Reggeli összefoglaló: A piacok befagytak az USA–Kína csúcstalálkozó kezdetével

A Wall Street főbb indexeinek határidős jegyzései visszafojtott lélegzettel várják a Trump–Hszi csúcstalálkozó kezdetét Kínában. Az US30 és az US500 stagnál, az US2000 körülbelül 0,2%-os mínuszban van, míg a technológiai túlsúlyú US100 0,1%-kal emelkedik. Az EU50 változatlanul kereskedik.

Donald Trump amerikai elnök megérkezett Pekingbe, ahol csúcstalálkozót tart Hszi Csin-pinggel. A főbb témák között szerepel a kereskedelem, a kölcsönös vámok eltörlése, valamint Kína szerepe a közel-keleti konfliktusban. Trumpot üzleti delegáció is kíséri, köztük a Tesla és az Nvidia vezérigazgatói. A napirenden szerepel Tajvan és a mesterséges intelligencia kérdése is. Trump már kijelentette, hogy az amerikai–kínai kapcsolatok „jobbak lesznek, mint valaha”.

A Minneapolis-i Fed elnöke, Neel Kashkari megjegyezte, hogy a munkaerőpiac javul, miközben az iráni háború magas inflációt gerjeszt. Támogatja annak lehetőségét, hogy nyitva maradjon az ajtó a kamatemelések előtt, ami ellentétben áll Donald Trump Kevin Warsh-sal kapcsolatos elvárásaival. Kashkari hangsúlyozta, hogy a Fed elnöke csak egy a tizenkét szavazó közül, és meg kell győznie kollégáit politikája támogatásáról.

Az ázsiai részvénypiacok mérsékelt emelkedést mutattak, amit a technológiai szektor támogatott a Wall Street-i rekordok után. Ugyanakkor a kínai részvények többéves csúcsokról estek vissza profitrealizálás miatt azon a napon, amikor megkezdődött a kulcsfontosságú Trump–Hszi csúcstalálkozó (CHN.cash: -1,8%, HK.cash: -1,4%). A Hang Seng indexet az Alibaba részvényei támogatják. Ausztrália, Japán (JP225: -0,8%) és Szingapúr (SG20.cash: -0,7%) piacai továbbra is mínuszban vannak. A befektetők továbbra is tartanak az iráni háború olajárakra és a globális inflációra gyakorolt hatásától.

Kazuyuki Masu, a Bank of Japan igazgatótanácsának tagja mielőbbi kamatemelést sürgetett, feltéve hogy nem következik be jelentős gazdasági lassulás. Bár korábban a kamatok stabilizálását támogatta, most arra figyelmeztet, hogy az energiasokkokból eredő inflációs nyomás tartós maradhat. Masu szerint Japán belépett az emelkedő árak időszakába, ami határozott lépéseket követel az infláció 2%-os célon tartása érdekében.

A dollár változatlanul kereskedik, a G10 devizapárok minimális mozgásokat mutatnak a makroadatok (amerikai infláció) által kiváltott közelmúltbeli volatilitás, valamint a kínai csúcstalálkozó eredményének várakozása után. Az USDJPY 0,1%-kal emelkedik a BoJ szigorú hangvételű megjegyzései ellenére. Az EURUSD stagnál 1,171-en.

Az olaj 0,7%-kal korrigál felfelé (Brent / OIL hordónként 106 dollárra; OIL.WTI 101 dollárra). A NATGAS további mérsékelt, 0,7%-os emelkedést mutat.

A nemesfémek követik a devizák és az olaj mérsékelt volatilitását. A GOLD 0,25%-kal emelkedik, unciánként 4700 dollárra, míg a SILVER 0,25%-os visszahúzódással 87 dollárra csökken.

A kriptopiaci hangulat továbbra is vegyes, a főbb tokenek enyhe emelkedést mutatnak. A Bitcoin 0,3%-kal 79 800 dollárra emelkedik, míg az Ethereum szintén 0,3%-kal 2265 dollárra nőtt.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.