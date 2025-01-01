Grup ini berisi cookies yang penting agar situs web kami dapat berfungsi dengan baik. Mereka berperan dalam fungsi seperti preferensi bahasa, distribusi trafik, atau menjaga sesi pengguna. Cookies ini tidak dapat dinonaktifkan.
Nama cookie
Keterangan
|SERVERID
|xtbCookiesSettings
|Kedaluwarsa 364 hari
|xtbLanguageSettings
|Kedaluwarsa 364 hari
|userBranchSymbol
|Kedaluwarsa 1 hari
|countryIsoCode
|userPreviousBranchSymbol
|Kedaluwarsa 364 hari
|adobe_unique_id
|Kedaluwarsa 364 hari
|__cf_bm
|Kedaluwarsa 1 jam
|_cfuvid
|intercom-id-iojaybix
|Kedaluwarsa 270 hari
|intercom-session-iojaybix
|Kedaluwarsa 6 hari
|intercom-device-id-iojaybix
|Kedaluwarsa 270 hari
|_GRECAPTCHA
|Kedaluwarsa 179 hari
|SESSID
|Kedaluwarsa 1 hari
|test_cookie
|Kedaluwarsa 1 jam
Halaman Media Sosial
