Reggeli összefoglaló (19.01.2026)

Donald Trump elnök bejelentette, hogy új vámokat vezet be az európai országokra és az Egyesült Királyságra, amelyek 2026. február 1-jén lépnek hatályba, 10%-os mértékben, és június 1-jétől 25%-ra emelkednek, ha az Egyesült Államok nem kapja meg a Grönland megvásárlásához szükséges hozzájárulást.

A vámok hatálya alá tartozó országok listája tartalmazza Dániát, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Svédországot, Hollandiát és Finnországot, és a kezdeményezést nemzetbiztonsági megfontolások motiválták.

Európa és az Egyesült Királyság azonnal megfogalmazta a megtorló intézkedéseket, ugyanakkor jelezte, hogy hajlandó tárgyalni, mielőtt a vámok ténylegesen hatályba lépnek.

Az Európai Unió arra készül, hogy visszaállítsa az amerikai árukra kivetett 93 milliárd eurós megtorló vámcsomagot, amelyet tavaly felfüggesztettek, és amely automatikusan visszatérhet február 6-án, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak.

Az EU vezetői sürgősségi csúcstalálkozóra készülnek, hogy összehangolják az egységes válaszlépéseket és kifejezzék támogatásukat Dánia és Grönland iránt.

Az amerikai részvénypiacok ma zárva maradnak a Martin Luther King Jr. ünnepe miatt.

Az amerikai dollár kezdetben erősödött, de aztán teljes mértékben elvesztette nyereségét az euró, a font, az ausztrál dollár és az új-zélandi dollár ellenében, ami a piac szkepticizmusát tükrözi a vámok tényleges bevezetésével kapcsolatban.

Az amerikai részvényindex- határidős ügyletek és az amerikai kincstárjegy- határidős ügyletek lefelé irányuló résszel nyíltak, és nyomás alatt maradtak, ami a növekvő geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságot tükrözi.

Az európai részvény határidős ügyletek is több mint 1,00%-kal csökkentek.

Az arany új történelmi csúcsot ért el, meghaladva a 4670 dollárt. Az ezüst 4,70%-kal, 93,300 dollárra emelkedett.

Japán gépipari megrendelései novemberben 11%-kal csökkentek havi szinten, ami több mint kétszerese a várt csökkenésnek, jelezve a gyenge beruházási lendületet.

Kína GDP-növekedése a negyedik negyedévben 4,5%-ra lassult éves szinten, ami a leggyengébb ütem a gazdaság újraindulása óta, bár a 2025-ös teljes évi növekedés elérte az 5%-os célt.

Az erős export ellensúlyozta a gyenge belföldi keresletet, de a kiskereskedelmi forgalom (0,9% éves szinten) és a beruházások (-3,8% éves szinten) csalódást okoztak.

Az új lakások ára Kínában decemberben 0,4%-kal csökkent havi szinten és 2,7%-kal éves szinten, ami az elmúlt öt hónap legmeredekebb éves csökkenését jelenti. Az ingatlanbefektetések továbbra is mélyen negatívak (-17,2% éves szinten), ami továbbra is negatívan hat a bizalomra.

A kriptovaluták élesebb visszaesést tapasztalnak, amit a kockázatos eszközökből történő tőkekivonás, valamint a piacra vonatkozó amerikai szabályozási folyamatok, többek között a Clarity Act késedelme okoz.

