Reggeli összefoglaló: Számos döntés a Fed és a BoC részéről, valamint a Mag7 első negyedévi eredményei ⚡ (29.04.2026)

GEOPOLITIKA ÉS A KÖZEL-KELETI KONFLIKTUS

• A Wall Street Journal arról számolt be, hogy Trump elnök utasította tanácsadóit egy elhúzódó, határozatlan idejű iráni kikötőblokád előkészítésére. A döntés egy hétfői Situation Room ülés után született – Trump úgy ítélte meg, hogy a bombázási kampány újraindítása vagy a konfliktusból való kivonulás nagyobb kockázattal jár, mint a gazdasági nyomás fenntartása. A Hormuzi-szoros, amelyen a globális olaj- és LNG-szállítások mintegy 20%-a halad át, továbbra is zárva van.

• A diplomácia továbbra is holtponton van. Két nappal ezelőtt Irán kijelentette, hogy a jelenlegi körülmények között nem hajlandó tárgyalni nukleáris programjáról. Teherán jóvátételt, szankciók enyhítését és valamilyen ellenőrzést követel a Hormuzi-szoros felett, míg Washington Irán nukleáris programjának teljes felszámolását követeli. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a blokád „láthatóan hat” – Irán nehezen tudja tárolni az eladatlan olaját.

GAZDASÁGI KILÁTÁSOK

• Az amerikai gyorsjelentési szezon továbbra is erős – a vállalatok több mint 80%-a felülteljesítette a várakozásokat, az első negyedéves nyereségnövekedés körülbelül 16%. Ugyanakkor a piacnak új katalizátorokra van szüksége a további emelkedéshez. A költségek emelkedésére utaló jelek negatív reakciót válthatnak ki, különösen a megakapok esetében, amelyek súlya az indexekben óriási. A mai nap a „Magnificent 7” jelentéseinek csúcspontja.

• A jegybankok nem adnak reményt enyhítési fordulatra. Sem az EKB, sem az Angol Nemzeti Bank nem tud lazítani a tartós, energiaválság által hajtott infláció miatt. A Fed sem tervez változtatást – az infláció ismét emelkedik. Ma este érkezik az FOMC döntés (a kamatok várhatóan 3,50–3,75%-on maradnak), valamint a Kanadai Jegybank döntése (várhatóan 2,25%-on marad).

• Az NIESR csökkentette az Egyesült Királyság növekedési előrejelzését, figyelmeztetve, hogy az iráni háború 2028-ig a cél felett tarthatja az inflációt. Kanada szintén visszavágta növekedési kilátásait, és a vártnál kisebb hiányt jelentett tavaszi költségvetési jelentésében.

OLAJ ÉS NYERSANYAGOK

• Az olaj többnapos emelkedése folytatódik. A WTI 100 dolláros szint fölé törése további lendületet vonzhat az algoritmikus és trendkövető stratégiákból.

• Az API-adatok megerősítik a fizikai kínálat szűkülését – az amerikai nyersolajkészletek 1,79 millió hordóval csökkentek (a második egymást követő heti csökkenés), a benzin 8,47 millió hordóval, a desztillátumok 2,60 millió hordóval estek. Ez azt mutatja, hogy a Hormuzi-szoros lezárása valós fizikai hiányt okoz, nem csupán papírpiaci volatilitást.

• Kína megduplázta májusi üzemanyag-export kvótáját 500 000 tonnára, de a volumen továbbra is jóval a háború előtti szintek alatt marad. Peking stratégiai eszközként kezeli az exportot, központilag határozva meg a mennyiségeket és a célországokat. A kisebb ázsiai gazdaságok számára ez csekély enyhülést jelent – a dízel- és repülőgép-üzemanyag piacok továbbra is szűkösek.

• A földgáz (NATGAS) az egyik kevés csökkenő nyersanyag volt (-0,30%). Az arany enyhén emelkedett (+0,10%), míg az ezüst erősebben nőtt (+0,90%).

ÁZSIAI SZEKCIÓ

• A japán piacok a Showa-nap miatt zárva tartottak, ami jelentősen csökkentette a régiós likviditást, és megszüntette az amerikai állampapírok készpénzes kereskedését az ázsiai szekcióban.

• Az ázsiai indexek mérsékelt emelkedést mutattak – Kína CHN.cash +1,05%, Japán JP225 (határidős) +0,73%. Az amerikai indexfutures a pre-marketben: US100 +0,35%, US500 +0,17%, ami a gyorsjelentési optimizmust tükrözi, de friss emelkedési katalizátorok hiányával.

DEVIZÁK

• Az amerikai dollár erősödött az ázsiai szekcióban, amit az iráni blokád meghosszabbításáról szóló hírek támogattak. Az USDPLN 3,6296–3,6309-re, az EURPLN 4,2476–4,2493-ra emelkedett. A dollárindex (USDIDX) gyakorlatilag változatlan maradt (+0,01%) 98,55-ön.

• Az ausztrál és új-zélandi dollár volt a nap leggyengébb devizája (NZD -0,4%, AUD -0,3%). Az AUD a szigorú inflációs adatok ellenére gyengült – az első negyedéves CPI 4,1% éves alapon (várakozásoknak megfelelően), de a maginfláció (trimmed mean) 3,5% lett, ami negyedéves alapon kissé gyengébb (0,8% vs. várt 0,9%). A piac most ~75% esélyt áraz egy RBA kamatemelésre május 5-én (szemben a korábbi 85%-kal). Chalmers ausztrál pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy az infláció a vártnál magasabb csúcson tetőzhet.

• A magyar forint (-0,3%), a dél-afrikai rand (-0,3%) és a svéd korona (-0,2%) is gyengült. A japán jen viszonylag stabil maradt – kommentátorok szerint „a Japán Jegybank nem tudja megmenteni a jent.” USDJPY: 159,67–159,68.

• A PBOC 6,8608-on határozta meg az USD/CNY középárfolyamot (szemben a 6,8347-es piaci becsléssel), jelezve a jüan gyengülésének további kontrollját. A kínai vállalatok rekord, 70 milliárd dolláros osztalékszezon előtt rögzítik árfolyamaikat.

• Az EURUSD enyhén csökkent (-0,07%) 1,17028–1,17037-re, a GBPUSD gyakorlatilag változatlan (-0,02%) 1,35086–1,35096-on.

EURÓPAI VÁLLALATI GYORSJELENTÉSEK

• Az UBS kiemelkedő első negyedéves eredményt ért el – 3,04 milliárd dolláros nettó nyereség (+80% éves alapon), jelentősen meghaladva a 2,42 milliárdos várakozást. A vagyonkezelési üzletág nettó új beáramlása 37,4 milliárd dollár volt (várt 24,9 milliárd). A bank 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentett be a második negyedévre, és megerősítette, hogy jó úton halad 2026-os céljai felé.

• A Santander is felülteljesített – 5,46 milliárd eurós nettó nyereség (várt 4,97 milliárd), 11,02 milliárd eurós kamatbevétel. A Deutsche Bank 8,67 milliárd eurós bevételt (várt 8,55 milliárd) és 1,91 milliárd eurós nettó nyereséget (+7,7% éves alapon) jelentett.

• A Mercedes-Benz 31,60 milliárd eurós árbevételt jelentett (kissé a várt 31,8 milliárd alatt), de az igazított EBIT 1,77 milliárd euró lett, ami jelentősen meghaladta az 1,6 milliárdos várakozást. A személyautó szegmens működési marzsa 4,1% lett (várt 3,17%). A vállalat megerősítette 2026-os előrejelzését.

MAI KULCSFONTOSSÁGÚ JELENTÉSEK – A SZEZON CSÚCSPONTJA

• A mai nap az egész gyorsjelentési szezon egyik legfontosabb napja. Az amerikai piacnyitás előtt az AbbVie, az ADP és a TotalEnergies teszi közzé jelentését. Az igazi izgalom azonban a zárás után kezdődik.

• Négy „Magnificent Seven” vállalat jelent a zárás után: Microsoft, Meta Platforms (Facebook), Amazon és Alphabet (Google). Ezek a cégek hatalmas súllyal bírnak az S&P 500 és Nasdaq indexekben – eredményeik napokra meghatározhatják a piac irányát. A befektetők nemcsak a várakozások felülteljesítését várják, hanem valódi bizonyítékot az AI monetizációjára, a felhőszegmens növekedésére és a tartós profitabilitásra. Bármilyen csalódás lehúzhatja a szélesebb piacot.

• A technológiai óriásokon túl a QUALCOMM, a Ford és a Carvana is jelent a zárás után. A QUALCOMM betekintést nyújt a félvezetőpiacba és a mobilchipek iránti keresletbe, míg a Ford az emelkedő energia- és nyersanyagköltségek autóiparra gyakorolt hatásáról ad képet.

• Európában az AstraZeneca, az adidas és a TotalEnergies már jelentett a nyitás előtt, míg az UBS, a Deutsche Bank, a Santander és a Mercedes-Benz eredményei adják a reggeli hangulatot. Holnap újabb kulcsjelentések érkeznek – többek között az Apple, a Mastercard, az Eli Lilly, a Caterpillar és a Volkswagen részéről.

KRIPTOVALUTÁK

• A Bitcoin 1,13%-ot emelkedett, és 77 109–77 311 USD körül kereskedik. A kriptovaluta profitál a gyorsjelentési szezon által hajtott általános kockázatvállalási hajlandóságból, ugyanakkor érzékeny marad a geopolitikai hangulat romlására.

MIRE SZÁMÍTHATUNK A MAI KERESKEDÉSBEN

• A nap kulcseseményei a Fed kamatdöntése (20:00 CET) és a Kanadai Jegybank döntése (15:45 CET) – mindkét esetben változatlan kamatok várhatók, de a sajtótájékoztatók (Powell 20:30-kor, BoC 16:30-kor) iránymutatást adhatnak a jövőbeli monetáris politikáról a magas, energia által hajtott infláció közepette.

• Az amerikai tartós cikkek rendelései, építési engedélyek és lakásépítési adatok (14:30 CET) képet adnak a reálgazdaság állapotáról. A hivatalos EIA olajkészlet-adatok megerősíthetik vagy cáfolhatják a tegnapi API jelentést.

• Európában az inflációs adatok lesznek fókuszban – a német CPI és HICP megmutatja, milyen mértékben gyűrűzik be az energiaválság a fogyasztói árakba, ami tovább korlátozhatja az EKB mozgásterét.

• Az este a gyorsjelentési szezon abszolút csúcspontja – négy megacap (Microsoft, Meta Platforms, Alphabet és Amazon) jelent a zárás után. Ezek a vállalatok hatalmas súllyal bírnak az indexekben, és eredményeik hetekre meghatározhatják a piac irányát. A befektetők nemcsak a várakozások felülteljesítését várják, hanem konkrét bizonyítékokat az AI monetizációjára, a felhőnövekedésre és a fenntartható profitabilitásra a növekvő költségek mellett. A piac eddig minden esést megvett a geopolitikai enyhülés reményében, de érdemben semmi nem változott – az új katalizátorok hiánya, a 100 dollár feletti olajár és a Hormuzi-szoros lezárása valós fenyegetést jelent a rali folytatására.