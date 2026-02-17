Reggeli összefoglaló (17.02.2026)

Az amerikai indexfuturesök megújult eséssel zárják a hosszú hétvégét, mivel továbbra is aggodalmak övezik, hogy a mesterséges intelligencia milyen átalakulásokat hozhat az egyes szektorokban. A US100, US500 és US2000 nagyjából -0,45% , míg a US30 valamivel ellenállóbb ( -0,35% ).

A Brent és a WTI kőolaj ára körülbelül 0,5%-kal korrigál , a Genfben esedékes amerikai–iráni tárgyalások előtt. Donald Trump megjegyezte, hogy az irániak „rossz tárgyalók”, ugyanakkor megállapodást akarnak. Az amerikai elnök várhatóan „közvetett módon” vesz részt az egyeztetésekben.

A Reserve Bank of Australia legutóbbi jegyzőkönyve szerint az infláció erősebb és szélesebb körű , mint azt korábban feltételezték. Az élénk kereslet és a feszes munkaerőpiac tovább növeli az árnyomást. A viszonylag magas kamatszintek már nem számítanak restriktívnek , ezért további kamatemelésekre lehet szükség az inflációs cél eléréséhez. Az RBA legutóbb 3,6%-ról 3,85%-ra emelte az irányadó rátát.

Az ázsiai–csendes-óceáni térségben a volatilitás továbbra is mérsékelt, elsősorban a kínai kereskedés hiánya miatt (holdújév). A japán piac a csalódást keltő GDP-adatok után tovább esik ( JP225: -0,5% ). Ezzel szemben az AU200.cash körülbelül +0,1%-kal emelkedik, részben az árupiaci óriás BHP erős eredményeinek köszönhetően. Dél-Korea piaca -0,3% , míg India +0,2% pluszban van.

A devizapiacon a japán jen vezeti az erősödést a G10 devizákkal szemben, miután a japán államkötvény-aukció sikeres volt a gyenge GDP ellenére. Ettől eltekintve a fő devizapárok mozgása továbbra is visszafogott, nagyjából ±0,1%-os sávban . Az EURUSD gyakorlatilag változatlan, 1,184 körül mozog.

Az arany erős eladói nyomás alatt áll, rövid időre 4 900 dollár alá is benézett (jelenleg -1,6%, 4 910 USD körül). Az ezüst szintén esik, -2,3%-kal 74 dollárra.

