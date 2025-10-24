Reggeli összefoglaló (24.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Japánban az infláció továbbra is magas, 2,9% é /é.

A JPY ma a leggyengébb G10 valuta.

Ausztrália , az előzetes feldolgozóipari PMI 49,7-re csökkent.

, az csökkent. Trump „véget vetett” a Kanadával folytatott kereskedelmi tárgyalásoknak.

Miután az amerikai szeánsz bezárt, Trump azt mondta , „Hamarosan szárazföldi akciót fogunk látni Venezuelában”, további médiakommentár nélkül. Ha ez egy lehetséges katonai beavatkozást jelez, a biztonságos menedékeszközökbe irányuló áramlások meredeken megugorhatnak .

, „Hamarosan szárazföldi akciót fogunk látni Venezuelában”, további médiakommentár nélkül. Ha ez egy lehetséges katonai beavatkozást jelez, . Trump azt is kijelentette, hogy „vége” minden kereskedelmi tárgyalásnak Kanadával , utalva a „Reagan-vámokról” szóló hirdetésre. Eközben Kanada csökkentette a Stellantis (-50%) és a GM (-24,2%) vámmentes importhatárát , hogy nagyobb hazai beruházásokat ösztönözzön. Az USDCAD reakciója eddig visszafogott volt.

azt is kijelentette, hogy , utalva a „Reagan-vámokról” szóló hirdetésre. Eközben a és a , hogy nagyobb hazai beruházásokat ösztönözzön. Az eddig volt. Szeptemberben Japánban az infláció továbbra is magas, 2,9 % volt é / é , a maginfláció 2,9% és a core-core 3,0% . Az áruk árai 4,2%-kal emelkedtek é /é , míg a szolgáltatások árai csak 1,4%-kal nőttek. A szolgáltatások gyenge üteme korlátozza a BoJ korai kamatemelésének esélyét, és továbbra is nyomást gyakorol a jenre .

Japánban az infláció továbbra is magas, volt / , a és a . emelkedtek , míg a árai csak nőttek. A szolgáltatások gyenge üteme korlátozza a korai kamatemelésének esélyét, és továbbra is nyomást gyakorol a . A JPY ma a leggyengébb G10-es valuta , körülbelül 0,20-0,40%-ot veszített a társaival szemben, míg az USDJPY 0,30%-ot emelkedett. A vegyes CPI-adatok (ragadós áruk, puha szolgáltatások) okot adnak a BoJ-nak arra, hogy késleltesse a politikai szigorítást , és a piacok most kevesebb nyomást látnak a kamatemelésre .

, körülbelül veszített a társaival szemben, míg emelkedett. A vegyes CPI-adatok (ragadós áruk, puha szolgáltatások) okot adnak a arra, hogy , és a piacok most látnak . Katayama pénzügyminiszter kijelentette, hogy a BoJ politikájának igazodnia kell a kormány álláspontjához , hangsúlyozva Ueda kormányzó alkalmazkodó megközelítésének fontosságát. Találkozott Bessent pénzügyminiszterrel , és a jövő héten ismét találkozik vele és Trumppal . Takaichi „felelősségteljes, de proaktív” költségvetési politikát jelentett be, amely először a gazdasági növekedést, majd a költségvetési konszolidációt helyezi előtérbe.

kijelentette, hogy , hangsúlyozva fontosságát. Találkozott , és a jövő héten ismét találkozik vele és . jelentett be, amely először a gazdasági növekedést, majd a költségvetési konszolidációt helyezi előtérbe. Japán előzetes feldolgozóipari PMI-je 48,3-ra ( 19 hónapos mélypontra ) esett, ami a negyedik egymást követő hónapban jelentette a zsugorodást . A szolgáltatási PMI 52,4-re , az összetett PMI pedig 50,9-re csökkent.

( ) esett, ami a jelentette . A , az pedig csökkent. Ausztráliában az előzetes feldolgozóipari PMI 49,7-re csökkent (51,4-ről 51,4-re ) , míg a szolgáltatások 53,1-re emelkedtek, így az összetett mutató 52,6-ra emelkedett. A vegyes adatok miatt az RBA továbbra is adatfüggő állásponton marad .

az csökkent ) , míg emelkedtek, így az mutató emelkedett. A vegyes adatok miatt az továbbra is marad . A kínai hatóságok ígéretet tettek a fogyasztás támogatásának fokozására. A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC ) jelentős árveréseket jelentett be, köztük több mint 5 billió jen értékű földalatti csővezeték-infrastruktúrát, amelynek célja a növekedés stabilizálása és a beruházások ösztönzése.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.