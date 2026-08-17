Reggeli összefoglaló: Az EURUSD 2 hónapos csúcson! A kamatemelésre vonatkozó várakozások tovább csökkennek (2026.08.17.)

📊 Indexek és vállalatok A bizonytalan pénteki kereskedést követően az amerikai indexek határidős jegyzései ismét emelkednek, miközben az árfolyamok történelmi csúcsok közelében járnak. A Nasdaq határidős indexe emelkedik a legerősebben ( US100: +0,3% ). Az S&P 500 futures (US500) +0,15%-kal, a Russell 2000 futures (US2000) pedig +0,05%-kal áll magasabban. A DJIA futures (US30) 0,05%-os csökkenése arra utal, hogy továbbra is a technológiai részvények felé áramlik a tőke.

emelkedik a legerősebben ( ). Az +0,15%-kal, a pedig +0,05%-kal áll magasabban. A 0,05%-os csökkenése arra utal, hogy továbbra is a technológiai részvények felé áramlik a tőke. Ázsiában is emelkedés látható, amit az amerikai kamatemelési várakozások csökkenése támogat a pénteki gyenge amerikai fogyasztási adatok – a kiskereskedelmi forgalom és a fogyasztói bizalmi indexek visszaesése – után. Az emelkedést Hongkong (HK.cash: +1,1%) és Kína (CHN.cash: +1,15%) vezeti. A Nikkei 225 futures (JP225) 0,3%-kal emelkedik a vártnál jóval gyengébb japán GDP-adat ellenére. Ausztrália stagnál, míg Dél-Koreában ünnepnap miatt nincs kereskedés.

és vezeti. A 0,3%-kal emelkedik a vártnál jóval gyengébb japán GDP-adat ellenére. Ausztrália stagnál, míg Dél-Koreában ünnepnap miatt nincs kereskedés. A félvezetőszektor vezeti az emelkedést Japánban és Kínában: Kioxia +7,6%, SMIC +7,1%, Cambricon +5%. Az Alibaba 1,5%-kal emelkedik a hírek után, miszerint a vállalat értékesítheti a Lingxi Games nevű játékstúdióját, amelynek értékét több mint 1,5 milliárd dollárra becsülik. Ausztráliában több vállalat jelentős esést szenvedett el gyorsjelentését követően: a JB Hi-Fi kiskereskedelmi vállalat és a NAB bank több mint 3,5%-kal esik a jelzáloghitel-piac jelentős visszaesésére vonatkozó figyelmeztetések után. 🌍 Gazdaság és geopolitika A japán GDP évesített ütemben 1,1%-kal nőtt a második negyedévben (0,3% negyedéves alapon), ami jóval elmaradt a 2%-os piaci várakozástól. A váratlanul gyenge belföldi kereslet volt az eltérés fő oka. A lakossági fogyasztás két év óta először csökkent (-0,02% negyedéves alapon), miközben a beruházások ( CAPEX ) 1,2%-kal estek vissza a közel-keleti háborúhoz kapcsolódó ellátási láncokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt. Ezek ellensúlyozták a nettó export pozitív hozzájárulását, amelyet az AI-berendezések és a hibrid járművek iránti kereslet támogatott.

(0,3% negyedéves alapon), ami jóval elmaradt a 2%-os piaci várakozástól. A váratlanul gyenge belföldi kereslet volt az eltérés fő oka. A lakossági fogyasztás két év óta először csökkent (-0,02% negyedéves alapon), miközben a beruházások ( ) 1,2%-kal estek vissza a közel-keleti háborúhoz kapcsolódó ellátási láncokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt. Ezek ellensúlyozták a nettó export pozitív hozzájárulását, amelyet az AI-berendezések és a hibrid járművek iránti kereslet támogatott. Ezzel szemben az ipari termelés pozitív meglepetést okozott: 4,9%-kal nőtt éves alapon , szemben a 4,2%-os várakozással és az előző havi -2,1%-kal. Ez összhangban van a Tankan felmérésben korábban jelzett javuló üzleti hangulattal.

, szemben a 4,2%-os várakozással és az előző havi -2,1%-kal. Ez összhangban van a Tankan felmérésben korábban jelzett javuló üzleti hangulattal. Nyolc ország – köztük Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom – külügyminiszterei, valamint a Hamász is elítélte Izrael döntését, amellyel elutasította a Board of Peace tervét. Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása továbbra is kiemelt prioritás. 💱 Devizák, nyersanyagok és kriptovaluták A dollárindex immár harmadik egymást követő kereskedési napon esik ( USDIDX: -0,15% ), és elérte a június közepén kialakult fontos támaszszinteket. Az ázsiai kockázatvállalási kedv erősödését az ausztrál és az új-zélandi dollár széles körű emelkedése is megerősíti ( AUDUSD: +0,4%, NZDUSD: +0,6% ). A jen a gyenge GDP-adat ellenére erősödik ( USDJPY: -0,15% ). Az EURUSD (+0,2%) kéthavi csúcson, 1,1585 körül kereskedik.

( ), és elérte a június közepén kialakult fontos támaszszinteket. Az ázsiai kockázatvállalási kedv erősödését az ausztrál és az új-zélandi dollár széles körű emelkedése is megerősíti ( ). A jen a gyenge GDP-adat ellenére erősödik ( ). Az kéthavi csúcson, 1,1585 körül kereskedik. A Brent olajár (OIL) pénteki záróértéke közelében, 88,50 dollár körül stagnál, mivel a közel-keleti helyzetben egyelőre nincs érdemi változás. Az európai földgáz határidős jegyzése magasabban nyitott ( NATGAS.EU: +2%, NATGAS: -2% ).

pénteki záróértéke közelében, 88,50 dollár körül stagnál, mivel a közel-keleti helyzetben egyelőre nincs érdemi változás. Az európai földgáz határidős jegyzése magasabban nyitott ( ). A Fed kamatemelési várakozásainak csökkenése ismét támogatja a nemesfémeket. Az arany 0,4%-kal 4393 dollárra , az ezüst pedig 1,6%-kal 65,70 dollárra emelkedik unciánként. A platina és a palládium határidős jegyzése szintén pluszban jár.

, az emelkedik unciánként. A platina és a palládium határidős jegyzése szintén pluszban jár. A kriptopiacon mérsékelt optimizmus uralkodik. A Bitcoin 0,9%-kal 63 520 dollárra, míg az Ethereum 1,3%-kal 1900 dollárra emelkedik.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.