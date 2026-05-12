Reggeli összefoglaló - Enyhe nyugtalanság terjed a piacon (12.05.2026)

Ázsiai piacok és határidős piacok helyzete

Az ázsiai kereskedési szekció enyhén negatív hangulatban zajlik a tegnapi erőteljes felpattanást követően. A dél-koreai KOSPI index történelmi csúcsokról korrigál lefelé, miközben kétségek merülnek fel a félvezető-részvények ralijának fenntarthatóságával kapcsolatban.

Az ázsiai és óceániai indexek csökkenései 0,5% alatt maradnak. Az amerikai határidős indexek kisebb visszahúzódást mutatnak — az US500 kevesebb mint 0,2%-kal van lejjebb, míg az US100 0,4%-os mínuszban kereskedik.

Geopolitika: USA, Irán és Kína

A hírek szerint Trump fontolgatja az iráni bombázások újraindítását a nukleáris tárgyalásokban tapasztalható előrelépés hiánya miatt. Ugyanakkor jelentős döntések nem várhatók Trump közelgő kínai látogatása előtt.

Egyes amerikai tisztviselők kételkednek abban, hogy a pakisztáni tárgyalók teljes mértékben közvetítik Trump álláspontját. Emellett állítólag Irán számára kedvezőbb feltételeket prezentálnak, ami növeli az Egyesült Államokban a közvetlen tárgyalások iránti igényt. A Fehér Ház továbbra is megosztott az Irán elleni további katonai műveletek lehetőségét illetően.

Devizapiac és a Japán Jegybank

A jüan tovább erősödik. Az onshore jüant a dollárral szemben 2024 márciusa óta a legerősebb szinten állapították meg.

Scott Bessent Japánba utazott, ahol a Katayama pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalások első két órája a jen túlzott gyengeségére, a kritikus ásványokra és a mesterséges intelligenciára összpontosított. Eközben az USDJPY visszatért a 157,5-ös szint közelébe, jelentősen semlegesítve a közelmúltbeli intervenciók hatását.

A Japán Jegybank legutóbbi üléséről készült összefoglaló szerint a kamatemelések továbbra is napirenden vannak, különösen annak fényében, hogy Japán még mindig a világ egyik legalacsonyabb reálkamat-környezetével rendelkezik.

Változások a Fednél (Federal Reserve)

Kevin Warsh-t várhatóan ma jelentik be a Kormányzótanács új tagjaként egy 14 éves mandátumra. Holnap végső szavazás várható Fed-elnöki jelöltségéről (4 éves mandátumra). Jerome Powell várhatóan ezen a pénteken távozik az elnöki pozícióból.

Nyersanyagok

A JP Morgan arra figyelmeztet, hogy az olaj ára elérheti a 150 dollárt hordónként, miközben az infláció 4%-ra emelkedhet. A bank szerint a kínálat áprilisban közel 14 millió hordó/nap (bpd) mértékben csökkent, miközben a kereslet valamivel több mint 4 millió hordó/nappal esett vissza. Érdekesség, hogy ez közel kétszerese a 2008-as pénzügyi válság idején tapasztalt keresletpusztulásnak, annak ellenére, hogy a jelenlegi 100 dolláros olajár kevésbé káros a globális gazdaságra, mint 18 évvel ezelőtt volt.

Az olajárak enyhén emelkednek kedden reggel, május 12-én, a hét eleji erőteljes emelkedést követően. A Brent valamivel 105 dollár alatt kereskedik, míg a WTI megközelíti a 99 dollárt hordónként.

A NATGAS tegnap erős felpattanást mutatott az amerikai hőhullám-előrejelzések nyomán, amelyek várhatóan növelik a keresletet.

Az arany kisebb korrekciót mutat, de továbbra is 4700 dollár felett marad unciánként. Hasonlóképpen a Bitcoin is enyhén, 0,7%-kal csökken, de továbbra is 81 000 dollár felett mozog.

Az EURUSD gyengül az ázsiai szekció során, ledolgozva a hétfői nyitás teljes visszapattanását, bár továbbra is 1,1750 felett marad.

Makrogazdasági adatok és vállalati hírek

Ausztrália NAB üzleti feltételek indexe 3-ra csökkent (korábban 6 volt). Bár ez nem elsődleges mutató Ausztráliában, potenciálisan jelezheti a további kamatemelések szüneteltetését az elkövetkező hónapokban.

A The Information szerint az OpenAI akár 97 milliárd dollárt is megtakaríthat 2030-ig a Microsofttal kötött közelmúltbeli megállapodásnak köszönhetően, amely lazítja a partnerségüket. Az OpenAI megoldások disztribúciójából származó összesített bevételek várhatóan 38 milliárd dollárban lesznek maximalizálva.

Az Alphabet története első jenalapú kötvénykibocsátását tervezi több milliárd dollár értékben. A bevételt mesterséges intelligencia infrastruktúra-projektekre fordítják, amelyek becsült értéke 190 milliárd dollár.

Gazdasági naptár

Ma 14:30-kor teszik közzé az amerikai CPI inflációs adatokat. A piaci várakozások éves alapon 3,7%-os, havi alapon pedig 0,6%-os inflációval számolnak.