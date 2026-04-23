Reggeli összefoglaló: A fegyverszünet fellendíti a Wall Streetet, de a politikai bizonytalanság továbbra is fennáll

A tegnapi Wall Street-i kereskedés kifejezetten pozitív hangulatban zárult, a főbb amerikai indexek jelentős emelkedést mutattak. A ralit nagyrészt az a hír hajtotta, hogy Trump elnök tűzszünetet jelentett be az Iránnal folytatott tárgyalások előtt. Az S&P 500 mintegy 1%-kal emelkedett, a Nasdaq több mint 1,6%-kal nőtt, míg a Dow Jones 0,8%-kal erősödött.

A Fehér Ház forrásaira hivatkozó jelentések szerint Donald Trump amerikai elnök nem határozott meg konkrét időkeretet az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbítására. A határidő hiánya arra utal, hogy igyekeznek megőrizni a rugalmasságot és több teret adni a tárgyalásoknak, ugyanakkor rávilágít a fegyverszünet tartósságával kapcsolatos bizonytalanságra is.

Trump jelezte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások akár már pénteken megkezdődhetnek, a közvetítési folyamat előrehaladásától és az előfeltételek teljesülésétől függően. A jelzések arra utalnak, hogy 36–72 órán belül újraindulhat a párbeszéd, azonban a helyzet továbbra is bizonytalan, mivel kulcsfontosságú nézeteltérések fennmaradtak.

Az iráni tisztviselők szerint a tárgyalások fő akadályai az állítólagos kötelezettségszegések, a szankciók és a fenyegetések. Hangsúlyozzák azt is, hogy a teljes tűzszünet csak akkor értelmezhető, ha a korlátozásokat feloldják.

A közelmúltbeli feszültségnövekedést követően a Brent nyersolaj ára emelkedett, és továbbra is hordónként 97 dollár körül alakul.

Németország jelentősen csökkentette a 2026-os GDP-növekedési előrejelzését, körülbelül 1%-ról 0,5%-ra, az iráni konfliktus hatásaira hivatkozva. Az emelkedő geopolitikai feszültségek felfelé hajtják az energiaárakat, ami terheli a gazdaságot, miközben a gyengébb export és a magasabb infláció tovább lassítja a kilábalást.

Japán előzetes feldolgozóipari PMI-je áprilisban 54,9-re emelkedett, jóval a várakozások és az előző érték fölé, ami hosszú idő óta a szektor legerősebb bővülésére utal. A növekedést az új megrendelések és a kibocsátás hajtotta, ami javuló ipari kondíciókat jelez.

Ausztrália előzetes PMI-je szintén javult, 46,6-ról 50,1-re emelkedett, ami a magánszektor enyhe bővülésbe való visszatérését jelzi a korábbi visszaesés után. A fellendülést főként a szolgáltatási szektor vezette, miközben a feldolgozóipar is visszatért az 50 pontos küszöb fölé.

A devizapiacon az amerikai dollár tovább erősödik a legtöbb főbb devizával szemben.

Az ázsiai részvénypiacok továbbra is nyomás alatt állnak a fennálló amerikai–iráni feszültségek miatt, amelyek növelik a kockázatkerülést.

A hangulat a nemesfémek piacán is gyengébb: az arany mintegy 0,7%-kal csökkent, és a 4 700 dollár/uncia szintet teszteli, míg az ezüst több mint 2,5%-kal esett, 76 dollár/uncia alá.

A negatív hangulat a kriptovalutákra is kiterjed, ahol a Bitcoin enyhén csökkent, az Ethereum pedig több mint 2%-kal esett.

A Tesla a vártnál erősebb eredményeket jelentett, különösen a jövedelmezőségi mutatók terén, amit a befektetők kedvezően fogadtak. Ugyanakkor a jelentés és a vállalati kommentárok egy kihívásokkal teli fejlesztési szakaszra utalnak előre, egyre nagyobb hangsúllyal a tőkeigényes projektekre, mint az AI, a robotika és az autonóm vezetés.

