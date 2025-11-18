Reggeli összefoglaló (18.11.2025)

A hét rendkívül ideges kezdete után az amerikai részvénypiacok nyomás alá kerültek . A piacokat aggasztja a Federal Reserve további szigorítása és a makrogazdasági kilátások romlása. Az S&P 500, a Nasdaq és a Dow hétfőn alacsonyabban zárt, a kockázatkerülő hangulat dominált a részvénypiacokon .

. A piacokat aggasztja a Federal Reserve további szigorítása és a makrogazdasági kilátások romlása. . A piac figyelmét a Fed jelzései kötötték le. Christopher Waller kijelentette, hogy a gyengülő munkaerőpiac indokolja a decemberi újabb kamatcsökkentést . Támogatta a 25 bázispontos kamatcsökkentést a december 9–10-i ülésen, de megjegyezte, hogy a munkaerőpiac bármilyen javulása csökkentheti a további lazítás szükségességét.

. Támogatta a 25 bázispontos kamatcsökkentést a december 9–10-i ülésen, de megjegyezte, hogy a munkaerőpiac bármilyen javulása csökkentheti a további lazítás szükségességét. Bár ezek a megjegyzések dovish jellegűek voltak , nem enyhítették a befektetők aggodalmait. Ez, a dollár erősödésével együtt, kockázati érzékeny eszközök eladásához vezetett.

, nem enyhítették a befektetők aggodalmait. Ez, a dollár erősödésével együtt, kockázati érzékeny eszközök eladásához vezetett. Az amerikai dollár a legtöbb főbb devizával szemben erősödött, míg a japán jen a dollárral szemben 155 felett maradt a kormányzati kötvényhozamok emelkedése és a Kínával fennálló geopolitikai feszültségek miatt. A csendes-óceáni régió devizái, beleértve az ausztrál és az új-zélandi dollárt, a kockázatkerülés és az RBA monetáris lazításának lehetősége miatt nyomás alatt maradtak.

a kormányzati kötvényhozamok emelkedése és a Kínával fennálló geopolitikai feszültségek miatt. A csendes-óceáni régió devizái, beleértve az ausztrál és az új-zélandi dollárt, a kockázatkerülés és az RBA monetáris lazításának lehetősége miatt nyomás alatt maradtak. Az ázsiai-csendes-óceáni piacok a hét elején kifejezetten negatív hangulatban voltak, ami a globális makrogazdasági aggodalmaknak és a fokozódó geopolitikai feszültségeknek is köszönhető. Az indexek meredeken estek: a japán Nikkei 225 2,25 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,11 százalékkal, a kínai Shanghai Composite 0,5 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 1,8 százalékkal csökkent.

Az indexek meredeken estek: a japán Nikkei 225 2,25 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,11 százalékkal, a kínai Shanghai Composite 0,5 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 1,8 százalékkal csökkent. A Japán Bank elnöke, Ueda ma délután 3:30-kor (tokiói idő szerint) találkozik Takaichi miniszterelnökkel. A megbeszélések középpontjában a jen gyengülése és a monetáris politika lehetséges változásai állnak. Takaichi miniszterelnök óvatosságra int a kamatemelésekkel kapcsolatban, míg Ueda jelzi a közeljövőbeni intézkedések lehetőségét.

A megbeszélések középpontjában a jen gyengülése és a monetáris politika lehetséges változásai állnak. Takaichi miniszterelnök óvatosságra int a kamatemelésekkel kapcsolatban, míg Ueda jelzi a közeljövőbeni intézkedések lehetőségét. Kínában továbbra is feszült a hangulat Japánnal szemben. Peking utazási tilalmat rendelt el az állami vállalatok alkalmazottai számára, és lemondta a Japánt érintő eseményeket és projekteket . Ezek az intézkedések válaszul szolgálnak Tokió azon kijelentésére, hogy Kína Tajvan elleni támadása esetén katonai válaszlépéseket is fontolóra vesz.

. Ezek az intézkedések válaszul szolgálnak Tokió azon kijelentésére, hogy Kína Tajvan elleni támadása esetén katonai válaszlépéseket is fontolóra vesz. A Kínai Népi Bank az USD/CNY referenciaárfolyamot 7,0856-ra állapította meg, ami jelentősen alacsonyabb a piaci előrejelzéseknél, erősítve a jüant és megerősítve az aktív devizastabilizációs erőfeszítéseket. Kína eközben 4 milliárd euró értékű eurókötvényt bocsát ki az offshore finanszírozási források diverzifikálása érdekében.

Kína eközben 4 milliárd euró értékű eurókötvényt bocsát ki az offshore finanszírozási források diverzifikálása érdekében. Ausztráliában az Ausztrál Központi Bank jegyzőkönyve kiemelte, hogy a monetáris politika továbbra is csak enyhén restriktív. Az infláció várhatóan 2026 közepéig a bank célja felett marad. Az RBA hosszabb ideig tarthatja a kamatokat, de fontolóra veszi a lehetséges monetáris lazítást is.

Az infláció várhatóan 2026 közepéig a bank célja felett marad. Az RBA hosszabb ideig tarthatja a kamatokat, de fontolóra veszi a lehetséges monetáris lazítást is. Az arany ára unciánként 4000 USD körül mozog, míg a Goldman Sachs a központi bankok erős keresletére hivatkozva 2026 végére 4900 USD-s célt jelez.

míg a Goldman Sachs a központi bankok erős keresletére hivatkozva 2026 végére 4900 USD-s célt jelez. A Bitcoin jelentősen gyengült, 90-91 ezer USD alá esett, ami április óta a legalacsonyabb szint. A kockázatkerülés növekedése és a Fed jövőbeli döntéseivel kapcsolatos bizonytalanság, beleértve a lehetséges kamatcsökkentéseket, negatívan hatottak a kriptovaluta piacra.

