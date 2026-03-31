Reggeli összefoglaló 🗽A tőzsdeindexek a WSJ jelentése nyomán emelkedni próbálnak

A részvényindex-határidős ügyletek emelkedtek, miközben az olajárak csökkentek, miután a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Donald Trump közölte tanácsadóival: kész lehet felfüggeszteni az Egyesült Államok Irán elleni katonai kampányát — még akkor is, ha a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt akadályozott marad. Maga a konfliktus azonban továbbra is zajlik: az éjszaka folyamán érkező jelentések egy jelentős csapásról számoltak be az Iszfahán közelében található föld alatti iráni rakétatároló létesítmények ellen, amelyet több nagy robbanás követett.

Az S&P 500-hoz kötött határidős ügyletek 0,8%-kal emelkedtek, míg az európai kontraktusok 0,3%-kal kerültek feljebb, ami a befektetők növekvő várakozásait tükrözi a geopolitikai feszültségek fokozatos enyhülésével kapcsolatban. Az ázsiai piacok felpattanása rövid életűnek bizonyult. Az MSCI Asia Pacific Index végül 1%-ot esett, és ezzel a leggyengébb havi teljesítménye felé tart 2008 októbere óta. A félvezető részvények voltak a legnagyobb vesztesei között.

A közel-keleti deeszkaláció reményében a West Texas Intermediate nyersolaj visszaadta korábbi nyereségét, és nagyjából változatlanul, hordónként körülbelül 103 dolláron kereskedtek vele, miután korábban közel 107 dollárig emelkedett. Az amerikai államkötvények tovább erősödtek, miközben a dollár gyengült a legtöbb G10 devizával szemben.

Egy hónapnyi konfliktus után Irán úgy tűnik, jelentős stratégiai előnyt szerzett azzal, hogy fenntartotta az ellenőrzést a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom felett. Márciusban mindössze napi körülbelül hat hajó haladt át ezen a keskeny útvonalon, amely a Perzsa-öblöt köti össze a globális piacokkal, szemben a normál körülmények között jellemző napi mintegy 135-tel.

Az amerikai államkötvényhozamok csökkentek a WSJ-jelentést követően, a 10 éves hozam két bázisponttal 4,33%-ra esett. A kötvényárakat már hétfőn is támogatta, hogy a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell bagatellizálta a magasabb energiaárakhoz kapcsolódó rövid távú inflációs kockázatokat.

Makrogazdasági oldalról a kínai NBS PMI-adatok a vártnál jobb eredményeket mutattak mind a feldolgozóiparban (50,4 a várt 50,1 és az előző 49 után), mind a nem feldolgozóiparban (50,1 a várt 49,9 és az előző 49,5 után). A japán lakásépítések száma havi alapon -4,9%-kal csökkent a várt -4,5% és az előző -0,4% után. Zdroj: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.