Reggeli összefoglaló (16.10.2025)

Emelkedéssel zárták a tegnapi kereskedést az amerikai részvényindexek, bár a Wall Street kereskedésének második felében a nyereség nagy része eltűnt. Ma a tajvani félvezetőgyártó (TSMC) erős negyedéves eredményeit követően emelkednek az amerikai indexek határidős jegyzései, míg a befektetők figyelme a jegybankárok kommentárjaira irányul, mivel a szeptemberi PPI inflációs jelentés a kormány leállása miatt nem jelenik meg. A ma eredményt jelentő vállalatok közé tartozik az Intuitive Surgical, a Charles Schwab, az Infosys, a U.S. Bancorp, a The Travelers Company és a BNY Mellon.

A tajvani TSMC a harmadik negyedévre vonatkozóan 452 milliárd NT dollár feletti nettó nyereségről számolt be, szemben a várt 405 milliárd NT dollárral (több mint 39%-os növekedés az előző évhez képest), és 59,5%-os bruttó árrésről, szemben a várt 57,1%-kal és a második negyedévben mért 58,6%-kal. A működési árrés elérte az 50,6%-ot, ami meghaladta a 47,3%-os becsléseket. A vállalat bevételei éves szinten 30%-kal 989 milliárd NT dollárra nőttek, szemben a 967 milliárd NT dollárra vonatkozó előrejelzésekkel. A CAPEX az év első három negyedévében közel 29,4 milliárd USD-t tett ki.

A Fed szeptemberi Bézs Könyvéből kiderült, hogy a bérek minden jelentési körzetben emelkedtek. Az egyik regionális jelentés a gazdasági növekedést érintő lefelé mutató kockázatokra mutatott rá a kormányzat elhúzódó leállása esetén. A gazdasági aktivitás összességében alig változott az előző jelentéshez képest - három körzet enyhe vagy szerény növekedést jelentett, öt nem mutatott változást, négy pedig az aktivitás enyhe enyhülését jelezte.

Az ázsiai szeánsz során a kínai Hang Seng index közel 0,8%-ot esett, míg a japán Nikkei több mint 1,2%-ot erősödött. Az ausztrál ASX közel 0,9%-kal emelkedett a vegyes munkaerő-piaci adatokat követően. Az ausztrál munkanélküliségi ráta szeptemberre 4,5%-ra emelkedett a várt 4,3%-kal és a korábbi 4,2%-kal szemben, de a foglalkoztatás 14,9 ezerrel nőtt, ami jelentősen jobb az 5,4 ezres csökkenésre vonatkozó előrejelzésnél. Hasonlóképpen Hollandiában a munkanélküliségi ráta 4,0%-ra emelkedett a várt 3,9%-kal és a korábbi 3,9%-kal szemben.

Az EUR/USD devizapár mérsékelt emelkedést könyvelhet el, és 1,166 közelében tartja magát, míg az arany árfolyama stagnál, továbbra is a tegnapi rekordmagas, unciánkénti 4.200 USD feletti szintek körül mozog; az ezüst 0,5%-kal csökken. Trump volt elnök szerint India miniszterelnöke, Modi beleegyezett abba, hogy ne importáljon több orosz olajat. Ezt a megjegyzést követően a Brent és a WTI ára emelkedett, bár ma a Brent (OIL) ismét 62 USD/hordó felé húzódik vissza.

