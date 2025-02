Reggeli összefoglaló (25.02.2025)

Az olajárak emelkedtek az ázsiai kereskedésben, a Brent 74,59 dolláron, a WTI pedig 71,06 dolláron állt, 0,6-0,7%-kal erősödve, miután az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciókat jelentett be az iráni olajipar ellen. Az intézkedések több mint 30 szervezetet érintenek az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban és Kínában Trump „maximális nyomásgyakorlás” kampányának részeként, amelynek célja az iráni kőolajexport leállítása.

A Reuters felmérése szerint a kínai ingatlanszektor kilátásai a kormányzati támogatási intézkedések ellenére továbbra is borúsak. Az elemzők arra számítanak, hogy a lakásárak idén 2,5%-kal csökkennek, gyorsabban, mint ahogy azt korábban prognosztizálták, és a növekedés csak 2026-ban indul újra. Az ingatlanértékesítés az előrejelzések szerint idén 5,7%-kal zsugorodik, míg a beruházások várhatóan 7,0%-kal esnek vissza.

Az orosz-ukrán béke kilátásai továbbra is bizonytalanok a közelmúltban Szaúd-Arábiában folytatott amerikai-orosz tárgyalások ellenére. Putyin elnök kijelentette, hogy végül európai részvételre is szükség lesz, de előbb a Washingtonnal való bizalom kiépítését hangsúlyozta, ami arra utal, hogy bármilyen megoldás nem biztos, hogy olyan gyorsan jön, mint ahogyan azt Trump jelezte. Putyin nyitottságát fejezte ki arra is, hogy mély katonai kiadáscsökkentésekről tárgyaljon az Egyesült Államokkal.