Reggeli összefoglaló: Az Nvidia és a Microsoft ma reggel felkavarja a piacokat

Geopolitika

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus a negyedik hónapjába lépett, áttörés továbbra sem látszik. Trump kijelentette, hogy „nem siet” a megállapodás elérésével, és figyelmeztetett: ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, a katonai akciók újraindulhatnak. A Truth Socialön arra kérte a politikusokat, legyenek türelmesek, biztosítva őket arról, hogy „minden jól fog végződni.”

Az iráni elnök, Pezeshkian lemondásáról szóló hírek sokkolták a piacokat. Állítólag közölte a Legfelsőbb Vezetővel, hogy az IRGC átvette a döntéshozatalt, így az elnöki tisztség pusztán ceremoniális szereppé vált. Az iráni állami média „külföldi propagandának” nevezte a hírt, de a piacok komolyan vették — mivel az Egyesült Államok Irán civil külügyminisztériumával tárgyalt, amelynek lehet, hogy nem is volt felhatalmazása az IRGC részéről, így bármilyen megállapodás most kérdésessé vált.

Az USA és Irán újabb támadásokkal vádolják egymást. Az amerikai hadsereg „önvédelmi” csapásokat mért iráni radarállomásokra és drónokra, amire Irán egy légibázis elleni támadással válaszolt. Rubio egyeztetett Aoun libanoni elnökkel és Netanjahuval a „fokozatos deeszkalációról”, de az USA szerint a Hezbollah Teherán utasítására blokkolta a megállapodást. Újabb kísérletet jelentettek egy ballisztikus rakéta lelövésére a kuvaiti Ali Al Salem bázis közelében.

Hormuzi-szoros: Az amerikai haditengerészet csendben mintegy 70 kereskedelmi hajót kísért három hét alatt, napi átlagban hármat — szemben a háború előtti napi több mint 100-as átlaggal. A hajók „a radar alatt” közlekedtek. Ez egy kontrollált, minimális forgalom, nem pedig a normál kereskedelem visszatérése.

Gazdaság és jegybankok

ECB: Schnabel kamatemeléseket vetít előre.

Az iráni konfliktus okozta infláció „túl széles körű ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni” — már nemcsak az energiapiacot, hanem a teljes ellátási láncot érinti. Schnabel nem adott felső korlátot a lehetséges kamatemelések számára, hozzátéve, hogy az EKB adatvezérelt marad. Az EUR/USD enyhén csökkent 1,1651-re (-0,05%).

Fed: A piac már kamatemeléseket áraz, nem csökkentést.

Powell vasárnap figyelmeztetett a „Fed átpolitizálására”, míg Kashkari megjegyezte, hogy még ha a Hormuzi-szoros újra meg is nyílna, az ellátási láncok és az infláció normalizálódása sokkal lassabb lehet, mint azt a piac várja. Logan, Hammack és Daly beszédei ezen a héten várhatók. A kulcsfontosságú NFP-jelentés pénteken, június 5-én érkezik — előrejelzés: 85 000 új munkahely, 4,3%-os munkanélküliség.

Japán:

Az első negyedéves capex éves alapon 0,0% lett (várt: +4,0%), ami lefelé mutató GDP-revízió lehetőségét veti fel. A feldolgozóipari PMI májusban 54,5-re csökkent, miközben a termelési költségek 32 havi csúcsra emelkedtek. Ueda, a BOJ elnöke szerdán beszél — a piac júniusi kamatemelési jelzéseket vár, bár a jegybankon belül még nincs konszenzus.

Kína:

A Caixin/S&P Global feldolgozóipari PMI 51,8-ra csökkent májusban (előző: 52,2), míg a hivatalos PMI az 50 pontos határra esett, mivel az exportmegrendelések zsugorodtak. Peking tovább szigorította a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályokat a technológia- és adattranszfer korlátozása érdekében.

Részvénypiacok – határidős kontraktusok és hangulat

S&P 500 futures +0,29%, Nasdaq 100 futures +0,57%

A Wall Street rekordmagasságban kezdi a júniust. Az S&P 500 immár kilenc egymást követő héten emelkedett — ez a leghosszabb ilyen sorozat 2023 vége óta —, májusban 5,2%-ot emelkedett. A Nasdaq több mint 8%-kal nőtt májusban.

Az első negyedéves gyorsjelentési szezon az egyik legerősebb volt az elmúlt években.

Az S&P 500 vállalatainak mintegy 85%-a felülteljesítette a várakozásokat (5 éves átlag: 78%), a profitok pedig 16,7%-kal múlták felül az előrejelzéseket — több mint kétszeresen a történelmi 7,3%-os átlagnak.

Ázsia

Dél-Korea: A KOSPI 1,31%-kal rekordmagasra emelkedett.

A félvezető-export májusban rekordot döntött (az összes export legnagyobb növekedése több mint négy évtizede). A Samsung Electronics 9,5%-kal emelkedett, piaci kapitalizációja meghaladta a 2000 billió wont — ezt az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang koreai tisztviselőkkel tervezett találkozóival kapcsolatos várakozások hajtották.

Az LG Electronics 28%-ot emelkedett azon hírekre, hogy Huang találkozik az LG-csoport elnökével, Koo Kwang-mo-val AI- és robotikai partnerségekről tárgyalni. Az Nvidia „Korean Partner Night” eseményt szervez a tajpeji COMPUTEX alatt, amelyen az SK Hynix és más vállalatok is részt vesznek. Az Nvidia több mint 260 000 legfejlettebb chipet szállít koreai cégeknek — köztük a Samsungnak és a Hyundai Motornak.

Indexek:

Nikkei 225 +0,17%

Hang Seng +0,73%

CSI 300 -0,32%

ASX 200 -0,21%

KOSDAQ -1,58%

Vegyes hangulat uralkodik a régióban az amerikai–iráni tárgyalások áttörésének hiánya miatt.

A SoftBank Group +5%-ot emelkedett, miután bejelentette 45 milliárd eurós AI-infrastruktúra beruházását Franciaországban öt év alatt.

Devizák

Az AUD messze a nap legerősebb devizája.

A Currency Strength Meter (7:10 CEST) szerint az ausztrál dollár jelentősen megelőzi a GBP-t, USD-t és EUR-t. Az NZD és CHF egyértelműen gyengülnek.

Az amerikai dollár stabil maradt a heti gyengülés után:

Dollar Index (DXY) +0,04% → ~99,05

EUR/USD -0,05% (1,1651)

USD/JPY +0,07% (159,44)

GBP/USD +0,08% (1,3461)

A jen gyenge — az USD/JPY 159,48 körül mozog.

Zloty:

EUR/PLN +0,07% (4,2293)

USD/PLN +0,10% (3,6297)

A zloty stabil maradt a geopolitikai feszültségek ellenére.

Nyersanyagok

Olajár-emelkedés:

WTI +1,69% → 89,52 USD

Brent +1,23% → 92,95 USD

Az emelkedést további izraeli katonai támadásokról szóló hírek, valamint az USA és Irán közötti kölcsönös csapások hajtják.

Májusban ugyanakkor az olaj közel 17%-ot esett — ez volt a legnagyobb havi visszaesés 2025 áprilisa óta, amikor még erős volt a megállapodás reménye.

Arany -0,63% (4516,69 USD/uncia)

Ezüst +0,12% (75,58 USD/uncia)

Földgáz +1,83% (3,34 USD)

Vállalatok

Nvidia + Microsoft = „új korszak a PC-k számára”

Már jövő héten, a COMPUTEX-en és a Microsoft Builden debütálhatnak az első Nvidia ARM-chipekkel szerelt Windows PC-k. Gyártók: Surface, Dell. A Microsoft helyi AI-agenteket futtató szoftvereket is fejleszt.

Az Nvidia hivatalosan belép a PC processzorpiacra.

Jensen Huang a tajpeji COMPUTEX keynote-on bemutatta az új N1X chipet (ARM architektúra, MediaTek gyártás), valamint az RTX Spark superchipet — Blackwell GPU + N1X CPU, 128 GB egységes memóriával, TSMC 3 nm-es gyártástechnológián.

Huang ezt a változást az okostelefon feltalálásához hasonlította:

„Ez a PC első teljes újrafeltalálása 40 év után.”

Az Nvidia bejelentette, hogy a Vera adatközponti CPU teljes gyártásba került.

A Vera 1,8-szor gyorsabban generál tokeneket, mint az x86, és kulcsszerepet játszik az „AI factory” koncepcióban. Első ügyfelek: OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle és CoreWeave. Elérhetőség: 2026 őszétől.

Samsung:

A vállalat már mintákat küldött HBM4e chipjeiből ügyfeleinek, megelőzve versenytársait.

Az Nvidia exportkiskapu bezárult: az amerikai Kereskedelmi Minisztérium blokkolta az Nvidia és AMD chipek kínai cégekhez történő eljutását külföldi leányvállalatokon keresztül.

Berkshire Hathaway felvásárolja a Taylor Morrisont 8,5 milliárd dollárért, teljes egészében készpénzért — ez 24%-os prémiumot jelent a pénteki záróárhoz képest. A tranzakció várhatóan 2026 második felében zárul.

Kriptovaluták

Bitcoin -0,52%, ára körülbelül 73 293 USD.

Mire érdemes ma figyelni?

1. U.S. ISM Manufacturing PMI (délutáni adatközlés)

Előrejelzés: 53,0 (előző: 52,7)

Ez a hét első jelentős makrogazdasági adata.

2. Bármilyen hír az USA–Irán helyzetről

Komoly mozgásokat okozhat az olajpiacon és a pénzügyi piacokon. Elemzők szerint egy esetleges megállapodás után reális a „sell the news” forgatókönyv.

3. Nvidia, Microsoft, Samsung és LG részvényei

Ezek szolgálnak barométerként az AI- és technológiai szektor hangulatának mérésére a COMPUTEX és Jensen Huang tárgyalásai alatt.