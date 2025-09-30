Reggeli összefoglaló (30.09.2025)

A Wall Street indexei tegnap nyereséggel zártak, de a rali a szeánsz végére jelentősen visszaesett. A határidős indexek ma marginális nyereséget könyvelhetnek el: az US500 0,02%-kal , az US100 pedig 0,05%-kal emelkedik két órával az európai piacnyitás előtt.

indexei tegnap nyereséggel zártak, de a rali a szeánsz végére jelentősen visszaesett. A határidős indexek ma marginális nyereséget könyvelhetnek el: az , az pedig emelkedik két órával az európai piacnyitás előtt. A legtöbb ázsiai piacon csökkenés tapasztalható közvetlenül a kínai egyhetes ünnepek előtt. A CHN.cash 0,05%-ot csúszik, míg a japán Nikkei 225 a tegnapi záráshoz képest minimálisan mínuszban van.

csúszik, míg a japán a tegnapi záráshoz képest minimálisan mínuszban van. Az arany folytatja előretörését, és unciánként 3.866 dolláron kereskednek vele, ami közel 11%-os áremelkedést jelent ebben a hónapban.

folytatja előretörését, és unciánként dolláron kereskednek vele, ami közel áremelkedést jelent ebben a hónapban. Az EUR/USD valamelyest korlátozta tegnapi nyereségét, de ma minimálisan folytatja északi irányú mozgását.

valamelyest korlátozta tegnapi nyereségét, de ma minimálisan folytatja északi irányú mozgását. A legfrissebb jelentések szerint nem történt előrelépés a Trump és a kongresszus vezetői közötti tárgyalásokon, ami arra utal, hogy nagy valószínűséggel ma éjfél után leállhat a kormányzat működése az USA-ban. Vance alelnök jelzi, hogy minden félnek fel kell készülnie a leállásra.

az USA-ban. Vance alelnök jelzi, hogy minden félnek fel kell készülnie a leállásra. Az RBA (Reserve Bank of Australia) változatlanul 3,6%-on tartotta a kamatlábakat , ami megfelelt a várakozásoknak.

(Reserve Bank of Australia) változatlanul tartotta a kamatlábakat , ami megfelelt a várakozásoknak. Az RBA a magasabb inflációs kockázatokra, a kedvező gazdasági feltételekre és a feszes munkaerőpiacra hivatkozott. Ezzel egyidejűleg jelezte, hogy a vámokkal kapcsolatos negatív hatások többsége valószínűleg elkerülhető lesz.

A kínai hivatalos feldolgozóipari PMI 49,8 lett, ami valamivel jobb a várt 49,6 és a korábbi 49,4-es szintnél. A szolgáltatási PMI azonban gyengébb, 50,0 volt, ami elmaradt az 50,3-as előrejelzéstől (ami megegyezett az előző olvasattal). Ez az index elsősorban a nagyobb állami tulajdonú vállalatokat fedi le.

lett, ami valamivel jobb a várt és a korábbi szintnél. A azonban gyengébb, volt, ami elmaradt az előrejelzéstől (ami megegyezett az előző olvasattal). Ez az index elsősorban a nagyobb állami tulajdonú vállalatokat fedi le. A RatingDog magánindexe lényegesen jobb volt, 51,2-es értéket mutatott az 50, 3-as várakozással és a korábbi 50,5-ös szinttel szemben. Ez a magánindex a kisebb cégekre összpontosít, de gyakran szélesebb körű barométernek tekintik.

magánindexe lényegesen jobb volt, értéket mutatott az 3-as várakozással és a korábbi szinttel szemben. Ez a magánindex a kisebb cégekre összpontosít, de gyakran szélesebb körű barométernek tekintik. A Citi a legutóbbi bank, amely csökkentette olajár-előrejelzését, és a Brent hordónkénti 63 dolláros árát célozta meg 2026-ra . A Citi az OPEC+ további termelésnövelésére és a világjárvány idején bevezetett csökkentések teljes visszafordítására számít. Ugyanakkor a mélyebb csökkenést a kínai és OECD-készletek újratermelése fogja korlátozni.

a legutóbbi bank, amely csökkentette olajár-előrejelzését, és a hordónkénti árát célozta meg . A Citi az további termelésnövelésére és a világjárvány idején bevezetett csökkentések teljes visszafordítására számít. Ugyanakkor a mélyebb csökkenést a kínai és újratermelése fogja korlátozni. A Goldman Sachs , tekintettel az OPEC+ közelmúltbeli pletykáira a novemberi újabb termelésnövelésről, a Brent jövő évi hordónkénti 55 dolláros árát jelzi.

, tekintettel az közelmúltbeli pletykáira a novemberi újabb termelésnövelésről, a jövő évi hordónkénti árát jelzi. A nyersolaj folytatja tegnapi masszív csökkenését. A tegnapi áresés közel 3%-os volt , a legmeredekebb szeptember 3. óta.

folytatja tegnapi masszív csökkenését. A tegnapi áresés közel volt , a legmeredekebb szeptember 3. óta. Donald Trump újabb, a fatermékekkel kapcsolatos vámok kivetésére készül. A kész fatermékekre, például a bútorokra 25%-os vámot vetnek ki, míg a nyers faanyagra és a deszkákra 10%-os adót vetnek ki. Európára és Japánra 15%-os vámplafon vonatkozik majd .

vámot vetnek ki, míg a nyers faanyagra és a deszkákra adót vetnek ki. Európára és Japánra vámplafon vonatkozik majd . A China Securities Journal szerint a Kínai Népi Bank (PBOC ) a negyedik negyedévben kamatcsökkentést fog választani, és más eszközöket fog alkalmazni a magas piaci likviditás fenntartására. Ezzel párhuzamosan a jüan piaci támogatása várható.

szerint a ) a negyedik negyedévben kamatcsökkentést fog választani, és más eszközöket fog alkalmazni a magas piaci likviditás fenntartására. Ezzel párhuzamosan a jüan piaci támogatása várható. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Boeing egy új repülőgépmodell kifejlesztésén dolgozik a 737 MAX leváltására .

beszámolója szerint a egy új repülőgépmodell kifejlesztésén dolgozik a leváltására . Ma sűrű program várható fontos makrogazdasági adatokkal Európából, többek között a német kiskereskedelmi forgalom, a német munkaerő-piaci adatok, a francia infláció és végül kora délután a német infláció.

Fontos megjegyezni, hogy a mai nap a negyedév végét jelzi, így a piaci volatilitás potenciálisan megnövekedhet.

