Reggeli összefoglaló: A hétvégi olajár-zuhanás egyre gyorsul 💥 (2026. július 27.)

Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös szünetet jelentett be a katonai támadásokban a kéthetes amerikai bombázási kampányt követően. Washington felfüggesztette a légicsapásokat, miután tanácsadók arra figyelmeztettek, hogy a kijelölt célpontok és a fegyverkészletek kimerülőben vannak, míg Teherán közölte, hogy „mindaddig tartózkodik a válaszcsapásoktól, amíg az Egyesült Államok fenntartja a szünetet”. Ez már a második ilyen enyhülési kísérlet június óta (az első memorandum egy hónap után összeomlott). A Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva maradt (naponta mindössze 1–3 hajó halad át a megszokott több tucat helyett), és a felek továbbra is messze vannak a megállapodástól az urándúsítás kérdésében. További feszültséget okoz, hogy Ukrajna megtámadott egy iráni kereskedelmi hajót a Kaszpi-tengeren, amit Teherán „ellenséges cselekménynek” minősített Kijev részéről.

a kéthetes amerikai bombázási kampányt követően. Washington felfüggesztette a légicsapásokat, miután tanácsadók arra figyelmeztettek, hogy a kijelölt célpontok és a fegyverkészletek kimerülőben vannak, míg Teherán közölte, hogy „mindaddig tartózkodik a válaszcsapásoktól, amíg az Egyesült Államok fenntartja a szünetet”. Ez már a második ilyen enyhülési kísérlet június óta (az első memorandum egy hónap után összeomlott). A továbbra is gyakorlatilag zárva maradt (naponta mindössze 1–3 hajó halad át a megszokott több tucat helyett), és a felek továbbra is messze vannak a megállapodástól az urándúsítás kérdésében. További feszültséget okoz, hogy Ukrajna megtámadott egy iráni kereskedelmi hajót a Kaszpi-tengeren, amit Teherán „ellenséges cselekménynek” minősített Kijev részéről. Gazdasági fronton pénteken hatályba lépett Donald Trump új vámcsomagja (10–12,5%-os vámok 60 kereskedelmi partnerre, köztük az EU-ra, Kínára, az Egyesült Királyságra és Kanadára) az 1974-es Kereskedelmi Törvény 301-es szakasza alapján, megkerülve a Legfelsőbb Bíróság februári döntése után érvénybe lépett korlátozásokat. A piac nyugodtan fogadta a lépést, mivel arra számítani lehetett, ugyanakkor a stratégák figyelmeztetnek, hogy ez már nem átmeneti, hanem strukturális kockázatot jelent a globális gazdasági növekedésre. A hét legfontosabb eseménye a Fed július 28–29-i kamatdöntő ülése , amelyet Kevin Warsh vezet. A piac jelenleg 30–38% esélyt áraz egy azonnali kamatemelésre, annak ellenére, hogy korábban 2027-re kamatcsökkentéseket vártak. Ennek oka az olajárak emelkedése és több FOMC-tag szigorú hangvételű nyilatkozata.

(10–12,5%-os vámok 60 kereskedelmi partnerre, köztük az EU-ra, Kínára, az Egyesült Királyságra és Kanadára) az 1974-es Kereskedelmi Törvény 301-es szakasza alapján, megkerülve a Legfelsőbb Bíróság februári döntése után érvénybe lépett korlátozásokat. A piac nyugodtan fogadta a lépést, mivel arra számítani lehetett, ugyanakkor a stratégák figyelmeztetnek, hogy ez már nem átmeneti, hanem jelent a globális gazdasági növekedésre. A hét legfontosabb eseménye a , amelyet Kevin Warsh vezet. A piac jelenleg áraz egy azonnali kamatemelésre, annak ellenére, hogy korábban 2027-re kamatcsökkentéseket vártak. Ennek oka az olajárak emelkedése és több FOMC-tag szigorú hangvételű nyilatkozata. A konfliktus enyhülésével kapcsolatos optimizmus jelentős piaci mozgásokat váltott ki. A WTI olaj ára több mint 5%-kal , körülbelül 84,5 dollárra esett hordónként, míg a Brent mintegy 4,9–5,8%-kal , 87,5 dollár körüli szintre csökkent. Az S&P 500 határidős jegyzései 0,7–0,9%-kal , a Nasdaq 100 akár 1,2%-kal , a Dow Jones futures pedig mintegy 0,6%-kal emelkedtek, ledolgozva a megelőző két hét veszteségeinek egy részét (az előző héten az S&P 500 0,6%-ot, a Nasdaq 2,1%-ot veszített).

olaj ára több mint , körülbelül esett hordónként, míg a mintegy , körüli szintre csökkent. Az határidős jegyzései , a akár , a futures pedig mintegy emelkedtek, ledolgozva a megelőző két hét veszteségeinek egy részét (az előző héten az S&P 500 0,6%-ot, a Nasdaq 2,1%-ot veszített). Az amerikai államkötvényhozamok is csökkentek: a 10 éves hozam 4–5 bázisponttal , 4,63%-ra , a 30 éves pedig 4 bázisponttal , 5,12%-ra mérséklődött. Az alacsonyabb energiaárakkal együtt ez enyhíti az inflációs nyomást, ugyanakkor a BMO Capital Markets szerint a hozamok továbbra is a sáv felső részén maradtak a Fed várhatóan szigorú hozzáállásával kapcsolatos aggodalmak miatt.

is csökkentek: a 10 éves hozam , , a 30 éves pedig , mérséklődött. Az alacsonyabb energiaárakkal együtt ez enyhíti az inflációs nyomást, ugyanakkor a szerint a hozamok továbbra is a sáv felső részén maradtak a Fed várhatóan szigorú hozzáállásával kapcsolatos aggodalmak miatt. Az ázsiai piacok vegyesen teljesítettek . A japán Nikkei 225 0,12%-ot csökkent, míg a Topix 0,87%-kal emelkedett. A dél-koreai Kospi 0,44%-kal, a Kosdaq pedig 1,71%-kal erősödött. Az ausztrál ASX 200 1,17%-ot emelkedett, a Hang Seng 0,81%-kal, a kínai CSI 300 pedig 0,25%-kal került feljebb.

. A japán 0,12%-ot csökkent, míg a 0,87%-kal emelkedett. A dél-koreai 0,44%-kal, a pedig 1,71%-kal erősödött. Az ausztrál 1,17%-ot emelkedett, a 0,81%-kal, a kínai pedig 0,25%-kal került feljebb. A kínai ipari vállalatok nyeresége júniusban 15,1%-kal nőtt éves alapon, ami a második egymást követő lassulást jelenti a májusi 21,1%-os növekedés után. Az első félév egészében azonban a profitok 18,7%-kal emelkedtek (szemben a január–májusi 18,8%-kal ), ami továbbra is erőteljes növekedést jelez, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia és a chipgyártás hajt.

júniusban nőtt éves alapon, ami a második egymást követő lassulást jelenti a májusi növekedés után. Az első félév egészében azonban a profitok emelkedtek (szemben a január–májusi ), ami továbbra is erőteljes növekedést jelez, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia és a chipgyártás hajt. A dollár gyengült a javuló kockázatvállalási hajlandóság miatt. A dollárindex 0,28%-kal csökkent, miközben az euró vezette a G10 devizák erősödését, a font és más kockázatérzékeny devizák szintén felértékelődtek a dollárral szemben. Az USD/JPY és az USD/CNH árfolyamok gyakorlatilag változatlanok maradtak, ami arra utal, hogy a dollár mozgását elsősorban a javuló piaci hangulat, nem pedig a kamatvárakozások változása okozta.

a javuló kockázatvállalási hajlandóság miatt. A dollárindex csökkent, miközben az vezette a G10 devizák erősödését, a font és más kockázatérzékeny devizák szintén felértékelődtek a dollárral szemben. Az és az árfolyamok gyakorlatilag változatlanok maradtak, ami arra utal, hogy a dollár mozgását elsősorban a javuló piaci hangulat, nem pedig a kamatvárakozások változása okozta. Az arany jelentősen, mintegy 1%-kal , 4090–4110 dollár/uncia közé emelkedett, amit a kínai kereslet újbóli élénküléséről szóló hírek támogattak (Kína júniusban 173 tonna aranyat importált, ami kétéves csúcs), valamint a konfliktus enyhülésébe vetett remények. A Fed eheti döntése körüli bizonytalanság azonban egyelőre korlátozza a további emelkedést. Az ezüst még nagyobb, 2,31%-os pluszban zárt, míg a földgáz ára 2,83%-kal csökkent az olajárak visszaesésével összhangban.

jelentősen, mintegy , közé emelkedett, amit a kínai kereslet újbóli élénküléséről szóló hírek támogattak (Kína júniusban aranyat importált, ami kétéves csúcs), valamint a konfliktus enyhülésébe vetett remények. A Fed eheti döntése körüli bizonytalanság azonban egyelőre korlátozza a további emelkedést. Az még nagyobb, pluszban zárt, míg a ára csökkent az olajárak visszaesésével összhangban. A vállalati hírek közül a legnagyobb figyelmet a kínai memóriagyártó CXMT sanghaji STAR Marketen történt tőzsdei debütálása kapta. A részvény árfolyama több mint 500%-kal emelkedett (a forrástól függően 470–531% között), amivel a vállalat mintegy 3,5 billió jüanos piaci értékkel Kína legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, miután IPO-ja során 8,6 milliárd dollárt vont be. Eközben az Nvidia egy akár 500 milliárd dollár értékű memóriaellátási megállapodásról tárgyal az SK Hynix -szel, ami enyhítheti az AI-piacon kialakuló chiphiány miatti aggodalmakat. A vállalat emellett egy 250 milliárd dolláros finanszírozási konstrukcióról is egyeztet az OpenAI -jal egy adatközpont-fejlesztési projekt kapcsán.

sanghaji STAR Marketen történt tőzsdei debütálása kapta. A részvény árfolyama emelkedett (a forrástól függően 470–531% között), amivel a vállalat piaci értékkel Kína legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, miután IPO-ja során vont be. Eközben az egy akár értékű memóriaellátási megállapodásról tárgyal az -szel, ami enyhítheti az AI-piacon kialakuló chiphiány miatti aggodalmakat. A vállalat emellett egy finanszírozási konstrukcióról is egyeztet az -jal egy adatközpont-fejlesztési projekt kapcsán. A kriptovaluták szintén profitáltak a javuló piaci hangulatból: a Bitcoin 0,79%-kal, 65 200–65 400 dollár közé emelkedett, bár teljesítménye elmaradt a nemesfémek és a részvénypiacok erősödésétől.

szintén profitáltak a javuló piaci hangulatból: a 0,79%-kal, közé emelkedett, bár teljesítménye elmaradt a nemesfémek és a részvénypiacok erősödésétől. A mai európai kereskedés középpontjában a német Ifo üzleti hangulatindex áll (várakozás: 86,1, előző: 85,6), délután pedig az amerikai tartós cikkek rendelésállománya és a Dallas Fed indexe érkezik. A piac számára továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy tartós marad-e az amerikai–iráni konfliktus enyhülése, mivel a befektetők jelenleg optimista forgatókönyvet áraznak, miközben a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger helyzete érdemben nem változott. Emellett a figyelem már a szerdai Fed-kamatdöntésre, valamint a Magnificent Seven négy vállalatának gyorsjelentésére is összpontosul.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.