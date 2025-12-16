Reggeli összefoglaló (16.12.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni részvénypiacok követik az amerikai piacokon tapasztalt csökkenést. A kínai indexek akár 2,20%-kal, az ausztrál index 0,50%-kal, a dél-koreai index több mint 2,00%-kal, a japán JP225 pedig 1,35%-kal csökkent. Ezek a mozgások inkább a technológiai szektor globális gyengeségét, az értékelési aggályokat és a tartós makrobizonytalanságot tükrözik - nem pedig bármilyen helyi tényezőt.

A CBA most arra számít, hogy az RBA 2026 februárjában 25 bázispontos emelést hajt végre, azzal érvelve, hogy a növekedés a potenciál közelében halad, a munkaerőpiac továbbra is feszes, és a maginfláció túlságosan ragadós ahhoz, hogy indokolttá tegye a hosszabb szünetet.

A NAB és a Citi még tovább ment, és a tartós költségnyomás miatt 2026-ban két emelést (februárban és májusban) prognosztizál. A pénzpiacok még mindig alig több mint 70%-os valószínűséggel számolnak azzal, hogy februárban nem történik lépés, és csak az év későbbi szakaszában áraznak be teljes mértékben emelést.

Az új-zélandi élelmiszerár-infláció havi szinten csökkent, bár továbbra is magas marad é/é. Mivel az élelmiszerek a fogyasztói árindex kosár közel 20%-át teszik ki, még a kis havi csökkenés is jelentősen lefelé húzhatja az általános inflációt.

Az ausztrál gyorsjelentésben szereplő összetett PMI decemberben 51,1-re csökkent 52,6-ról, ami hét hónapja a legalacsonyabb érték, de még mindig a bővülési küszöbérték felett van, és a növekedési sorozat 15 egymást követő hónapra nőtt. A szolgáltatások gyengültek, a szolgáltatási aktivitási index 52,8-ról 51,0-ra esett vissza a gyengébb export és a fokozódó verseny közepette. A feldolgozóipar stabilabbnak tűnt.

Az ausztrál Westpac-Melbourne Institute indexe 9%-kal 94,5-re esett, ami a novemberi 12,8%-os emelkedés nagy részét visszafordította, és a hangulatot egyértelműen a semleges 100-as szint alá szorította.

A japán gyorsjelentésben szereplő összetett PMI 51,5-re csökkent 52,0-ról, ami a kilencedik egymást követő hónapban jelent bővülést, de lassabb ütemben. A szolgáltatások maradtak a fő hajtóerő, a szolgáltatási aktivitási index 52,5 volt (53,2-ről 53,2-re csökkent). A feldolgozóipar továbbra is zsugorodott, de 48,7-ről 49,7-re javult, ami a legkisebb csökkenés az elmúlt 18 hónapban. Az új megrendelések ismét növekedést mutattak.

Az amerikai szenátus banki bizottsága megerősítette, hogy nem fogja idén tárgyalni a régóta várt kriptopiaci struktúra törvényjavaslatot, így az előrelépés legkorábban 2026 elejére tolódik.

Washington felfüggesztette az Egyesült Királysággal kötött Tech Prosperity Deal-t - a mesterséges intelligencia, kvantum- és nukleáris technológiákra vonatkozó kiemelt együttműködési programot -, amelyet a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokról folytatott tárgyalások során nyomásgyakorlásra használt.

