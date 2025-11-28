Reggeli összefoglaló (28.11.2025)

A kockázati étvágy a befektetőkbe optimizmust keltett, amit ma reggel a Nasdaq határidős ügyletek 0,2%-os emelkedése és a Bitcoin 91,8 ezer dollár fölé emelkedése is megerősített, ami több mint 10%-kal emelkedett a közelmúltbeli, 81 ezer dollár közeli mélypontról. Az ázsiai piacok vegyesen alakultak; a kínai indexek enyhén csökkentek, míg a japán benchmarkok emelkedtek. A dél-koreai KOSPI index 4%-os csökkenéssel zárja a novembert , ami 2024 októbere óta a leggyengébb hónapot jelenti.

Japánban a lakásépítési kezdetek 3,2%-kal nőttek é/é, szemben a -4,9%-os előrejelzéssel és a korábbi -7,3%-os értékkel. A nagyméretű kiskereskedelmi forgalom 5%-kal nőtt é/é, előrejelzés nélkül, a korábbi 3%-ról.

Az előzetes ipari termelés 1,4%-kal nőtt h/h, ami felülmúlta a -0,6%-os várakozásokat, bár elmaradt a korábbi 2,6%-tól. A kiskereskedelmi forgalom 1,7%-kal nőtt é/é, a 0,8%-os előrejelzés és a korábbi 0,5% felett.

A japán részvényekbe történő külföldi befektetések novemberben -348,7 milliárdot tettek ki, a korábbi 1.020,9 milliárdról, míg a japán kötvényekbe történő külföldi befektetések 576,5 milliárdot tettek ki, 348,4 milliárdról.

A tokiói inflációs adatok azt mutatták, hogy a fogyasztóiár-index 2,8%-kal nőtt é/é, ami megegyezik a korábbi értékkel és kissé meghaladja a 2,7%-os előrejelzést, míg a tokiói fogyasztóiár-index 2,7%-ot ért el, ami összhangban van a becslésekkel, de elmarad a korábbi 2,8%-tól.

Európában is vegyes a piaci hangulat, a DAX határidős jegyzései enyhén csökkentek. Németországban a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi adat -1K volt, szemben a 4,5K-ra vonatkozó várakozásokkal és az előző 13K-val. Eközben az importárak 0,2%-kal emelkedtek m/m, ami felülmúlta a 0%-os előrejelzést, és javult a korábbi -0,5%-ról.

adat volt, szemben a vonatkozó várakozásokkal és az előző . Eközben az emelkedtek , ami felülmúlta a előrejelzést, és javult a korábbi . A CME-nél olyan probléma lépett fel, amely akadályozta a kereskedést. A határidős és opciós ügyletek kereskedése a CME-n technikai aggályok miatt leállt. A probléma többek között az amerikai állampapírok határidős ügyleteinek és az S&P 500 index kontraktusainak kereskedését érintette. A kereskedők arról számoltak be, hogy a CME leállása miatt az EBS platformon folytatott devizakereskedelem is zavart szenvedett.

