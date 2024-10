Reggeli összefoglaló (24.10.2024)

Tegnap az IBM (IBM.US) szintén a szeánsz után számolt be eredményeiről. A vállalat eredményei azonban nem lepték meg a piacokat, a részvény 2,50%-ot esett a zárás utáni kereskedésben. Az eladás a vártnál magasabb EPS eredmény (2,30 USD vs. 2,22 USD) ellenére következett be. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy felülmúlja a befektetők magas várakozásait. A bevételek kissé elmaradtak a konszenzustól (14,97 milliárd dollár a 15,05 milliárd dollárral szemben).