Reggeli összefoglaló: Az USA támadást indított Irán ellen – mi lesz a tárgyalások sorsa? (2026. május 25.)

A hétfő jelentős emelkedést hozott a piacokon, miután olyan hírek jelentek meg, miszerint Washington és Teherán közel áll egy 14 pontos memorandum aláírásához.
A német DAX 2%-os pluszban zárta a napot, akárcsak a páneurópai Euro Stoxx 50. Más európai indexek is emelkedtek, az S&P 500 és a Nasdaq Composite határidős kontraktusai mellett (az amerikai készpénzpiacok tegnap a Memorial Day miatt zárva tartottak).
Geopolitika
Mindkét fél erős optimizmusról számolt be a tárgyalások előrehaladásával kapcsolatban.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy értékelte, hogy a tárgyalások 90-95 százalékban lezárultak, és hamarosan kedvező hírek várhatók.
Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője szintén megjegyezte, hogy a felek közötti nézetkülönbségek szűkülnek.
Az éjszaka folyamán azonban hírek érkeztek arról, hogy amerikai erők csapást mértek dél-iráni létesítményekre, feltehetően Bandar Abbasz közelében. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint a támadás iráni rakétaindító állásokat és a Hormuzi-szoros elaknásításával megbízott hajókat célzott.
Rubio biztosította a közvéleményt arról, hogy a csapások nem fogják megzavarni a tárgyalásokat – a Katarban zajló egyeztetések jelenleg kizárólag a Washington és Teherán közötti esetleges megállapodás „megfelelő megfogalmazására” összpontosítanak.
A globális média további izraeli csapásokról is beszámol Libanonban. A lövések állítólag az ország déli részén, Türosz és Nabatieh régióiban történtek. Benjamin Netanjahu kijelentette: „Nem lassítunk; épp ellenkezőleg, azt mondtam nekik, hogy még jobban nyomják a gázpedált.”
Ázsia
Vegyes hangulat uralkodik az ázsiai piacokon. A dél-koreai Kospi új csúcsokat ér el (+2,8%), míg a Nikkei 225 (-0,4%) és a Shanghai SE Composite (-0,8%) mínuszban kereskedik.
Devizák
A kora reggeli kereskedésben az amerikai dollár visszaszerezte a hétfőn elszenvedett veszteségeinek egy részét, és erősödik valamennyi G10 devizával szemben. Az új-zélandi dollár és a skandináv devizák állnak a lista végén (0,3-0,4%-os gyengüléssel).
Nyersanyagok
Az eszkaláció újabb jeleit követően a kőolajárak ismét emelkedésnek indultak. Mind a WTI (92 dollár), mind a Brent (98,30 dollár) körülbelül 2%-kal került feljebb.
Ezzel szemben az arany veszít értékéből (-0,9%), jelenleg unciánként körülbelül 4530 dollár körül mozog. A visszaesést legalább részben az amerikai államkötvényhozamok újbóli emelkedése magyarázhatja.
Kriptovaluták
A kriptovaluta-piac szintén gyengülést mutat. A Bitcoin 0,5%-ot esett, 76 800 dollár körüli szintre süllyedve. Az Ethereum hasonló mértékű veszteséget könyvel el.
Csökkennek az olajárak: Új remény a Hormuzi-szoros megnyitására
Oroszország vesztésre áll az olajpiaci háborúban
Reggeli összefoglaló: A piacok nem hisznek Trump bejelentéseinek (19.05.2026)
Az Orbán-korszak vége: Magyarország Európát választja. Mit jelent ez a fordulat a forint és a régió számára?
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.