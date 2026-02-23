Reggeli összefoglaló (23.02.2026)

Az Supreme Court of the United States érvénytelenítette a Trump által az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján bevezetett vámrendszert. Válaszul Donald Trump bejelentette egy egységes, globális, 15%-os vámtarifa bevezetését, amelyet a korábban jelzett 10%-ról emelnek.

Az amerikai dollár az egyik leggyengébb deviza, 0,3–0,4% közötti esést mutat. Az EURUSD 0,31%-kal emelkedik.

Kína Kereskedelmi Minisztériuma teljes körűen elemzi a Legfelsőbb Bíróság döntését. Peking felszólította az Egyesült Államokat az egyoldalú vámok eltörlésére, arra hivatkozva, hogy azok sértik a kereskedelmi szabályokat és az amerikai jogot. A hatóságok jelezték: készek megvédeni a nemzeti érdekeket, ha a nyomásgyakorlás folytatódik. A nyilatkozatok egy kulcsfontosságú Trump–Hszi találkozó előtt érkeztek.

Az arany 1,12%-kal 5 130 USD-ra emelkedik, ami háromhetes csúcs. Az olaj ára körülbelül 1,00%-kal csökken a vámfeszültségek miatti keresleti aggodalmak következtében. A befektetők az amerikai–iráni tárgyalások esetleges újraindításának lehetőségét is elemzik.

A Bitcoin akár 5%-ot is esett, 65 000 USD alá csúszva, miután letörte a kulcsfontosságú technikai támaszt. Jelenleg az árfolyam 65 500 USD körül stabilizálódott.

A Goldman Sachs 2026 negyedik negyedévére 60/56 USD-ra emelte Brent/WTI árfolyam-előrejelzését az OECD-országok alacsonyabb készletszintjeire hivatkozva. A felülvizsgálat ellenére a bank továbbra is kínálati többletre számít 2026-ban, hacsak nem következnek be jelentős zavarok.

Irán a hírek szerint 500 millió eurós megállapodást írt alá Oroszországgal 500 Verba MANPADS légvédelmi rendszer és 2 500 rakéta szállításáról. A szállításokat 2027–2029 között tervezik.

A The New York Times értesülései szerint Trump korlátozott légicsapásokat mérlegel az IRGC célpontjai, nukleáris létesítmények és rakétarendszerek ellen. Szélesebb körű eszkaláció is lehetséges, ha a korlátozott lépések nem hoznak eredményt.

