Reggeli összefoglaló: Irán visszavág 💥 Az indexek és a fémárak zuhannak a megtorlás hatására 📉 (2026. május 28.)

Részvények és Indexek
Amerikai határidős indexek visszahúzódnak: A Wall Street határidős indexei jelentős esést mutatnak, mivel az újra fellángoló amerikai–iráni feszültségek és a PCE-inflációs adatok előtti aggodalmak visszafogják a közelmúlt optimizmusát. A Nasdaq vezeti a csökkenést (US100: -1.05%), ezt követi a Russell 2000 (US2000: -0.8%), az S&P 500 (US500: -0.55%) és a Dow Jones (US30: -0.3%).
Európa is követi a trendet: Az európai piacok szintén gyengülnek, az Eurostoxx 50 határidős indexe esik (EU50: -0.95%).
Ázsiai piacok visszaesése: A közel-keleti konfliktus fokozódása véget vetett a békemegállapodással kapcsolatos reményeknek, ami lefelé húzta az ázsiai részvénypiacokat. Japán Nikkei indexe a tegnapi rekordzárás után gyengült (JP225: -1.6%), míg Dél-Korea KOSPI indexe 1.1%-ot esett, Ausztrália ASX 200 indexe 1.1%-kal csökkent (AU200.cash: -1%), Hongkong Hang Seng indexe pedig közel 2%-ot zuhant (HK.cash: -2.3%).
Geopolitika
Közvetlen amerikai–iráni összecsapások: Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) megtorló csapást indított egy meg nem nevezett amerikai légibázis ellen a Közel-Keleten, „komoly figyelmeztetésnek” nevezve azt, miután egy amerikai hajnali támadás négy iráni drónt és egy földi irányítóállomást semmisített meg a Bandar Abbas repülőtér közelében. Eközben Kuvait bejelentette, hogy elfogott több azonosítatlan „ellenséges” drónt és rakétát.
Hormuzi-szoros szankciók: Az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listára helyezte Irán újonnan létrehozott Persian Gulf Strait Authority (PGSA) szervezetét. Az USA azzal vádolja az IRGC által vezetett testületet — amelyet május 5-én hoztak létre a tengeri szabályok betartatására —, hogy megpróbálja megzsarolni a stratégiai fontosságú hajózási útvonalon közlekedő kereskedelmi hajókat.
Makrogazdaság & Fed-kommentárok
Stagflációs sokk Ázsiának: A chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború okozta tartós energia-infláció „stagflációs sokkot” jelent az olajimportáló ázsiai országok számára. Hozzátette, hogy az AI-boom által generált ugrásszerű részvénypiaci vagyon növeli az amerikai gazdaság idő előtti túlhevülésének kockázatát.
A Fed prioritása továbbra is az infláció: A minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelem továbbra is a jegybank elsődleges prioritása. Az erős munkaerőpiacra utalva figyelmeztetett, hogy az emelkedő energia- és műtrágyaköltségek elszabadíthatják a fogyasztói inflációs várakozásokat, ami agresszívebb monetáris szigorítást tehet szükségessé.
Ausztrál CAPEX megugrás: Ausztrália magánszektorbeli tőkeberuházásai 6.5%-kal emelkedtek, elérve a 2014 decemberi szint óta mért legmagasabb értéket. A növekedést az eszközök, gépek és berendezések terén tapasztalt 18.1%-os ugrás hajtotta, amely ellensúlyozta az épületberuházások 3.8%-os csökkenését — tovább erősítve a belföldi inflációs félelmeket.
Devizapiac
A dollár erősödik a menedékeszköz-kereslet miatt: Az amerikai dollárindex erőteljesen emelkedett (USDIDX: +0.3%), és április eleje óta a legmagasabb szintre került, mivel a geopolitikai bizonytalanság újra fellobbantotta a biztonságos menedékeszközök iránti keresletet.
Nyomás alatt a főbb devizapárok: A romló piaci hangulat egyaránt gyengítette az eurót (EURUSD: -0.3% 1.159-re), a brit fontot (GBPUSD: -0.3%), a svájci frankot (USDCHF: -0.3%), az ausztrál dollárt (AUDUSD: -0.3%) és az új-zélandi dollárt (NZDUSD: -0.3%). Eközben az USDJPY stabil maradt.
Nyersanyagok
Az olaj emelkedik az eszkaláció miatt: A Brent és a WTI nyersolaj határidős jegyzései 2.5%-kal ugrottak meg az iráni támadás hírére az amerikai katonai bázis ellen. A Brent (OIL) ismét 95 USD/hordó közelébe emelkedett. Ezzel szemben a földgáz (NATGAS) határidős jegyzése 0.45%-kal csökkent.
Nemesfémek eladási hullámban: Az arany és az ezüst tovább estek, elsősorban az erősödő amerikai dollár nyomása miatt. Az arany (GOLD) 1.55%-kal 4,840 USD/unciára zuhant, míg az ezüst (SILVER) 2.4%-kal 72.80 USD/unciára csökkent.
Kripto
Mélyvörösben a kriptopiac: A digitális eszközök komoly eladási nyomás alá kerültek. A BITCOIN 2.05%-ot esett 72,970 USD-re, míg az ETHEREUM 2.15%-kal 1,977 USD-re csúszott, ami március vége óta a legalacsonyabb szintje.
Bennfentes kereskedési vádak a Polymarket körül: Jogi fronton az amerikai igazságügyi minisztérium csalással és pénzmosással vádolta meg Michele Spagnuolót, a Google szoftvermérnökét. A „AlphaRaccoon” álnéven működő Spagnuolo állítólag bizalmas Google keresési adatokat használt fel arra, hogy 1.2 millió USD profitot érjen el manipulált Polymarket fogadásokon a 2025-ös legkeresettebb trendekkel kapcsolatban.
Reggeli összefoglaló (27.05.2026)
Reggeli összefoglaló: Az USA támadást indított Irán ellen – mi lesz a tárgyalások sorsa? (2026. május 25.)
Talpra Tréder - 2025.05.25.
Az US100 1,5%-kal emelkedik 📈
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.