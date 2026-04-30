Reggeli összefoglaló: A mesterséges intelligencia által hajtott, rekordot döntő eredményeket elérő nagy technológiai vállalatok, a Fed nem okozott meglepetést

A tegnapi Wall Street-i kereskedés vegyes és óvatos hangulatban zárult, mivel a befektetők a zárás után érkező gyorsjelentések előtt pozicionálták magukat a legnagyobb „Mag7” technológiai vállalatok esetében. Az S&P 500 enyhe csökkenést mutatott, a Nasdaq kis mértékben emelkedett, míg a Dow Jones közel 0,6%-kal esett.

Az opciós piacok rendkívül nagy, gyorsjelentések utáni elmozdulásokat áraztak az Alphabet, a Microsoft és a Meta esetében, ami összesen mintegy 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációs kilengést is jelenthetett, az AI- és felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos eredmények magas volatilitására vonatkozó várakozások miatt. A fókusz a Microsoft Azure növekedésén, a Meta AI-költésein, valamint azon volt, hogy a Google képes-e fenntartani keresési üzletágának lendületét, miközben gyorsítja felhőszegmensének bővülését.

Az Alphabet erős eredményeket tett közzé, ahol a mesterséges intelligencia és a Google Cloud kulcsszerepet játszott, mivel a felhőszegmens egyre inkább a csoport teljesítményének hajtóerejévé válik. A vállalat mintegy 109,9 milliárd dolláros bevételről számolt be, valamint jelentős működési eredményjavulásról, ami megerősíti, hogy az AI-beruházások növekvő hatékonyságot és nyereséget hoznak.

A Microsoft szintén nagyon erős eredményeket közölt, amelyeket a magas jövedelmezőség és a stabil cash flow-termelés támogatott, enyhítve a korábbi aggodalmakat a felhőnövekedés lendületével és az AI-hoz kapcsolódó kiadásokkal kapcsolatban. A vállalat megerősítette, hogy képes az Azure skálázására, miközben megőrzi erős összesített nyereségtermelő képességét.

Az Amazon szilárd eredményeket jelentett az e-kereskedelem, az AWS felhőszolgáltatások és a hirdetési üzletág növekedésének köszönhetően, azonban a piaci reakció visszafogott maradt a konzervatív előrejelzések és az AI-hoz, valamint az infrastruktúra-beruházásokhoz kapcsolódó növekvő költségek miatt, amelyek ellensúlyozták az erős főbb számokat.

A Meta erős eredményeket hozott, ahol a hirdetési kereslet maradt a fő növekedési hajtóerő, a platformhatékonyság javulása és az AI-hoz kapcsolódó beruházások és eszközök növekvő szerepe mellett. A várakozásokat felülmúló eredmények ellenére a piaci reakció visszafogott volt, mivel a befektetők inkább a mesterséges intelligencia skálázásával járó növekvő költségekre fókuszáltak.

A Fed változatlanul hagyta a kamatlábakat, megerősítve az óvatos monetáris politikai irányt, és jelezve, hogy nincs azonnali nyomás a lazítás megkezdésére. Az ülés rávilágított az FOMC-tagok közötti növekvő nézetkülönbségekre is, ami arra utal, hogy nincs egyértelmű konszenzus a jövőbeli pályáról, és az irány inkább adatfüggő marad. Jerome Powell azt is jelezte, hogy elnöki mandátuma lejárta után kormányzóként a Fednél marad, biztosítva a folytonosságot, bár kevésbé hangsúlyos szerepben.

Donald Trump kijelentette, hogy jó idő lenne a Fed számára a kamatcsökkentésre, azzal érvelve, hogy a gazdasági körülmények és a költségnyomás indokolják a monetáris lazítást, miközben bírálta a jegybankot a túlzottan szigorú politika miatt.

Azt is elmondta, hogy nem oldaná fel a térség tengeri blokádját, amíg Irán nem egyezik bele egy nukleáris megállapodásba, fenntartva az erős gazdasági és katonai nyomást, és minden deeszkalációt Teherán engedményeihez kötve. Ugyanakkor javasolta egy nemzetközi koalíció létrehozását, amely a Hormuzi-szoros újranyitását és a szabad hajózás biztosítását célozza.

A megrekedt béketárgyalások és a tárgyalásokban tapasztalható előrelépés hiánya következtében a Brent típusú kőolaj ára hordónként 110 dollár fölé emelkedett.

A kínai PMI-adatok egyenetlen kilábalást mutattak, ahol a külső kereslet maradt a növekedés fő hajtóereje: a magánszektorbeli feldolgozóipari PMI 52,2-re emelkedett, ami 2020 óta a legmagasabb szint, míg a hivatalos feldolgozóipari PMI kissé 50 felett maradt. Ugyanakkor a belföldi kereslet továbbra is gyenge, mivel a szolgáltatási PMI 49,4-re esett, ami zsugorodást jelez, és rámutat az exporttól való függőségre a belső fogyasztás helyett.

Japán márciusi adatai vegyes képet mutattak: az ipari termelés havi alapon 0,5%-kal csökkent a várt 1%-os növekedéssel szemben, míg a kiskereskedelmi értékesítés pozitív meglepetést okozott 1,7%-os éves növekedéssel, ami ellenálló fogyasztói keresletet jelez a gyenge feldolgozóipari teljesítmény ellenére.

A devizapiacokon a japán jen tovább gyengült, az USD/JPY árfolyam áttörte a pszichológiailag fontos 160-as szintet, és továbbra is efölött maradt.

