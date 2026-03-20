Reggeli összefoglaló: A piacok a konfliktus gyors lezárására számítanak

A Közel-Keleten továbbra is magas a feszültség, a térségben további rakéta- és dróntámadások történtek.

A tegnapi kereskedési nap a Wall Streeten mérsékelt eséssel zárult. A kezdeti éles eladási hullám után az amerikai indexek jelentős részben ledolgozták veszteségeiket, és végül enyhe mínuszban fejezték be a napot. Az S&P 500 0,3%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 0,3%-kal esett, míg a Dow Jones mintegy 0,4%-ot veszített.

A piacok pozitívan reagáltak Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megnyugtató nyilatkozatára, aki szerint az Irán elleni művelet a tervek szerint halad, és Irán rakétainfrastruktúrájának nagy részét megsemmisítették. Hozzátette azt is, hogy a döntéshozatal Iránban jelenleg széttagolt, ami a rezsimen belüli növekvő belső konfliktusokra és a frakcióharcok kezdetére utalhat.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal folytatott háború negatív hatása a vártnál kisebb volt, és bizalmát fejezte ki, hogy a konfliktus hamarosan véget ér. Ugyanakkor nem zárta ki egy szárazföldi hadművelet lehetőségét sem Irán ellen.

Európa és Japán fontolgatja részvételét a Hormuzi-szoros térségében, elsősorban stabilizációs küldetésekre összpontosítva, nem pedig katonai beavatkozásra, bár a részletek még nem tisztázottak. Csütörtökön kulcsfontosságú európai országok Japánnal közösen közleményben jelentették be, hogy lépéseket tesznek az energiapiacok stabilizálása érdekében, és készek részt venni olyan kezdeményezésekben, amelyek biztosítják a biztonságos áthaladást a Hormuzi-szoroson.

A Brent típusú kőolaj ára 110 USD/hordó alá esett. A csökkenést azok a jelzések okozták, amelyek szerint további támadások Irán gázinfrastruktúrája ellen valószínűtlenek.

Japán piacai zárva tartottak egy nemzeti ünnep miatt, ami korlátozta a likviditást az ázsiai kereskedésben. Máshol vegyes volt a kép: a dél-koreai Kospi enyhén emelkedett, ahogy az indiai Nifty 50 is, míg az ausztrál és a sanghaji piacok gyengébben teljesítettek.

A Kínai Népi Bank (PBOC) a mai USD/CNY középárfolyamot 6,8898-ban állapította meg a várt 6,8773-mal szemben.

A PBOC a kulcsfontosságú kamatlábakat is változatlanul hagyta, összhangban a piaci várakozásokkal. Az egyéves Loan Prime Rate (LPR) 3,00%-on maradt, míg az ötéves – a jelzáloghitelek szempontjából fontos – ráta 3,50%-on áll.

A nemesfémek piacán az arany korrigálja a tegnapi veszteségek egy részét, 4650 USD/uncia fölé emelkedve, miközben az ezüst továbbra is nyomás alatt van, és 72 USD/uncia alá esett.

A kriptopiacon továbbra is vegyes a kép. A Bitcoin enyhén emelkedik, 70 000 USD felett tartózkodik, míg az Ethereum kissé gyengült, és közvetlenül 2150 USD alatt kereskednek vele.

