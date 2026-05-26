Reggeli összefoglaló: Az USA támadást indított Irán ellen – mi lesz a tárgyalások sorsa? (2026. május 25.)

A hétfő jelentős emelkedést hozott a piacokon, miután olyan hírek jelentek meg, miszerint Washington és Teherán közel áll egy 14 pontos memorandum aláírásához.

A német DAX 2%-os pluszban zárta a napot, akárcsak a páneurópai Euro Stoxx 50. Más európai indexek is emelkedtek, az S&P 500 és a Nasdaq Composite határidős kontraktusai mellett (az amerikai készpénzpiacok tegnap a Memorial Day miatt zárva tartottak).

Geopolitika

Mindkét fél erős optimizmusról számolt be a tárgyalások előrehaladásával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy értékelte, hogy a tárgyalások 90-95 százalékban lezárultak, és hamarosan kedvező hírek várhatók.

Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője szintén megjegyezte, hogy a felek közötti nézetkülönbségek szűkülnek.

Az éjszaka folyamán azonban hírek érkeztek arról, hogy amerikai erők csapást mértek dél-iráni létesítményekre, feltehetően Bandar Abbasz közelében. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint a támadás iráni rakétaindító állásokat és a Hormuzi-szoros elaknásításával megbízott hajókat célzott.

Rubio biztosította a közvéleményt arról, hogy a csapások nem fogják megzavarni a tárgyalásokat – a Katarban zajló egyeztetések jelenleg kizárólag a Washington és Teherán közötti esetleges megállapodás „megfelelő megfogalmazására” összpontosítanak.

A globális média további izraeli csapásokról is beszámol Libanonban. A lövések állítólag az ország déli részén, Türosz és Nabatieh régióiban történtek. Benjamin Netanjahu kijelentette: „Nem lassítunk; épp ellenkezőleg, azt mondtam nekik, hogy még jobban nyomják a gázpedált.”

Ázsia

Vegyes hangulat uralkodik az ázsiai piacokon. A dél-koreai Kospi új csúcsokat ér el (+2,8%), míg a Nikkei 225 (-0,4%) és a Shanghai SE Composite (-0,8%) mínuszban kereskedik.

Devizák

A kora reggeli kereskedésben az amerikai dollár visszaszerezte a hétfőn elszenvedett veszteségeinek egy részét, és erősödik valamennyi G10 devizával szemben. Az új-zélandi dollár és a skandináv devizák állnak a lista végén (0,3-0,4%-os gyengüléssel).

Nyersanyagok

Az eszkaláció újabb jeleit követően a kőolajárak ismét emelkedésnek indultak. Mind a WTI (92 dollár), mind a Brent (98,30 dollár) körülbelül 2%-kal került feljebb.

Ezzel szemben az arany veszít értékéből (-0,9%), jelenleg unciánként körülbelül 4530 dollár körül mozog. A visszaesést legalább részben az amerikai államkötvényhozamok újbóli emelkedése magyarázhatja.

Kriptovaluták

A kriptovaluta-piac szintén gyengülést mutat. A Bitcoin 0,5%-ot esett, 76 800 dollár körüli szintre süllyedve. Az Ethereum hasonló mértékű veszteséget könyvel el.