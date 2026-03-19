EURUSD: fordulóponton a központi bankok álláspontjai🪙⚔️

Az EURUSD jelenleg ismét erősödő lefelé irányuló nyomás alatt áll, megközelítve az 1.1450–1.1500 közötti tartományt. Az erősebb amerikai dollár és a növekvő geopolitikai bizonytalanság dominálja a makrokörnyezetet. A közelmúlt mozgásainak kulcsmozgatója az iráni konfliktushoz kapcsolódó energiapiaci sokk, amely jelentősen megváltoztatta mind a Fed, mind az európai jegybankok várakozásait.

A Federal Reserve kapcsán a tegnapi döntés megfelelt a várakozásoknak – a kamatlábak 3.50%–3.75% között maradtak. Az összkép azonban a piac által eredetileg feltételezettnél inkább héja hangvételű volt. A Fed fenntartotta a 2026–2027-re vonatkozó kamatcsökkentési előrejelzését, de kevesebb FOMC-tag támogatja most az enyhítést, és az inflációs kockázatok egyértelműen növekedtek. Jerome Powell hangsúlyozta, hogy a magasabb olajárak rövid távon ismét 3% fölé tolhatják az inflációt, miközben kiemelte azt is, hogy a monetáris politika továbbra is adatfüggő és mérsékelten restriktív.

A piaci reakció ezt a vegyes, de héja üzenetet tükrözte:

a dollár kezdeti gyengülését gyorsan visszafordították

az EURUSD rövid időre emelkedett, majd 1.1500 alá esett, és azóta is ebben a zónában maradt

Összességében a Fed továbbra is „kivárásra” rendezkedett be, de óvatosabb és enyhén héja irányultsággal, ami rövid távon támogatja a dollárt.

Európában a helyzet sokkal dinamikusabban változott. Az iráni konfliktus ismét rámutatott a stagflációs kockázatokra, amelyek az eurózónában jelentősebbek, mint az Egyesült Államokban. Bár Európa felkészültebb, mint 2022-ben (erősebb euró, diverzifikáltabb energiaforrások, javuló ellátási láncok), továbbra is jóval érzékenyebb egy olajpiaci sokkra. A 100–120 USD közötti olajárak egyértelműen negatívan hatnának mind a növekedésre, mind az inflációra Európában.

Ez már most jelentős elmozdulást eredményezett az EKB kommunikációjában és a piaci várakozásokban:

átmenet a „kivárás” narratíváról egy enyhén héja hangvétel felé (Lagarde, Nagel)

az inflációs előrejelzések felfelé történő módosítása (pl. Nomura: 2.1% → 2.7%)

a piaci árazás eltolódása a kamatcsökkentésektől a lehetséges kamatemelések irányába

Ennek ellenére az EKB várhatóan ma változatlanul, körülbelül 2.0%-on tartja a kamatokat. A konkrét adatok hiánya és a pánikkeltés elkerülésének szándéka az azonnali lépések ellen szól, ugyanakkor a középtávú monetáris pálya egyre inkább az energiaárak alakulásától függ. Ha az olajárak tartósan magasak maradnak, egy későbbi idei kamatemelés reális forgatókönyvvé válik.

A mai nap különösen fontos az EURUSD szempontjából, mivel több európai jegybank is rövid időn belül jelent be döntéseket. Az SNB várhatóan 0.00%-on tartja a kamatot, egyensúlyozva a deflációs kockázatok és az erős frank között. A Bank of England szintén várhatóan 3.75%-on hagyja a kamatokat, ahol a szavazati arány lesz kulcsfontosságú. A Riksbank valószínűleg 1.75%-on marad.

Európa-szerte egy közös trend figyelhető meg: a kamatcsökkentési várakozásokat kitolták, és a jegybankok a geopolitikai és inflációs kockázatok miatt egy óvatosabb, sőt helyenként héja irányba mozdulnak el. Ez azonban még nem tükröződik teljes mértékben a tényleges monetáris döntésekben.

Az EURUSD egy héja Fed és az EKB-val kapcsolatos gyorsan változó várakozások között helyezkedik el. Ugyanakkor az energiapiaci sokk és Európa nagyobb olajár-érzékenysége rövid távon a dollár javára billenti az egyensúlyt, így a devizapár enyhén medvés képet mutat a mai jegybanki döntések előtt. A piac kiemelt figyelemmel követi a közelgő eseményeket.