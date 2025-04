Trump közelgő „felszabadítási napja” rekordszintre nyomja az aranyat 🔔

Trump elnök azt tervezi, hogy április 2-án, az általa az USA „felszabadításának napjának” nevezett napon új vámok széles körét mutatja be. Az ezt az eseményt övező bizonytalanság táplálja a részvénypiac mai eladását és az arany nyereségét.

Az arany +1,23%-kal emelkedett, elérve a 3120 dollárt unciánként, miközben a pénzügyi piaci bizonytalanság rekordszintet ér el. A mai nyereség nem korlátozódik az aranyra - más nemesfémek is emelkednek, köztük az ezüst (+0,10%), a palládium (+0,66%) és a platina (+1,10%). A piaci bizonytalanságot a fogyasztói hangulat rekordalacsony szintje is táplálja az USA-ban, amely most a 2008-as pénzügyi válság idején tapasztalt szintekhez hasonlítható. Emellett a legutóbbi PCE-inflációs adatok a vártnál magasabbak lettek. Ez a keverék arra késztette a befektetőket, hogy ismét eladják a részvényeket, és a biztonságos menedékként szolgáló eszközökbe menekülnek.

Az arany még parabolikus növekedési szakaszba is lépett, ma áttörve a 3100 dolláros unciánkénti árfolyamhatárt. Az arany ára mostanra megközelíti a felfelé irányuló csatorna felső határát, amely többször is hatékony profitfelvételi területként szolgált. Forrás: xStation 5

A hétvége utáni mai piaci volatilitás a Donald Trump által adott interjúkból eredhet. Vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy az új megtorló vámok, amelyeket a héten fog bejelenteni, minden országra vonatkoznak majd, nem csak egy kiválasztott csoportra. A beszámolók szerint Trump nyomást gyakorol tanácsadóira, hogy agresszívabb megközelítést alkalmazzanak a vámokkal kapcsolatban, felkészülve a globális kereskedelmi háború eszkalálódására. Emellett előző nap, szombaton Trump azt mondta, hogy megfontolja „másodlagos vámok” kivetését az orosz olajra, ha Oroszország akadályozza a béke megteremtését Ukrajnában. Ezek a vámok az amerikai piacokra való bejutásuk korlátozásával vagy akár 50%-os vámok kivetésével büntetnék azokat, akik orosz olajat vásárolnak.

Az olajkonfliktus eszkalálódásának kockázata ma támogatja az OIL.WIT árfolyamát (+1,00%).