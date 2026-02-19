Reggeli összefoglaló (19.02.2026)

Az ázsiai–csendes-óceáni térségben zajló kereskedési nap nyugodt hangulatban telik. A legtöbb index esetében az elmozdulások ±0,50% sávon belül maradnak. Japán JP225 indexe 0,02%-kal emelkedik , Szingapúr SG20cash mutatója 0,88%-os pluszban , míg Ausztrália AU200.cash indexe 0,55%-kal áll magasabban.

Az ausztrál dollár ma a G10 devizák egyik erősebb szereplője, miután a szilárd munkaerőpiaci adatok növelték a márciusi RBA-kamatemelés esélyét. Az AUDUSD devizapár 0,25%-kal 0,7070-ig emelkedett, majd részben korrigálta az elmozdulást.

A foglalkoztatottság 17,8 ezer fővel nőtt januárban , ami önmagában nem kiugró adat. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 4,1%-on maradt , a várakozások alatt, miközben a ledolgozott munkaórák száma 0,6%-kal nőtt .

A munkanélküliség immár negyedik egymást követő hónapban csökken – hasonló mintázat legutóbb a 2022-es szigorítási ciklus előtt volt megfigyelhető.

Japán magmachinery megrendelései (core machinery orders) 19,1%-kal nőttek h/h , és 16,8%-kal é/é , jelentősen meghaladva a várakozásokat. A fellendülés az erős novemberi visszaesést követte, ami arra utal, hogy a korábbi gyengeség átmeneti jellegű volt. A beruházási dinamika támogatja a további gazdasági bővülésre vonatkozó várakozásokat .

Az erősebb beruházási adatok megerősítik a növekedési narratívát , és támogatják a japán részvénypiacot . A külföldi tőkebeáramlás a japán részvényekbe az utóbbi időben felgyorsult .

A japán vállalatok kétharmada aggodalmát fejezte ki Takaichi miniszterelnök fiskális fegyelmével kapcsolatban. A tervezett adóintézkedések felfüggesztése és költségvetési kiadási tervek felkavarták a kötvénypiacot és emelkedő hozamokat eredményeztek. A vállalatok a jen gyengülésétől és a finanszírozási költségek emelkedésétől tartanak.

A januári FOMC-jegyzőkönyv már nem tartalmazza kifejezetten a 2028-as 2%-os inflációs cél elérésére való hivatkozást. A Fed elemzői csapata az inflációt kissé magasabbnak ítéli meg, mint a decemberi előrejelzésekben. A megfogalmazás elhagyása nagyobb bizonytalanságot jelez az infláció elleni küzdelem „ utolsó szakaszában ”, amit a piac „magasabban hosszabb ideig” fennmaradó kamatkörnyezetként értelmezhet.

A FOMC-jegyzőkönyv megerősíti, hogy Jerome Powell a Fed elnöke marad mindaddig, amíg az utódját hivatalosan jóvá nem hagyják. Kevin Warsh megerősítési folyamata politikai okokból elhúzódhat a Szenátusban.

Jelentések szerint az amerikai hadsereg felkészült egy Irán elleni esetleges csapásra, bár végleges döntés még nem született. A helyzet továbbra is dinamikus és politikailag érzékeny.

