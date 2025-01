Trump első döntéseinek piaci hatása

Az elnökválasztási kampány során Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában felvetette, hogy ha újraválasztják elnöknek, egy napra diktátor lesz. Ezt azzal indokolta, hogy gyorsan alá kell írnia néhány fontos végrehajtási rendeletet. Trump bejelentette, hogy prioritása a határ lezárása lesz, és a biztonságra és az amerikai gazdaságra összpontosít, amit a „drill, drill” szlogennel foglalt össze.

Trump lehetséges első döntéseinek listája hosszú, elsősorban a bevándorlásra, az állami működésre, a nemzetközi politikára és a belügyekre terjed ki. 60 vagy akár 100 rendeletről is beszélnek, ami intenzív elnökségi kezdésre utal. Bár 2017, és különösen annak kezdete némi támpontot adhat a várható eseményekről. Érdemes megjegyezni, hogy az akkori reformok, bár médiaorientáltak és pozitívan befolyásolták a pénzpiacokat, nem hoztak látványos gazdasági eredményeket. Vajon ezúttal másképp lesz?

Tömeges kitoloncolások?

Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetében még soha nem volt tömeges deportálási program. Az Egyesült Államokban több mint 11 millió illegális bevándorló él, de Trump valószínűleg arra a kevesebb mint 10 százalékukra fog összpontosítani, akik összeütközésbe kerültek a törvénnyel. A Wall Street Journal friss értesülései szerint Trump fontolgatja a rendkívüli állapot bevezetését a mexikói határon. Az esetleges kitoloncolások mellett Trump minden bizonnyal aláír egy végrehajtási rendeletet, amely a mexikói határon lévő fal építésének fokozására és az új bevándorlók beáramlásának korlátozására irányul, megnehezítve számukra az USA-ba való bejutást. Ezek a döntések jelentősen befolyásolhatják a mexikói peso árfolyamát. Trump korlátozni kívánja az úgynevezett „születés szerinti állampolgárságot” is, vagyis azt, hogy a bevándorlók amerikai földön született gyermekei állampolgárságot szerezzenek. Ezt a változtatást azonban alkotmányos rendelkezések miatt nehéz lehet végrehajtani. Az egyes muszlim országok (köztük Szíria, Líbia, Jemen és Szudán) állampolgárai számára 2017-ben bevezetett, majd Biden elnök által visszavont beutazási tilalom visszaállítása is valószínűsíthető.

Kegyelem a támogatóknak?

Trump többször is „politikai foglyoknak” és „hazafiaknak” nevezte a 2021. január 6-án a Capitolium megrohamozásáért letartóztatottakat. Bejelentette, hogy hivatalba lépése utáni első percekben megkezdi a kegyelmek kiadását. Emellett bejelentette, hogy keményen fellép politikai ellenfelei ellen. Bár a döntés nem érinti közvetlenül a pénzügyi piacokat, az elnöksége első óráiban történő meghozatala sokat elárulhat a következő négy év kormányzási stílusáról.

Vajon Trump megmenti a TikTokot és „felszabadítja az internetet”?

Január 18-ról 19-re virradó éjszaka az Egyesült Államokban törvény lépett életbe, amely betiltotta a TikTokot, a Kínából származó népszerű közösségi platformot. Trump bejelentette, hogy első döntése az lesz, hogy végrehajtási utasítással 90 napra felfüggeszti a tilalmat. A hírek szerint megoldást akar kidolgozni a TikTok működésének helyreállítására, esetleg az alkalmazás feletti amerikai ellenőrzés valamilyen formájának létrehozásával. Egy vegyesvállalatot fontolgatnak, amelyben a részvények 50%-a a kínai ByteDance, 50%-a pedig egy amerikai szervezet tulajdonában lenne. Egy ilyen, tőzsdén jegyzett vállalat jelentős nyereséget termelhetne, és lehetséges, hogy maga Elon Musk is érdeklődne iránta, aki ellenezte a TikTok betiltását.

Az internetes szólásszabadságról szóló rendeletről is sok szó esett. Trump a múltban bírálta a közösségi médiaplatformokat a tartalmak cenzúrázása miatt, és előző kormánya megpróbált szabályozást bevezetni ezen a területen. Ennek a „szólásszabadságnak” a formájáról azonban hiányoznak a konkrét bejelentések és elvárások.

Masszív adócsökkentés és a külföldi jövedelmek megadóztatása

Trump elnök nem csak az adócsökkentési és foglalkoztatási törvényt akarja meghosszabbítani, amely csökkentette a közvetlen adókat és növelte az adójóváírásokat, hanem további csökkentésekre törekszik. Bár a személyi adókra vonatkozóan nincsenek konkrét tervek, Trump a pénzforgalmi adó további csökkentését tervezi. 2017-ben a vállalati nyereségre kivetett rekordmagas globális adót 35%-ról 21%-ra csökkentette. Most 15%-ra kívánja csökkenteni. Ahogy Írország példája mutatja, a drasztikus adócsökkentés végül az állami bevételek növekedését eredményezheti a külföldi fióktelepek jövedelembejegyzésének és az új cégbejegyzéseknek a visszatérése miatt. Elméletileg azonban a csökkentés csak az USA-ban termelő vállalatokra vonatkozna. Trump egy olyan hivatalt is létre akar hozni, amely a tengerentúlon tartott amerikai cégek nyereségére kivetett adót szedné be. Ezekhez az intézkedésekhez azonban a kongresszus jóváhagyása szükséges. Ennek ellenére maguk a bejelentések és az ígéretek pozitív hatással lehetnek a Wall Street-i befektetőkre, ahogyan 2017-ben is tették. Bár magát az amerikai adócsökkentési törvényjavaslatot csak akkor, novemberben mutatták be, az S&P 500 2017 januárjától novemberig 14%-ot erősödött. Majd a törvényjavaslat aláírásától január végéig, közvetlenül a Wall Street összeomlása előtt az S&P 500 további 10%-ot erősödött.

Tömeges vámok fenyegetnek minket?

Trump elnökválasztási kampányának egyik pontja az volt, hogy bejelentette: súlyos vámokat vet ki azokra az országokra, amelyekkel az USA a legtöbbet kereskedik. Trump bejelentette, hogy a Kínából származó árukra 60%-os, a Kanadából és Mexikóból származó árukra 25%-os, az összes többi külföldi termékre pedig 10%-os vámot vet ki. Ennek célja az lenne, hogy az állampolgárokat az amerikai termékek választására ösztönözze, és más országokat arra kényszerítsen, hogy az USA számára kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokat kössenek. A magas vámok növelhetik a költségvetési bevételeket, ugyanakkor azonban a kevésbé tehetős polgárokat sújtják, akik számára az alapvető termékek drágulnak. Bár Trumpnak megvan a lehetősége arra, hogy végrehajtási utasításokkal vámokat vezessen be, ilyen típusú széles körű intézkedések elnöksége kezdetén nem tűnnek valószínűnek. A konkrét ágazatokat megcélzó célok bejelentését a Wall Street prudens kereskedelempolitikának tekintheti. Trump valószínűleg inkább ijesztgetni akar, mintsem a magas infláció visszatérését előidézni.

Az olaj hordónként 100 dolláron az ukrajnai háború miatt?

Trump tárgyalásra akarja kényszeríteni Oroszországot Ukrajna ügyében. Az új amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent támogatja az Oroszországgal szembeni új, kemény szankciók bevezetését ennek érdekében. Ha Putyin nem hajlik meg a nyomásnak, az USA szankciókat vezethet be az egész orosz olajszektorra - a nagyvállalatokra, például a Rosznyeftre és a Lukoilra, valamint a teljes flottára. Bár az orosz olaj több mint 90 százaléka Kínába és Indiába megy, az amerikai szankciók komoly elszámolási, sőt szállítási problémákhoz vezethetnek, ha a NATO ellenőrzi a stratégiai fontosságú tengerszorosokat. Ez az olajárak emelkedéséhez vezethet, akár hordónként 100 dollár fölé is. Másrészt Oroszország tárgyalásokba való belépése arra késztetheti az Egyesült Államokat, hogy jószolgálati gesztusként enyhítse a szankciókat. A Biden-kormányzat által a közelmúltban bevezetett szankciók az olajárakat hordónként 80 dollár fölé emelték.

Újabb kilépés a Párizsi Szerződésből

Trump támogatja a fosszilis tüzelőanyagokat, és különösen azt, hogy az Egyesült Államok függetlenítse magát a külföldi forrásoktól. Trump a 2017-es döntést megismételve, végrehajtási rendelettel kíván kilépni a párizsi szerződésben foglalt szén-dioxid-kibocsátás korlátozásáról és kereskedelméről. Trump vissza akarja állítani az új fúrásokra vonatkozó engedélyek kiadását, vissza akarja vonni a Biden által kiadott tilalmakat, és be akarja vezetni az amerikai bányavállalatok támogatását. Ez nyilvánvalóan jó hír a fogyasztóknak, akik a lehető legkevesebbet akarnak fizetni egy gallon benzinért. Az ilyen döntések valódi hatása azonban hosszú távú lesz, így rövid távon az Oroszországgal szembeni szankciók és az OPEC-re gyakorolt hatás kérdései lesznek döntő fontosságúak az olajpiac szempontjából.

Világnézeti kérdések

Trump megoldásokat ígért választóinak a transzneműek problémáira. Többek között bejelentette, hogy megtiltja a gyermekek nemváltoztatását, megtiltja, hogy transzneműek női sportágakban versenyezzenek, és megtiltja, hogy transznemű újoncok belépjenek a hadseregbe. Bár ezek a döntések közvetlenül nem érintik a piacokat, az elmúlt hónapokban éles kritikát váltottak ki liberális körökből.

A dollár és a kriptovaluták

Donald Trump a kriptovaluták népszerűsítését akarja majd vezetni az Egyesült Államokban. Az új hatóságok a SEC-nél, a CFTC-nél és a Fed alelnökei közötti átrendeződés is ahhoz vezethet, hogy később a Bitcoin de facto tartalékként kerüljön jóváhagyásra. Hosszú út áll még előttünk, de Trump már az elnökké válása előtt is profitált a kriptovaluták népszerűsítésével kapcsolatos spekulációs hullámból. A $TRUMP nevű memecoin egy ponton elérte a 15 milliárd dolláros kapitalizációt, és a Trumphoz kötődő cégek várhatóan a kriptopénz kínálatának 80%-át birtokolják. Ennek a kriptopénznek a bevezetése közvetlenül a beiktatás előtt azonban jelentős etikai vitákat váltott ki.

Az amerikai dollár a választások óta közel 6%-ot erősödött, és jelenleg nincs riválisa a teljes devizapiacon. Trump politikája kétféleképpen is befolyásolhatja a dollárt, de a közelgő végrehajtási rendeletek valószínűleg nem fogják nagyban befolyásolni a világ legfontosabb valutáját. Érdemes megemlíteni 2017-et, amikor a dollár nagyon erősen leértékelődött az elnökség első hónapjaiban, bár ez az USA és a világ más nagy országainak puszta gazdasági helyzetével is összefüggött.

Új korszak jön az amerikai politikában?

Trump esetleges visszatérése az elnöki székbe új korszakot indíthat el az amerikai politikában, amely a világpolitika szinte minden területére kihat. Trump terve ambiciózus, de stratégiájának számos elemének tökéletesen össze kell illeszkednie ahhoz, hogy végül elérje a kívánt célt, az USA dominanciájának helyreállítását a világban és polgárainak jólétét. Trump keményen akar játszani a külpolitikában, ami, ha a nemzetközi közösség ellenkezik, negatívan befolyásolhatja a gazdaságot. A Wall Street és a befektetők reménykedve tekintenek politikájára, különösen költségvetési szempontból. Érdemes azonban nem elfelejteni, hogy számos döntéshez a Kongresszus jóváhagyása szükséges, ami még a republikánusok teljes hatalmával sem lesz mindig könnyű vagy gyors. Trump politikája sok bizonytalanságot hordoz magában, de a piacok az előző, 2017-2021-es ciklusa alapján tudják, hogy mit várhatnak tőle.