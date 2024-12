Reggeli összefoglaló (18.12.2024)

Az ázsiai piacokon óvatosan kereskednek a Fed decemberi ülése előtt, ahol széles körben 25 bázispontos kamatcsökkentés várható, de a hangsúly továbbra is a 2025-ös iránymutatáson van. A Wall Street ideges hangnemet ütött meg, a NASDAQ a rekordmagasról visszalépett, a Dow Jones pedig több mint 40 éve a legrosszabb veszteségsorozatát produkálta. Az amerikai határidős részvények az ázsiai kereskedésben stagnálnak.

A dél-koreai KOSPI 1%-kal emelkedett, mivel Han Duck-soo ügyvezető elnök továbbra is stabilitásról biztosította a piacokat Yoon Suk Yeol elnök felelősségre vonását követően. Az ausztrál ASX 200 index 0,2%-ot emelkedett, míg a szingapúri Straits Times index 0,3%-ot esett, ami a vegyes regionális hangulatot tükrözi.

A dollár továbbra is háromhetes csúcsok közelében tartja erejét, mivel a piacok a Fed sólymos kilátásait várják. Az erős amerikai kiskereskedelmi értékesítési adatok megerősítették a 2025-ös fokozatos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat. Az ausztrál dollár egyéves mélypontra, 0,6325 dollárra, míg az új-zélandi dollár kétéves mélypontra, 0,5748 dollárra került, ami a dollár széles körű erősödését tükrözi.

Az iráni forradalmi gárdisták jelentősen kiterjesztették ellenőrzésüket az ország olajipara felett, és nyugati tisztviselők és biztonsági források szerint a három évvel ezelőtti 20%-hoz képest most már az export akár 50%-át is irányítják. A fejlemény megnehezíti a nyugati szankciók hatékonyságát, miközben Trump készül visszatérni a Fehér Házba. Az olajárak továbbra is nyomás alatt vannak, a WTI 70,60 dolláron, a Brent pedig hordónként 73,34 dolláron kereskedik.