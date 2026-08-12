Gazdasági naptár: Az amerikai infláció kulcsfontosságú a piacok számára — A hét legfontosabb adatközlése

A szerdai kereskedési napot a pénzügyi piacokon a legfontosabb fogyasztói inflációs (CPI) adatok határozzák meg. A globális befektetők figyelmének középpontjában ma délután az USA júliusi CPI-adatközlése áll. Az adat közvetlen hatással lesz a Federal Reserve következő üléseire vonatkozó kamatpályával kapcsolatos várakozásokra. A nap korábbi részében a piac a német végleges inflációs adatokat értékeli, amelyek pontosabb képet adnak majd az eurózóna legnagyobb gazdaságában tapasztalható árnyomásról. A mai adatközlések miatt fokozott volatilitás várható a devizapiacokon, a részvényindexekben és az állampapírhozamokban. Makrogazdasági naptár 08:00 Németország – Végleges CPI infláció (YoY), július: 2,8%. Konszenzus: 2,8%. Előző: 2,3%.

08:00 Németország – Végleges HICP infláció (YoY), július: 2,8%. Konszenzus: 2,8%. Előző: 2,4%.

08:00 Németország – Végleges CPI infláció (MoM), július: 0,8%. Konszenzus: 0,8%. Előző: -0,3%.

08:00 Románia – CPI infláció (YoY), július. Konszenzus: 7,9%. Előző: 10,4%.

09:00 Lengyelország – BIEC jövőbeli inflációs indikátor, augusztus. Konszenzus: N/A. Előző: 88,7.

10:00 Olaszország – Végleges CPI infláció (YoY), július. Konszenzus: 2,8%. Előző: 3,0%.

13:00 USA – Heti jelzáloghitel-kérelmek. Konszenzus: N/A. Előző: -2,9%.

14:30 USA – CPI infláció (YoY), július. Konszenzus: 3,4%. Előző: 3,5%.

14:30 USA – Maginfláció (Core CPI, YoY), július. Konszenzus: 2,5%. Előző: 2,6%.

14:30 USA – CPI infláció (MoM), július. Konszenzus: 0,1%. Előző: -0,4%.

14:30 USA – Maginfláció (Core CPI, MoM), július. Konszenzus: 0,2%. Előző: 0,0%.

14:30 Kanada – Építési engedélyek (MoM), június. Konszenzus: -1,0%. Előző: -1,7%.

16:30 USA – Heti DOE nyersolajkészletek. Konszenzus: -0,5 millió hordó. Előző: +2,48 millió hordó.

16:30 USA – Heti DOE benzinkészletek. Konszenzus: -1,6 millió hordó. Előző: -1,64 millió hordó.

20:00 USA – Szövetségi költségvetési egyenleg, július. Konszenzus: -295 milliárd dollár. Előző: -120,3 milliárd dollár. 3 piac, amelyet érdemes figyelni EUR/USD – A 14:30-kor érkező amerikai CPI-adat lesz a devizapár fő volatilitási katalizátora. A vártnál alacsonyabb infláció gyengítheti a dollárt, és támogathatja az ellenállási szintek felé történő elmozdulást, míg a magasabb infláció várhatóan erősíti az amerikai fizetőeszközt. S&P 500 (US500) – Az amerikai inflációs adatok bármilyen meglepetése módosíthatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat, közvetlenül befolyásolva a befektetői kockázatvállalási hajlandóságot és a részvények értékeltségét. Nyersolaj (WTI / Brent) – A 16:30-kor megjelenő DOE készletadatok friss képet adnak az amerikai keresletről a vezetési szezon csúcsán. Mivel a nyersolajkészletek esetében 0,5 millió hordós csökkenés a várakozás, az adat újabb katalizátort jelenthet az olajár további elmozdulásához.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.