Reggeli összefoglaló (18.02.2026)

Az ázsiai–csendes-óceáni térségben mérsékelten pozitív hangulat uralkodott a kereskedés során. Az ausztrál AU200.cash index 0,18%-kal emelkedett, a japán JP225 0,22%-kal került feljebb, míg a szingapúri SG20cash 0,17%-os pluszban zárt. A kínai piacok a holdújévi ünnepek miatt zárva tartottak.

Az új-zélandi dollár volt a régió leggyengébben teljesítő devizája, miután a Reserve Bank of New Zealand változatlanul 2,25%-on hagyta az irányadó kamatot (OCR), és a vártnál enyhébb, „dovishabb” hangnemet ütött meg.

A frissített kamatpálya továbbra is lehetőséget ad egy esetleges kamatemelésre 2026 végén, ugyanakkor az új jegybankelnök, Anna Breman hangsúlyozta, hogy a monetáris politika „még hosszabb ideig” támogató marad. Bármilyen szigorítás csak egyértelműen erősebb növekedés és infláció esetén jöhet szóba. Ez a feltételes iránymutatás korlátozta a rövid lejáratú hozamvárakozásokat, és nyomás alatt tartotta az NZD-t.

Az ausztrál dollár szintén gyengült az új-zélandi devizával együtt, bár a visszaesés mértéke mérsékeltebb volt.

Japánban az export januárban 16,8%-kal nőtt éves alapon, ami több mint három éve a leggyorsabb ütem. A növekedést elsősorban a Kínába irányuló szállítások húzták, a holdújévi készletfeltöltésnek köszönhetően. Bár a fő adat figyelemre méltó, az elemzők szerint az ugrás nagy valószínűséggel szezonális torzítások eredménye, nem pedig a külső kereslet tartós élénkülésének jele. A feldolgozóipari hangulat ugyanakkor februárban javult.

A jen mérsékelten gyengült a kereskedés során, de az elmozdulás korlátozott maradt az alacsony likviditás miatt. A japán hatóságok továbbra is jelezték, hogy figyelemmel kísérik a túlzott és rendezetlen devizamozgásokat.

Ausztráliában a bérek a negyedik negyedévben 0,8%-kal emelkedtek negyedéves alapon, összhangban a várakozásokkal és az előző adattal. Az éves bérnövekedés 3,4%-on stabilizálódott, ami kiegyensúlyozott bérdinamikára utal, gyorsulás jelei nélkül.

Az arany ára visszatért a 4 900 dolláros szint fölé, folytatva hosszabb távú emelkedő trendjét, amelyet a geopolitikai és politikai bizonytalanságok támogatnak.

Az International Monetary Fund arra szólította fel Japánt, hogy 2027-ig fokozatosan emelje a kamatszintet a semleges szint felé, és óva intett a fogyasztási adó csökkentésétől, mivel a fiskális lazítás veszélyeztetheti az államadósság fenntarthatóságát.

