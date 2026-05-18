Reggeli összefoglaló (18.05.2026)

Geopolitika Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások zsákutcába jutottak. Trump a Truth Socialon közzétett figyelmeztetésében azt írta, hogy Teherán számára „ketyeg az óra”, és ha Irán nem cselekszik gyorsan, „semmi sem marad meg” – a piacok ezt úgy értelmezték, hogy megnőtt a katonai fellépés megismétlődésének valószínűsége.

Dronok támadtak meg egy nukleáris létesítményt az Egyesült Arab Emírségekben, és Trump kedden ülést hív össze a Helyzetteremben, hogy megvitassák az Irán elleni katonai lehetőségeket. Az első találkozó a biztonsági tanácsadókkal szombaton került sor.

Az amerikai–kínai feszültségek közepette a Trump–Hszi csúcstalálkozó eredményeként Kína bejelentette, hogy 2028-ig évente legalább 17 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai mezőgazdasági termékeket (beleértve a szóját és a marhahúst), míg az USA a ritkaföldfémekkel kapcsolatos kötelezettségvállalást biztosított magának. A felek azonban eltérő leírást adtak a megállapodásokról. Gazdaság A kínai áprilisi adatok jelentős csalódást okoztak: a kiskereskedelmi forgalom csupán 0,2%-kal nőtt éves szinten (ez a leggyengébb teljesítmény 2022 decembere óta; előrejelzés: 2%), az ipari termelés 4,1%-ra lassult éves szinten (előrejelzés: 5,9%), a befektetett eszközökbe történő beruházások pedig 1,6%-kal csökkentek az év első négy hónapjában.

Kínában az új lakások ára 35. hónapja folyamatosan csökken, míg a belföldi autóeladások az előző év azonos időszakához képest 21,6%-kal zuhantak (ez a hetedik egymást követő havi csökkenés). A Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) a külső környezetet „borúsnak és összetettnek” minősítette, és proaktívabb fiskális politikát szorgalmazott – a Politikai Hivatal azonban nem jelentett be új ösztönző intézkedéseket.

Japán megerősítette azon tervét, hogy új adósságot bocsát ki a közel-keleti konfliktus energiaellátásra gyakorolt hatásainak enyhítését célzó kiegészítő költségvetés finanszírozására. Takaichi miniszterelnök utasította a pénzügyminisztert, hogy vizsgálja meg a kiterjesztett csomag lehetőségeit, ami hozzájárult ahhoz, hogy a japán kötvényhozamok 1996 óta a legmagasabb szintre emelkedjenek. Globális piacok A Wall Street a múlt hetet veszteséggel zárta, és a hétfői ázsiai kereskedés során széles körű esések voltak tapasztalhatók. Az emelkedő olajárak, a magasabb kötvényhozamok és a fokozódó geopolitikai feszültségek együttesen egy „mérgező koktélt” alkottak a globális részvénypiacok számára.

A 10 éves kincstárjegyek hozama 4,631%-ra emelkedett – ez a legmagasabb szint 2025 februárja óta –, míg a 30 éves hozamok elértek az éves csúcsot, 5,159%-ot, ami az energia-sokk miatti további kamatemelésekre vonatkozó várakozások újraértékelődését tükrözi. Ázsia A JP225 (Nikkei) index körülbelül 1,27%-kal esett vissza, jelenleg 61 032 pont körül áll. A japán állampapírok hozama 1996 óta nem látott szintre emelkedik, ami az új kötvénykibocsátási terveknek, valamint az emelkedő energiaárakból fakadó stagflációs nyomásnak köszönhető.

A kínai CHN.cash index 0,27%-kal, 8 583 pont környékére esett vissza, míg az UK100 index 0,27%-kal csökkent. Az európai határidős indexek alacsonyabb nyitásra utalnak: DAX –1%, CAC –0,95%, FTSE MIB –0,8%, FTSE 100 –0,2%. Devizák Az USD jelenleg a legerősebb fő deviza, felülmúlva a CHF-et és az EUR-t. Az AUD és a JPY a leggyengébbek – az AUD Ausztrália fő kereskedelmi partnere, Kína csalódást keltő adatai miatt esik.

Az USDJPY +0,23%-kal emelkedett, 158,98 környékére, ami a JGB-hozamok emelkedése ellenére is a JPY-re nehezedő nyomást tükrözi. Az USDPLN +0,21%-kal 3,6556-ra emelkedett, míg az EURPLN +0,08%-kal 4,2487-re. A DXY (USDIDX) szimbolikus +0,04%-kal 99,25 környékére emelkedett, így továbbra is közel marad a pszichológiai 100-as határhoz. Nyersanyagok A WTI nyersolaj ára 1,89%-kal, hordónként 107,57 dollárra ugrott, míg a Brent ára meghaladta a 111 dollárt hordónként (+1,90%), amit Trump Iránnal szembeni keményebb retorikája, az Egyesült Arab Emírségekben történt dróncsapás és a Hormuzi-szoros hajózhatóságával kapcsolatos aggodalmak ösztönöztek.

A földgáz 2,33%-kal emelkedett 3,03 dollárra – ez a nap legjobban teljesítő eszköze. Az arany enyhén (-0,20%) csökkent, 4536 dollár/uncia körüli szintre, míg az ezüst 1,32%-kal esett vissza, 75,22 dollár/uncia körüli szintre, reagálva a növekvő kötvényhozamokra és az erősödő dollárra.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.