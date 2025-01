Vége az olcsó földgáz korszakának?

Bár a földgáz nem uralja a címlapokat, mint 2022-ben, amikor az európai árak 300 euró/megawattóra fölé szöktek, a jelenlegi árak többszörösen alacsonyabbak, de még mindig jelentősen magasabbak a néhány évvel ezelőtti szinteknél. Az amerikaiak azonban továbbra is élvezik az olcsó gáz előnyeit. A fogyasztói árak, bár különböznek az árutőzsdei áraktól, még mindig töredékei az európai áraknak. Az Egyesült Államokban azonban változik a helyzet. Miközben Donald Trump amerikai elnök a „drill baby drill” megközelítést kívánja követni az olaj- és gáztermelés maximalizálása érdekében, a belföldi kereslet megugrik, és az export ambíciói is nőnek. Ezzel párhuzamosan Európa gázigénye is növekedhet. Jelezheti-e ez a nemzetközi terjeszkedésért feláldozott olcsó amerikai gáz végét?

Csökkenő orosz szállítások: Valódi váltás?

Az ukrajnai háború előtt Oroszország volt Európa vitathatatlanul vezető földgázszállítója, elsősorban csővezetéken keresztül. A konfliktus drasztikusan megváltoztatta ezt a dinamikát, gyakorlatilag leállította a csővezetékes szállításokat. Európa azonban továbbra is jelentős vevője az orosz LNG-nek. 2024-ben rekordmagas volt az orosz LNG-behozatal, még akkor is, amikor az amerikai szállítások csökkentek. Az orosz gáz, beleértve annak cseppfolyósított formáját is, egyszerűen olcsóbb, amit a nagy európai gazdaságok ki is használnak. Az EU célja, hogy ezt a gyakorlatot visszaszorítsa, és ezzel potenciálisan kapukat nyisson más szállítók, nevezetesen az Egyesült Államok előtt.

Az USA: LNG-erőmű

Körülbelül egy évvel ezelőtt az USA exportkapacitása 12 milliárd köbméter körül mozgott, de mostanra gyakran meghaladja a 15 milliárd köbmétert. Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) előrejelzése szerint az észak-amerikai LNG-exportkapacitás 2028-ra megduplázódik, és 24,4 milliárd köblábra emelkedik. Az USA ki akarja használni a benne rejlő lehetőségeket, kihasználva a magasabb külföldi árakat.

Az EIA szerint az észak-amerikai exportkapacitás megduplázódhat. Forrás: EIA

Európa gázszükséglete továbbra is fennáll, a zöld megállapodással kapcsolatos kérdések és a kimerült készletek közepette. Donald Trump sürgette Európát, hogy növelje az LNG-importot a jelentős kereskedelmi deficit kezelése érdekében. Időszerű lehetőség kínálkozik, mivel Európa, miután a tél elején kimerültek a gáztartalékok, valószínűleg igyekszik diverzifikálni az orosz szállításoktól.

Az európai tárolási szintek jelenleg nagyjából 55%-on állnak, ami az 5 éves átlag alatt van, és a 2021-es helyzetet idézi, amikor Oroszország elkezdte csökkenteni a szállításokat. A 90%-os tárolókapacitás november elejére történő eléréséhez megnövekedett amerikai importra lesz szükség. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az időjárás hatása

Az évforduló hideg időjárása mind az Egyesült Államokban, mind Európában fokozta a fűtési keresletet. Az előző két évben visszafogott gázfogyasztás volt tapasztalható. Ennek következtében az árak mindkét régióban emelkedtek. Az időjárás azonban változékony, és a jelek arra utalnak, hogy a tél legrosszabb időjárása már mögöttünk van. Európában azonban más a helyzet, ahol még mindig szűkös a kínálat és az 50 €/MWh feletti árakkal kell megküzdeni. Ezzel szemben az amerikai árak már majdnem 30%-kal csökkentek a szezonális csúcshoz képest. Amennyiben a tavalyi tendencia megismétlődik, az árak 40-50%-os csökkenése a csúcsponthoz képest valószínűsíthető, ami a tavaly ősszel tapasztalt 2,2-2,5 USD/MMBTU-s tartományba kerülhet.

Árkilátások

Az európai és ázsiai árak továbbra is többszörösen magasabbak az amerikai áraknál. A szállítási és cseppfolyósítási költségek figyelembevételével a globális referenciaárak és az amerikai árak közötti különbség jelentősen csökkenne. A megnövekedett amerikai exportkapacitás azonban szűkíteni fogja a hazai kínálatot. Miközben a termelés növekedési potenciálja megvan, a helyi kereslet is növekedni fog, ami az AI infrastruktúra növekedésének köszönhető. Donald Trump szerint az USA energiaszükséglete az elkövetkező években megduplázódhat, és az amerikai villamosenergia-termelés több mint 40%-át gázüzemű erőművek adják. Ez a növekvő kereslet mellett a hazai kínálat beszűküléséhez vezethet, ami elkerülhetetlenül felfelé hajtja az árakat. Ezt részben tükrözi a határidős görbe, amely jövő januárra 4,5-4,6 dolláros árakat vetít előre, bár ezek a szintek hamarabb is elérhetők. Az előrejelzések szerint a közelgő nyár szélsőséges hőmérsékleteket hoz, ami tovább növeli az amerikai energiaszükségletet, és potenciálisan korlátozza a készletek feltöltését a következő fűtési szezon előtt. A kérdés tehát a következő: Ez az olcsó amerikai gáz alkonya?

Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB