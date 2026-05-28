Reggeli összefoglaló: Irán visszavág 💥 Az indexek és a fémárak zuhannak a megtorlás hatására 📉 (2026. május 28.)

Részvények és Indexek

Amerikai határidős indexek visszahúzódnak: A Wall Street határidős indexei jelentős esést mutatnak, mivel az újra fellángoló amerikai–iráni feszültségek és a PCE-inflációs adatok előtti aggodalmak visszafogják a közelmúlt optimizmusát. A Nasdaq vezeti a csökkenést (US100: -1.05%), ezt követi a Russell 2000 (US2000: -0.8%), az S&P 500 (US500: -0.55%) és a Dow Jones (US30: -0.3%).

Európa is követi a trendet: Az európai piacok szintén gyengülnek, az Eurostoxx 50 határidős indexe esik (EU50: -0.95%).

Ázsiai piacok visszaesése: A közel-keleti konfliktus fokozódása véget vetett a békemegállapodással kapcsolatos reményeknek, ami lefelé húzta az ázsiai részvénypiacokat. Japán Nikkei indexe a tegnapi rekordzárás után gyengült (JP225: -1.6%), míg Dél-Korea KOSPI indexe 1.1%-ot esett, Ausztrália ASX 200 indexe 1.1%-kal csökkent (AU200.cash: -1%), Hongkong Hang Seng indexe pedig közel 2%-ot zuhant (HK.cash: -2.3%).

Geopolitika

Közvetlen amerikai–iráni összecsapások: Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) megtorló csapást indított egy meg nem nevezett amerikai légibázis ellen a Közel-Keleten, „komoly figyelmeztetésnek” nevezve azt, miután egy amerikai hajnali támadás négy iráni drónt és egy földi irányítóállomást semmisített meg a Bandar Abbas repülőtér közelében. Eközben Kuvait bejelentette, hogy elfogott több azonosítatlan „ellenséges” drónt és rakétát.

Hormuzi-szoros szankciók: Az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listára helyezte Irán újonnan létrehozott Persian Gulf Strait Authority (PGSA) szervezetét. Az USA azzal vádolja az IRGC által vezetett testületet — amelyet május 5-én hoztak létre a tengeri szabályok betartatására —, hogy megpróbálja megzsarolni a stratégiai fontosságú hajózási útvonalon közlekedő kereskedelmi hajókat.

Makrogazdaság & Fed-kommentárok

Stagflációs sokk Ázsiának: A chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború okozta tartós energia-infláció „stagflációs sokkot” jelent az olajimportáló ázsiai országok számára. Hozzátette, hogy az AI-boom által generált ugrásszerű részvénypiaci vagyon növeli az amerikai gazdaság idő előtti túlhevülésének kockázatát.

A Fed prioritása továbbra is az infláció: A minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelem továbbra is a jegybank elsődleges prioritása. Az erős munkaerőpiacra utalva figyelmeztetett, hogy az emelkedő energia- és műtrágyaköltségek elszabadíthatják a fogyasztói inflációs várakozásokat, ami agresszívebb monetáris szigorítást tehet szükségessé.

Ausztrál CAPEX megugrás: Ausztrália magánszektorbeli tőkeberuházásai 6.5%-kal emelkedtek, elérve a 2014 decemberi szint óta mért legmagasabb értéket. A növekedést az eszközök, gépek és berendezések terén tapasztalt 18.1%-os ugrás hajtotta, amely ellensúlyozta az épületberuházások 3.8%-os csökkenését — tovább erősítve a belföldi inflációs félelmeket.

Devizapiac

A dollár erősödik a menedékeszköz-kereslet miatt: Az amerikai dollárindex erőteljesen emelkedett (USDIDX: +0.3%), és április eleje óta a legmagasabb szintre került, mivel a geopolitikai bizonytalanság újra fellobbantotta a biztonságos menedékeszközök iránti keresletet.

Nyomás alatt a főbb devizapárok: A romló piaci hangulat egyaránt gyengítette az eurót (EURUSD: -0.3% 1.159-re), a brit fontot (GBPUSD: -0.3%), a svájci frankot (USDCHF: -0.3%), az ausztrál dollárt (AUDUSD: -0.3%) és az új-zélandi dollárt (NZDUSD: -0.3%). Eközben az USDJPY stabil maradt.

Nyersanyagok

Az olaj emelkedik az eszkaláció miatt: A Brent és a WTI nyersolaj határidős jegyzései 2.5%-kal ugrottak meg az iráni támadás hírére az amerikai katonai bázis ellen. A Brent (OIL) ismét 95 USD/hordó közelébe emelkedett. Ezzel szemben a földgáz (NATGAS) határidős jegyzése 0.45%-kal csökkent.

Nemesfémek eladási hullámban: Az arany és az ezüst tovább estek, elsősorban az erősödő amerikai dollár nyomása miatt. Az arany (GOLD) 1.55%-kal 4,840 USD/unciára zuhant, míg az ezüst (SILVER) 2.4%-kal 72.80 USD/unciára csökkent.

Kripto

Mélyvörösben a kriptopiac: A digitális eszközök komoly eladási nyomás alá kerültek. A BITCOIN 2.05%-ot esett 72,970 USD-re, míg az ETHEREUM 2.15%-kal 1,977 USD-re csúszott, ami március vége óta a legalacsonyabb szintje.

Bennfentes kereskedési vádak a Polymarket körül: Jogi fronton az amerikai igazságügyi minisztérium csalással és pénzmosással vádolta meg Michele Spagnuolót, a Google szoftvermérnökét. A „AlphaRaccoon” álnéven működő Spagnuolo állítólag bizalmas Google keresési adatokat használt fel arra, hogy 1.2 millió USD profitot érjen el manipulált Polymarket fogadásokon a 2025-ös legkeresettebb trendekkel kapcsolatban.