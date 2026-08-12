Reggeli összefoglaló: Trump azt állítja, hogy teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorosot, de a piacok továbbra is szkeptikusak

A Wall Street-i kereskedési nap alacsonyabban zárt, a szélesebb piacokon általános csökkenéssel. Az S&P 500 és a Dow Jones 0,3%-kal , míg a Nasdaq 0,6%-kal esett. A piacok továbbra is óvatosak a mai CPI-inflációs adatközlés előtt.

, míg a esett. A piacok továbbra is óvatosak a mai CPI-inflációs adatközlés előtt. A Super Micro Computer tegnap a piaczárást követően tette közzé eredményeit. A vállalat nagyon erős negyedik negyedéves eredményeket ért el. A bevétel 11,12 milliárd dollár lett, ami éves összevetésben 93%-os növekedést jelent, míg a korrigált EPS 1,70 dollárt ért el, kényelmesen meghaladva az elemzői várakozásokat. Különösen pozitív, hogy a bruttó marzs 17,6%-ra emelkedett . A legnagyobb pozitív meglepetést azonban a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzés jelentette: a vállalat 65–72 milliárd dolláros bevételt vár, szemben a Wall Street mintegy 52,5 milliárd dolláros konszenzusával.

ért el. A bevétel 11,12 milliárd dollár lett, ami éves összevetésben 93%-os növekedést jelent, míg a korrigált EPS 1,70 dollárt ért el, kényelmesen meghaladva az elemzői várakozásokat. Különösen pozitív, hogy a bruttó marzs . A legnagyobb pozitív meglepetést azonban a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzés jelentette: a vállalat vár, szemben a Wall Street mintegy 52,5 milliárd dolláros konszenzusával. A Hormuzi-szoros körüli helyzet továbbra is feszült , annak ellenére, hogy Donald Trump szerint az Egyesült Államok „teljes ellenőrzése alatt tartja” a szorost, és az nyitva van. A hajózási forgalomra vonatkozó adatok ezt nem támasztják alá, miközben a Bab al-Mandab térségében és az Ománi-öbölben újabb, kereskedelmi hajókat érintő incidensek is történtek, ami arra utal, hogy a tengeri szállítást érintő kockázatok továbbra is magasak.

, annak ellenére, hogy Donald Trump szerint az Egyesült Államok „teljes ellenőrzése alatt tartja” a szorost, és az nyitva van. A hajózási forgalomra vonatkozó adatok ezt nem támasztják alá, miközben a Bab al-Mandab térségében és az Ománi-öbölben újabb, kereskedelmi hajókat érintő incidensek is történtek, ami arra utal, hogy a tengeri szállítást érintő kockázatok továbbra is magasak. Az Öböl-menti országok egyre inkább alternatív, a Hormuzi-szorost elkerülő útvonalakat keresnek, ami arra utal, hogy a helyzetet nem pusztán rövid távú válságként kezelik.

keresnek, ami arra utal, hogy a helyzetet nem pusztán rövid távú válságként kezelik. Az olajárak továbbra is magas szinten vannak , annak ellenére, hogy Trump elnök szerint az Egyesült Államok ellenőrzése alatt tartja a szorost.

, annak ellenére, hogy Trump elnök szerint az Egyesült Államok ellenőrzése alatt tartja a szorost. Az amerikai–iráni megállapodással és a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos remények továbbra is ütköznek a térségben bekövetkező újabb hajótámadásokkal. Egyfelől vannak jelek arra, hogy az újranyitást célzó tárgyalások előrehaladnak, másfelől azonban a Vörös-tengeren és az Ománi-öbölben történt újabb incidensek azt mutatják, hogy a hajózás kockázatai továbbra is magasak.

Az EIA megemelte a 2026-ra és 2027-re vonatkozó olajár-előrejelzéseit , a termelési fennakadásokra és a szállítási nehézségekre hivatkozva.

, a termelési fennakadásokra és a szállítási nehézségekre hivatkozva. Az ázsiai részvénypiacok ma vegyesen teljesítenek, a fő támaszt a technológiai részvények és a chipgyártók felpattanása jelenti. A KOSPI több mint 3%-kal emelkedik , amit a Samsung és az SK Hynix erős teljesítménye támogat, míg a Nikkei mérsékeltebb, mintegy 0,9%-os pluszban van. Eközben a kínai és indiai piacok negatív tartományban kereskednek.

, amit a Samsung és az SK Hynix erős teljesítménye támogat, míg a Nikkei mérsékeltebb, mintegy 0,9%-os pluszban van. Eközben a kínai és indiai piacok negatív tartományban kereskednek. Ausztrália augusztus 17-től óránként legalább 31,30 ausztrál dolláros minimálbért vezet be mintegy 250 000, kézbesítési platformokon dolgozó futár számára. Az új szabályozás balesetbiztosítást is tartalmaz, ami növeli az ételkiszállító vállalatok költségeit.

vezet be mintegy 250 000, kézbesítési platformokon dolgozó futár számára. Az új szabályozás balesetbiztosítást is tartalmaz, ami növeli az ételkiszállító vállalatok költségeit. A japán állampapírhozamok meredeken emelkednek , mivel a magasabb olajárak erősítik az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, és arra késztethetik a Bank of Japant, hogy folytassa a kamatemeléseket. A magasabb hozamok ellenére a jen egyelőre nem erősödik, és továbbra is gyenge az amerikai dollárral szemben.

, mivel a magasabb olajárak erősítik az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, és arra késztethetik a Bank of Japant, hogy folytassa a kamatemeléseket. A magasabb hozamok ellenére a jen egyelőre nem erősödik, és továbbra is gyenge az amerikai dollárral szemben. A nemesfémek hangulata pozitív a nap kezdetén. Az arany körülbelül 0,6%-kal emelkedik, és a 4400 dollár/uncia szintet teszteli. Az ezüst eközben 65 dollár fölé került .

a nap kezdetén. Az arany körülbelül 0,6%-kal emelkedik, és a 4400 dollár/uncia szintet teszteli. Az ezüst eközben . A kriptovaluták szintén mérsékelt emelkedést mutatnak. A Bitcoin körülbelül 0,3%-kal erősödik, és megközelíti a 64 000 dolláros szintet, míg az Ethereum hasonló mértékben emelkedik, és az 1900 dolláros szintet teszteli.

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