Reggeli összefoglaló - (09.01.2025)

A Wall Street hangulata a tegnapi kereskedésben vegyes volt, de végül a vevők kerültek előtérbe. Az S&P 500 index és a DJIA 0,2%-ot emelkedett, míg a Nasdaq 100 alig változott. A hozamok a mai 4,72%-ról 4,66%-ra csökkentek, a nyereség egy részét a még mindig nagyon erős amerikai dollár is visszaadta. Az amerikai tőzsde ma zárva tart, hogy megemlékezzenek Jimmy Carter volt amerikai elnökről.

Az amerikai indexkontraktusok enyhén veszítenek, a VIX a tegnapi csökkenés után ismét közel 2%-ot erősödött. Az olaj kissé erősödik, a NATGAS pedig közel 2%-ot hátrál a tegnapi emelkedés után. A mezőgazdasági nyersanyagok piacán a volatilitás ma nagyon korlátozott. A Bitcoin továbbra is gyengén teljesít, és 94 ezer dolláron kereskedik; a kriptopénzpiaci hangulat továbbra is visszafogott. Az európai indexkontraktusok is kissé alacsonyabban kereskednek.