát, hogy a politika változatlan maradhat hosszabb ideig, amit a piac jen-negatívan értékel. További nyomást jelent a mai találkozó Takaichi miniszterelnök és Ueda kormányzó között, mivel felmerül a kormány óvatosságra ösztönző szerepe a normalizációval kapcsolatban.

Új-Zéland

Az új-zélandi szolgáltatási szektor továbbra is bővül (PSI 50,9), de a lendület lassul: a foglalkoztatás és a készletek csökkennek, ami óvatosságot jelez a vállalatok részéről, és mérsékli az NZD iránti optimizmust.

A kártyás költések 1,1%-os h/h visszaesése januárban – az enyhe é/é növekedés ellenére – megerősíti az ünnepek utáni szezonális fogyasztási gyengeséget. Ez korlátozza a kamatcsökkentési várakozásokat, és enyhe gazdasági stabilizációt támogat.

Nyersanyagok és kripto

Ezüst: -1,2%

Arany: -0,83%

Földgáz (NATGAS): a legnagyobb esés; a 8–14 napos előrejelzésben szereplő átlag feletti hőmérsékletek miatt az árak közel 7%-ot estek.

A kriptopiacon óvatos hangulat uralkodik: