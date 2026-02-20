US500: Az amerikai részvények lendületet veszítenek a három éve legerősebb S&P 500 bevételnövekedés ellenére 📊

A US500 a közelmúltbeli esések után stabilizálódni próbál, így érdemes áttekinteni a 2025 negyedik negyedéves gyorsjelentési szezont. Az amerikai vállalatok ismét gyorsulnak – nemcsak a profit, hanem az árbevétel terén is. Fundamentális szempontból a bevételi dinamika legalább olyan fontos, mint az eredmény, mivel közvetlenebb képet ad az alapkeresletről, nem pedig költség- vagy marzshatásokról. Az S&P 500 blended árbevétel-növekedési üteme a negyedik negyedévben jelenleg 9% év/év, ami a legerősebb adat három éve. Ha ez az ütem kitart a jelentési szezon végéig, az az index legmagasabb bevételnövekedése lenne 2022 harmadik negyedéve (11,0%) óta. Fontos, hogy a bevételnövekedési várakozásokat a szezon során folyamatosan felfelé módosították. 9% év/év: aktuális S&P 500 blended árbevétel-növekedés Q4-ben 7,8%: becslés 2025. december 31-én 6,5%: becslés 2025. szeptember 30-án 11-ből 10 szektor mutat év/év alapú árbevétel-növekedést Három szektor kétszámjegyű bevételnövekedést ér el:

Information Technology, Communication Services, Health Care A legnagyobb hozzájárulás négy szektorból érkezik Information Technology:

A bevételnövekedés 17,9%-ról 20,6%-ra emelkedett Kulcsfontosságú pozitív meglepetések: Apple: 143,76 mrd USD vs 138,39 mrd USD várakozás

Super Micro Computer: 12,68 mrd USD vs 10,42 mrd USD várakozás

Microsoft: 81,27 mrd USD vs 80,31 mrd USD várakozás Health Care:

A bevételnövekedés 9,0%-ról 10,3%-ra emelkedett Pozitív meglepetések: Cigna: 72,50 mrd USD vs 70,31 mrd USD várakozás

CVS Health: 105,69 mrd USD vs 103,70 mrd USD várakozás

Eli Lilly: 19,29 mrd USD vs 17,94 mrd USD várakozás

Centene: 49,73 mrd USD vs 48,39 mrd USD várakozás Communication Services:

A bevételnövekedés 10,2%-ról 12,2%-ra emelkedett Kiemelt jelentések: Alphabet: 113,83 mrd USD vs 111,32 mrd USD várakozás

Meta Platforms: 59,89 mrd USD vs 58,46 mrd USD várakozás Industrials:

A bevételnövekedés 5,8%-ról 7,8%-ra emelkedett Pozitív meglepetések: Boeing: 23,95 mrd USD vs 22,60 mrd USD várakozás

RTX: 24,24 mrd USD vs 22,69 mrd USD várakozás

Caterpillar: 19,13 mrd USD vs 17,85 mrd USD várakozás További jelentős pozitív meglepetések Apollo Global Management: 9,86 mrd USD vs 4,77 mrd USD várakozás

Phillips 66: 36,33 mrd USD vs 33,86 mrd USD várakozás

Amazon: 213,39 mrd USD vs 211,44 mrd USD várakozás

Ford Motor Company: 45,90 mrd USD vs 43,60 mrd USD várakozás Mi következik: a várakozások már mérsékeltebbek Az elemzők arra számítanak, hogy a bevételnövekedés 2026 során lassul: Q1 2026: 8,7% év/év

Q2 2026: 7,9%

Q3 2026: 7,3%

Q4 2026: 7,4% US500 (D1 idősík) A FactSet gyorsjelentési adatai erős képet mutatnak, ez azonban nem jelent meg az S&P 500 határidős indexének gyorsuló emelkedésében. Ez az eltérés némileg aggasztó lehet, mivel arra utalhat, hogy az értékeltségek megelőzték az eredményeket, és a részvények „tökéletesre árazottak”, így kisebb tér marad a további emelkedésre. Ugyanakkor mind a profit-, mind a bevételi dinamika továbbra is kézzelfogható támaszt nyújt az amerikai piac viszonylag magas értékeltségi szintjeinek. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.