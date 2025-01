Trump 100 cselekedete: Az USA 47. elnöke által aláírt végrehajtási utasítások listája 🖋️📄

Donald Trump elnökségének első napját nem kizárólag ünnepélyes események jellemezték. A The New York Times szerint az USA 47. elnöke a beiktatás napján „közel 100 végrehajtási rendeletet” írt alá, amelyek a gazdaságra, a belpolitikára, sőt a TikTok-ra vonatkozó kampányígéretei végrehajtásának első lépéseként szolgáltak.

Mint Trump beszédében hangsúlyozta, az új kormányzat „azonnal helyreállítja az amerikai kormány integritását, hozzáértését és lojalitását”, az elnökség átfogó témája pedig az lesz, hogy „Amerika az első”.

Az aláírt irányelvek némelyike közvetlenül visszacsinálja a leköszönő Joe Biden-kormány által bevezetett változásokat, például a klímaváltozás megelőzésén dolgozó úgynevezett klímahadtest megszüntetését. Trump elrendelte továbbá Biden egyik legjelentősebb gazdasági törvényének, az inflációcsökkentő törvénynek a felülvizsgálatát is.

Meglepő szempont volt, hogy Trump viszonylag röviden utalt a vámokra. Miközben közvetlenül kitért a Mexikóból és Kanadából származó árukra kivetett 25%-os vámokra, Kína, amely a kampány során központi szerepet játszott, feltűnően hiányzott a kifejezett nyilatkozatokból.

Az alábbiakban felsoroljuk a beiktatás napján aláírt legfontosabb törvényeket:

Kereskedelem és gazdaság

Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE): Egy új osztály létrehozása Elon Musk vezetésével a kormányzati hatékonyság javítása érdekében.

A vámtarifák felülvizsgálata: Bejelentette az USA Kínával, Kanadával és Mexikóval fenntartott kereskedelmi kapcsolatainak felülvizsgálatára vonatkozó terveket, amelyek értelmében február 1-jéig akár 25%-os vámokat is kivethetnek Mexikóra és Kanadára. Az intézkedések célja az amerikai munkavállalók és érdekek védelme.

Pénzügyminisztérium: Új ügynökség létrehozását javasolta a vámok beszedésére, az adóterheknek az amerikai állampolgároktól a külföldi jogalanyokra való áthelyezésével. Trump ezt olyan stratégiaként írta le, amelynek célja, hogy jelentős bevételt generáljon nemzetközi forrásokból.

TikTok-tilalom ideiglenes felfüggesztése: Trump 75 napos haladékot adott a TikTok számára, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai nemzetbiztonsági aggályokat kezelő megoldásról, ezzel elhalasztva a tilalom végrehajtását.

Inflációs vészhelyzet: Trump utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy szüntessék meg az energiaárakat felpörgetőnek vélt, az éghajlattal kapcsolatos politikákat, a lakhatási és egészségügyi költségek csökkentése céljából.

A kanadai dollár ma az egyik leggyengébb valuta. A CAD a következő 10 napon belül esetlegesen bevezetésre kerülő amerikai vámok miatt veszít. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az USDCAD pár mai dinamikus emelkedése ellenére az árfolyam csupán a tegnapi veszteségeket nyeri vissza, amelyek az amerikai dollár erőteljes gyengüléséből adódtak. (Forrás: xStation5)

Kegyelmek

Trump január 6-án teljes kegyelmet adott ki a Capitoliumban történt eseményekben részt vevő mintegy 1500 személynek, és 14 másik személy büntetését enyhítette.

Bevándorlás

Rendkívüli állapot a határon: Trump szükségállapotot hirdetett a déli határon, katonai erőket vetett be, és újraindította az amerikai-mexikói határfal projektjét.

Kitoloncolások: Kibővítette a végrehajtási hatásköröket, hogy megkezdje a „bűnözőknek" tartott személyek tömeges kitoloncolását.

A születési joggal járó állampolgárság megszüntetése: Rendeletet adott ki a nem legális vagy ideiglenes lakosok - köztük turisták és vízummal rendelkezők - gyermekei születésének automatikus állampolgárságának megszüntetéséről.

A menekültügyi politika felülvizsgálata: Hat hónapra felfüggesztette a menekültek áttelepítését, véget vetett a „fogd el és engedd el" politikának, és visszaállította a „Mexikóban marad" politikát, amelynek értelmében a menedékkérőknek Mexikóban kell várniuk a bírósági meghallgatásokra.

Halálbüntetés az illegális bevándorlókra: Utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy az amerikaiak megcsonkításáért vagy meggyilkolásáért elítélt illegális bevándorlókra halálbüntetést szabjon ki.

Terrorista szervezetként megjelölt kartellek és bandák: Az MS-13, a Tren de Aragua és a mexikói drogkartellek külföldi terrorista szervezetnek nyilvánítása, ami lehetővé teszi a gyorsított kitoloncolást az ellenséges külföldiekről szóló törvény alapján.

Energia és éghajlat

Visszalépés a Párizsi Megállapodásból: Újraindította a 2015-ös párizsi éghajlat-változási megállapodásból való kilépés folyamatát, ami egyéves eljárást igényel.

A hazai energiatermelés növelése: Sürgősségi jogköröket alkalmazott az energiatermelést megterhelőnek ítélt éghajlatvédelmi szabályozások felülvizsgálatára és visszavonására.

Az olaj- és gázkitermelés kiterjesztése: Új területeket nyitott meg a kutatás előtt, beleértve a tengeri régiókat és Alaszkát. Trump emellett ígéretet tett arra, hogy a stratégiai kőolajkészletet teljes kapacitásig feltölti.

Szélerőműparkok korlátozása: Megállította az új területek szélerőműparki beruházások számára való rendelkezésre állását, hivatkozva a természeti tájra gyakorolt hatásukra és a korlátozott fogyasztói előnyökre.

Változások az elektromos járművekre vonatkozóan: Megszüntette az elektromos járműveket támogató támogatásokat és szabályozási mentességeket, helyette a benzinüzemű autókra összpontosítva.

A víz újraelosztása Kaliforniában: Újraindította a víz Észak-Kaliforniából a Közép-Völgyben gazdálkodókhoz történő elvezetésére irányuló erőfeszítéseket, csökkentve ezzel a veszélyeztetett fajok védelmét.

Nemek közötti egyenlőség és kulturális politikák

Biológiai nemi politika: Bejelentette, hogy az Egyesült Államok hivatalos politikája csak két nemet (férfi és nő) ismer el, és előírta, hogy a kormányzati dokumentumoknak ezeket a meghatározásokat kell tükrözniük.

A DEI-kezdeményezések megszüntetése: Megszüntette a sokszínűségre, egyenlőségre és befogadásra (DEI) irányuló kezdeményezéseket a szövetségi ügynökségekben és a katonai műveletekben, arra hivatkozva, hogy az érdemeken alapuló kormányzásra és a „radikális politikai elméletek" elkerülésére összpontosít.

Nemzetbiztonság

Az oltásellenzők visszahelyezése: Elrendelte a COVID-19 oltás megtagadása miatt elbocsátott katonai személyzet visszahelyezését a fizetésük visszafizetése mellett.

Kilépés a WHO-ból: Aláírta az Egyesült Államoknak az Egészségügyi Világszervezetből való kilépéséről szóló rendeletet, miután korábban bírálta az intézményt.

Szövetségi munkaerő

Visszatérési kötelezettség: utasította a szövetségi alkalmazottakat, hogy térjenek vissza az irodai munkához, és szüntessék meg a távmunkát.

Szövetségi felvételi tilalom: A nem katonai szövetségi állásokra vonatkozó felvételi tilalom bevezetése, kivéve a bevándorlás végrehajtásával és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatokat.

Szabályozás befagyasztása: Felfüggesztett minden új szabályozási intézkedést a következő kormányzat általi felülvizsgálatra.

Kriptovaluták

A Bitcoin közvetve a tegnapi beiktatás egyik vesztese volt. A stratégiai tartalékokról szóló spekulációk ellenére Donald Trump egyszer sem említette a kriptovalutákat. Ennek eredményeképpen a Bitcoin szinte az összes hétfői nyereséget eltüntette.





Másrészt a beiktatás alatt a Donald Trumphoz kapcsolódó World Liberty Financial (WLD) több mint 100 millió dollárt fektetett be különböző DeFi projektekbe, köztük egyenként 47 millió dollárt Ethereumba és Bitcoinba. Továbbá a hétvégén a WLD további 50 millió dollárt fektetett be Ethereumba. Ez arra utal, hogy annak ellenére, hogy beszédében nem ismerte el kifejezetten, Donald Trump továbbra is támogatja a kriptopénzpiac fejlődését. (Forrás: xStation5)