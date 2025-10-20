Reggeli összefoglaló (20.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók .

A Wall Street indexek pénteken vegyes kereskedést mutattak. A kereskedés veszteségekkel indult, elsősorban az amerikai regionális bankokkal kapcsolatos félelmek miatt, ami végül a Russell 2000 kis kapitalizációjú index csökkenéséhez vezetett.

indexek pénteken vegyes kereskedést mutattak. A kereskedés veszteségekkel indult, elsősorban az miatt, ami végül a kis kapitalizációjú index csökkenéséhez vezetett. A regionális bankszektorral kapcsolatos aggodalmak a Zions Bancorporation és a Western Alliance hitelcsalási ügyeinek nyilvánosságra kerülése után merültek fel.

és a hitelcsalási ügyeinek nyilvánosságra kerülése után merültek fel. Ezt követően Donald Trump kijelentette, hogy nem szándékozik jelentős vámokat kivetni Kínára, továbbá a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások és az október végi APEC-csúcstalálkozón várható találkozó a kínai elnökkel is javítottak a piaci hangulaton.

kijelentette, hogy nem szándékozik jelentős vámokat kivetni Kínára, továbbá a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások és az október végi APEC-csúcstalálkozón várható találkozó a kínai elnökkel is javítottak a piaci hangulaton. Az S&P 500 és a Nasdaq végül pénteken valamivel több mint 0,5% -ot emelkedett, míg a Russell 2000 0,6% -ot esett. Ma az index határidős ügyletek emelkednek, az US500 0,34% -kal, az US100 pedig 0,5% -kal.

és a végül pénteken valamivel több mint -ot emelkedett, míg a -ot esett. Ma az index határidős ügyletek emelkednek, az -kal, az pedig -kal. Európában az indexek emelkedtek, amit a francia költségvetéssel kapcsolatos optimizmus és a defenzív vállalatok erős eredményei támasztottak alá. Lecornu francia miniszterelnök két bizalmi szavazást is túlélte a kormányban.

az indexek emelkedtek, amit a francia költségvetéssel kapcsolatos optimizmus és a defenzív vállalatok erős eredményei támasztottak alá. Lecornu francia miniszterelnök két bizalmi szavazást is túlélte a kormányban. Az amerikai kincstárjegyek hozama 4,0% -ra esett vissza, ami közel a tavaly szeptemberi legalacsonyabb szinthez, miközben egyre nagyobbak a várakozások a kamatcsökkentés iránt, és továbbra is fennáll a bizonytalanság az amerikai regionális bankok miatt.

-ra esett vissza, ami közel a tavaly szeptemberi legalacsonyabb szinthez, miközben egyre nagyobbak a várakozások a iránt, és továbbra is fennáll a bizonytalanság az amerikai regionális bankok miatt. Az EURUSD péntek késő esti éles visszaesés után visszapattan, a pár 1,1670 felett kereskedik.

péntek késő esti éles visszaesés után visszapattan, a pár felett kereskedik. Donald Trump elnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború befejezésének feltételeiről, ami az ellátás növekedésére vonatkozó várakozások miatt az olajárak esését váltotta ki. Ugyanakkor Trump és Zelensky találkozóra került sor, ahol Trump állítólag ismét nyomást gyakorolt az ukrán elnökre, hogy fogadja el egyes területek elvesztését a tűzszünetért cserébe. Trump továbbra is fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának.

az ukrajnai háború befejezésének feltételeiről, ami az ellátás növekedésére vonatkozó várakozások miatt az olajárak esését váltotta ki. Ugyanakkor Trump és Zelensky találkozóra került sor, ahol Trump állítólag ismét nyomást gyakorolt az ukrán elnökre, hogy fogadja el egyes területek elvesztését a tűzszünetért cserébe. Trump továbbra is fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának. A nyersolaj alig reagált a közel-keleti tűzszünet megsértésére, ahol Izrael a Hamaszt vádolta a támadásokkal, ami a Gázai övezet bombázásához vezetett. Ma reggel azonban új tűzszünet lépett életbe.

A Japán Bank jelezte, hogy a gazdasági előrejelzések javulása esetén további monetáris szigorításra lehet számítani. A bank ülése a hónap végére van tervezve. Ezzel egy időben Japánban véget érnek a koalíciós megállapodások. A jen az elmúlt napokban stabilizálódott, az USDJPY devizapár jelenleg a 150-151 tartományban mozog.

jelezte, hogy a gazdasági előrejelzések javulása esetén további monetáris szigorításra lehet számítani. A bank ülése a hónap végére van tervezve. Ezzel egy időben Japánban véget érnek a koalíciós megállapodások. A jen az elmúlt napokban stabilizálódott, az devizapár jelenleg a tartományban mozog. A kínai gazdasági adatok vegyes képet mutattak. A szeptemberi kiskereskedelmi forgalom 3,0% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami kissé meghaladja a 2,9% -os előrejelzést, de lassulást jelent a korábbi 3,4% -os éves ütemhez képest. Az ipari termelés erőteljesebben, 6,5% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, meghaladva a 5,0% -os előrejelzést és a korábbi 5,2% -os éves szintet.

vegyes képet mutattak. A szeptemberi kiskereskedelmi forgalom -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami kissé meghaladja a -os előrejelzést, de lassulást jelent a korábbi -os éves ütemhez képest. Az ipari termelés erőteljesebben, -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, meghaladva a -os előrejelzést és a korábbi -os éves szintet. A beruházási adatok gyengébbek voltak. A befektetett eszközökbe történő beruházások az év eleje óta (YTD) 0,5% -kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami alacsonyabb a várt 0,2% -os csökkenésnél és az előző 0,5% -os éves csökkenésnél. Ezenkívül az ingatlanpiaci beruházások (YTD) 13,9% -kal zuhantak az előző év azonos időszakához képest, ami meredekebb a várt 13,1% -os csökkenésnél és az előző -12,9% -os éves csökkenésnél.

-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami alacsonyabb a várt -os csökkenésnél és az előző -os éves csökkenésnél. Ezenkívül az ingatlanpiaci beruházások (YTD) -kal zuhantak az előző év azonos időszakához képest, ami meredekebb a várt -os csökkenésnél és az előző -os éves csökkenésnél. Kína GDP-je 4,8% -kal nőtt az előző évhez képest, ami megfelel a várakozásoknak, de lassulást jelent az előző 5,2% -os növekedéshez képest. A negyedéves növekedés 1,1% volt az előző negyedévhez képest, ami meghaladja a 0,8% -os előrejelzést és megegyezik az előző negyedév növekedési ütemével. Az éves növekedés a leglassabb ebben az évben, ami elsősorban a kereskedelmi feszültségeknek és az ingatlanpiaci problémáknak köszönhető.

-kal nőtt az előző évhez képest, ami megfelel a várakozásoknak, de lassulást jelent az előző -os növekedéshez képest. A negyedéves növekedés volt az előző negyedévhez képest, ami meghaladja a -os előrejelzést és megegyezik az előző negyedév növekedési ütemével. Az éves növekedés a leglassabb ebben az évben, ami elsősorban a kereskedelmi feszültségeknek és az ingatlanpiaci problémáknak köszönhető. Kína egyéves és ötéves hitelkamatai változatlanok maradtak, 3,0% , illetve 3,5% szinten.

, illetve szinten. Az ingatlanárak Kínában 0,41% -kal csökkentek a előző hónaphoz képest (h/h), ami a leggyorsabb csökkenés 11 hónapja.

-kal csökkentek a előző hónaphoz képest (h/h), ami a leggyorsabb csökkenés 11 hónapja. A Goldman Sachs előrejelzése szerint Kína 2028-ig szigorú politikát fog folytatni a ritkaföldfémek tekintetében, amikor is egyes amerikai befektetések megkezdik a bányászati tevékenységet.

előrejelzése szerint Kína 2028-ig szigorú politikát fog folytatni a tekintetében, amikor is egyes amerikai befektetések megkezdik a bányászati tevékenységet. Új-Zéland inflációja a harmadik negyedévben 3,0%-ra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami megfelel a várakozásoknak és a 2,7%-os előző évi szintet is meghaladja. Ez az érték az inflációs célsáv felső határát jelenti, ami csökkentheti a további kamatcsökkentések esélyét.

