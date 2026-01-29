Reggeli összefoglaló (29.01.2026)

Az arany ismét rekordmagasra emelkedett, áttörve az 5400 és 5500-as szintet, és elérve az unciánkénti 5580 dollárt. A mai napon 3%-os nyereséget ért el, míg az év végi teljesítmény 29%-ot ért el, ami az elmúlt több mint 30 év legerősebb évkezdetét jelenti.

Az arany mellett más nemesfémek is emelkednek. Az ezüst szintén 3%-kal emelkedett, és unciánként 120 dollár fölé tört. A platina 3,50%-kal, a palládium pedig 2,30%-kal emelkedik.

Több bank is elkezdte megvitatni a 2026-ra vonatkozó 6000 $/uncia forgatókönyveket. A Deutsche Bank még egy bullish esetet is felvázolt a 6900 dollár felé, míg a SocGen szintén 6000 dollárt céloz meg, és azt sugallja, hogy ez konzervatív kilátás lehet.

Az amerikai dollár a tegnapi Fed-döntést követően ismét eladásba kezdett. A dollárindex napi időtávon 0,30% körüli csökkenést mutat. Az EURUSD 0,26%-ot erősödik, míg az USDJPY 0,25%-ot esik.

A legerősebb G10-es deviza ma az ausztrál dollár, amely nagyjából 0,30-0,40%-ot erősödött a társaival szemben.

Az AUD erejét az RBA lépésére vonatkozó növekvő várakozások, valamint a Kínából érkező pozitív szalagcímek hajtják. A legfontosabb makrogazdasági horgony továbbra is a 0,9%-os q/q maginfláció, ami továbbra is táplálja a kamatemelési vitát.

Mind a négy nagy ausztrál bank 25 bázispontos kamatemelést vár a jövő héten, míg a Goldman Sachs és a Deutsche Bank továbbra is változatlanul változatlan kamatot jósol, mivel az inflációs meglepetés nem eléggé döntő.

Az ausztrál exportárak +3,2%-kal emelkedtek q/q (-0,9% után), míg az importárak +0,9%-kal nőttek q/q (szemben a -0,2%-os várakozásokkal). Ez a kereskedelmi feltételek javulását jelzi, ami jellemzően szintén támogatja az AUD-t.

A kínai ingatlanfejlesztők részvényei megugrottak, miután arról számoltak be, hogy a hatóságok eltörölhetik a „három vörös vonal” tőkeáttételi keretrendszer szerinti kötelező jelentéstételt. Ezt a szabályozási politika kézzelfogható enyhítéseként értelmezik, ami javítja a fejlesztők rövid távú finanszírozáshoz való hozzáférését. A lépés fokozta a Kínával szembeni hangulatot, és további támogatást nyújtott az AUD-nak. A kínai részvényindexek 0,90% és 1,60% között emelkedtek.

A Tesla 2,16%-kal emelkedett a negyedéves eredményközlést követően. A vállalat bejelentette, hogy a következő negyedévben fokozatosan leállítja a Model S és X gyártását, és átállítja a Fremont-i gyárat humanoid robotok gyártására.

A Tesla korrigált EPS-e felülmúlta a várakozásokat (0,50 $ vs. 0,45 $), a bevételek kissé elmaradtak az előrejelzésektől (24,90 milliárd $ vs. 25,11 milliárd $), míg a bruttó árrés felfelé meglepett (20,1% vs. 17,1%).

A Microsoft több mint 6%-ot esett az eredmény után, annak ellenére, hogy mind a bevételek (81,27 milliárd dollár vs. 80,31 milliárd dollár), mind az EPS (4,14 dollár vs. 3,92 dollár) tekintetében felülmúlta a várakozásokat. Az Intelligens felhő szegmens is felülmúlta az előrejelzéseket (32,91 milliárd dollár vs 32,39 milliárd dollár). Az Azure 38%-kal növekedett y/y ex-FX, és a 625 milliárd dolláros fennmaradó kereskedelmi teljesítési kötelezettség (RPO) nagyon erős jövőbeli bevételi bázisra utal.

A Meta 6,60%-kal emelkedett a negyedéves eredmények után. A vállalat az EPS (8,88 $ vs. 8,19 $) és a bevétel (59,89 milliárd $ vs. 58,42 milliárd $) tekintetében is felülmúlta a várakozásokat, és a reklámbevételek is a várakozásokat (58,14 milliárd $ vs. 56,79 milliárd $). A Family of Apps szegmens hajtotta a teljesítményt, míg a Reality Labs veszteségei nőttek.

