Reggeli összefoglaló (20.02.2026)

Az olaj ára hat hónapos csúcsra emelkedett , miközben a globális részvénypiacok nyomás alá kerültek, mivel az Irán körüli feszültség rontotta a kockázatvállalási hajlandóságot. A Brent 0,5%-kal 72 dollár/hordó közelébe emelkedett, miután Donald Trump kijelentette, hogy Iránnak legfeljebb 15 napja van nukleáris megállapodás elérésére, és az Egyesült Államok további tengerészgyalogos egységeket vezényelt a Közel-Keletre. Az olaj heti emelkedése így már meghaladja a 6%-ot .

A geopolitikai fejleményeken túl a befektetők figyelme a pénteki amerikai makroadatokra irányul, különösen a gazdasági aktivitásra és a PCE inflációra . A fókusz azután erősödött fel, hogy a Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve megerősítette: a döntéshozók továbbra is aggódnak az árnyomás miatt. Emellett a Supreme Court of the United States pénteket újabb „véleménynyilvánítási napként” jelölte meg a vámintézkedésekkel kapcsolatban, így a globális piacok ezen a téren is döntésre várnak.

Az ázsiai részvénypiacokon óvatos hangulat uralkodott: a széles MSCI Asia index 0,4%-kal csökkent, követve a Wall Street korábbi esését. Ugyanakkor az amerikai és európai részvényindex-futuresök mintegy 0,3%-os emelkedést mutatnak, ami az első kockázatkerülési hullám után némi stabilizációra utal.

Dél-Korea továbbra is kiemelkedik globálisan: a helyi részvénypiac 2%-os emelkedést mutat, megerősítve pozícióját mint az idei év eddigi legjobban teljesítő piaca. Az emelkedést következetesen a Samsung Electronics és az SK Hynix vezeti, amelyek profitálnak a memórialapka-piac újbóli szűkösségéből.

Az amerikai dollár a legerősebb hetére készül az elmúlt négy hónapban , mivel a piacok tovább csökkentik a jövőbeni Fed-kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozásokat. A menedékeszközök iránti kereslet továbbra is támaszt nyújt a zöldhasúnak a magas geopolitikai kockázatok közepette, miközben a magasabb olajárak növelik az inflációs nyomás visszatérésének kockázatát, és meghosszabbíthatják a Fed kamatszünetét.

Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a hadügyminisztert és más illetékes szerveket, hogy kezdjék meg a kormányzati dokumentumok azonosítását és nyilvánosságra hozatalát az idegen és földönkívüli élettel, az azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és az azonosítatlan repülő objektumokkal (UFO) kapcsolatban OLAJ (chart, D1) Az olaj árfolyama kétszer is támaszra talált az 58–60 dollár/hordó közötti zónában, és ezekről a szintekről mostanra nagyjából 20%-ot emelkedett. Korábban, amikor az árfolyam áttörte az EMA200 exponenciális mozgóátlagot, 2024 decemberében, majd 2025 júniusában is emelkedés következett. Ugyanakkor mindkét esetben a rali végül kifulladt, és az eladók visszavették az irányítást a piacon. Forrás: xStation5

