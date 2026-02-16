Reggeli összefoglaló (16.02.2026)

Új hetet kezdünk a pénzügyi piacokon.
A mai kereskedési nap szokatlan lesz, mivel banki munkaszünet miatt Kínában, az Egyesült Államokban és Kanadában nem lesz készpénzes (cash) piaci kereskedés. Ez érdemben csökkentheti a volatilitást számos piacon.
Érdekesség, hogy Kínában a szünet a hét végéig tart, a holdújévi ünnepségek miatt.
Ennek következtében ma az ázsiai piacokon rendkívül alacsony volt a volatilitás. A japán Nikkei jelenleg +0,02%, míg az indiai Nifty 50 +0,2% emelkedést mutat.
USD fókuszban a héten
Ezen a héten továbbra is a dollár marad a figyelem középpontjában. A piac a „USD-újrasúlyozás” narratívájával halad együtt: a Crédit Agricole inkább konszolidációra, semmint nagy elmozdulásokra számít – kivéve, ha egyértelműen gyengébb adatok vagy dovish jelzések érkeznek a Federal Reserve részéről.
A hét kulcsfontosságú publikációi:
-
decemberi mag PCE,
-
februári előzetes PMI-k,
-
FOMC-ülés jegyzőkönyve,
-
decemberi TIC-jelentés, amely megmutatja, gyengül-e a külföldi kereslet az amerikai kötvények és részvények iránt.
Egy naptáron kívüli volatilitási forrás is felmerülhet: az amerikai Legfelsőbb Bíróság várható vámtarifákkal kapcsolatos döntése február 20-án (Supreme Court of the United States). Mindez azt jelenti, hogy a hét vége felé nőhet a volatilitás az USD-ben és az amerikai államkötvény-hozamokban, különösen akkor, ha az adatok vagy döntések eltérnek a konszenzustól.
Devizapiac
Ma a legjobban az ausztrál dollár teljesít a devizapiacon, miközben fokozódó gyengülés látható a japán jenben.
A jen az adatok közzététele után esett, mivel a GDP mindössze 0,2% évesített növekedést mutatott (0,1% h/h), ami jelentősen elmaradt a várakozásoktól. Ez megerősíti a fellendülés törékenységét, valamint az export és a beruházások gyengeségét.
Ez a kombináció – gyenge növekedés, de továbbra is magas infláció – egyrészt nem ad teret a Bank of Japan számára az agresszív szigorításra, másrészt erősíti azt a narratívát, hogy a politika változatlan maradhat hosszabb ideig, amit a piac jen-negatívan értékel. További nyomást jelent a mai találkozó Takaichi miniszterelnök és Ueda kormányzó között, mivel felmerül a kormány óvatosságra ösztönző szerepe a normalizációval kapcsolatban.
Új-Zéland
Az új-zélandi szolgáltatási szektor továbbra is bővül (PSI 50,9), de a lendület lassul: a foglalkoztatás és a készletek csökkennek, ami óvatosságot jelez a vállalatok részéről, és mérsékli az NZD iránti optimizmust.
A kártyás költések 1,1%-os h/h visszaesése januárban – az enyhe é/é növekedés ellenére – megerősíti az ünnepek utáni szezonális fogyasztási gyengeséget. Ez korlátozza a kamatcsökkentési várakozásokat, és enyhe gazdasági stabilizációt támogat.
Nyersanyagok és kripto
-
Ezüst: -1,2%
-
Arany: -0,83%
-
Földgáz (NATGAS): a legnagyobb esés; a 8–14 napos előrejelzésben szereplő átlag feletti hőmérsékletek miatt az árak közel 7%-ot estek.
A kriptopiacon óvatos hangulat uralkodik:
-
Bitcoin: -1%, közel 68 000 GBP körül kereskedik.
A devizapiaci volatilitás hőtérképe jelenleg. Forrás: xStation
Gazdasági naptár: ZEW index, kanadai CPI, Fed-beszédek
BREAKING: A font gyengül a magasabb munkanélküliség miatt az Egyesült Királyságban 📈
Reggeli összefoglaló (17.02.2026)
Gazdasági naptár: Bankszünnap Kínában, az USA-ban és Kanadában
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.