Bertumbuh Bersama Kami

Bergabunglah dengan XTB Partnerships, Lebih dari sekadar program afiliasi — ini adalah peluang untuk tumbuh bersama brand global!

Nasabah XTB

1 juta+

Kantor Cabang Global

10+

Instrumen Trading

500+

Termasuk ETF, Komoditas, Indeks, Saham, dan Kripto

Bagaimana Cara Kerjanya?

Hanya 3 langkah mudah untuk mulai menghasilkan:

  • 1

    Daftar Sekarang

    Isi formulir dan resmi menjadi partner XTB

  • 2

    Siapkan Kampanye

    Gunakan tools marketing kami dan mulai promosikan produk XTB dengan mudah

  • 3

    Dapatkan Komisi

    Konversi trafik jadi profit — nikmati komisi kompetitif dari setiap klien yang Anda bawa

Apakah Anda Bergerak di Bidang Finansial atau Investasi? Kami Sedang Mencari Partner Seperti Anda!

Ubah audiens Anda menjadi penghasilan nyata — tak peduli jenis bisnis online yang Anda jalankan

Portal Keuangan

Punya situs berita finansial atau rutin membagikan informasi pasar? Mari berkolaborasi membuat artikel, ulasan, atau wawancara bersama! Kami yakin, di antara pembaca Anda, ada calon klien potensial untuk XTB.

Sekolah Trading

“Berinvestasi pada ilmu pengetahuan adalah keuntungan terbesar” Di XTB, edukasi adalah salah satu nilai utama kami. Kami bekerja sama dengan para edukator terbaik di industri. Jika Anda menawarkan kursus trading, sesi mentoring, atau e-book investasi, ini saatnya kita berkolaborasi!

Influencer

Apakah Anda memiliki pengaruh, jangkauan luas, serta pengetahuan dan pengalaman di pasar keuangan? Kolaborasi erat dengan kami memungkinkan Anda memaksimalkan potensi melalui strategi pemasaran yang disesuaikan. Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang ini dan selalu mengutamakan konten berkualitas tinggi.

Halaman Media Sosial

Apakah Anda mengelola profil media sosial yang sukses di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau platform lainnya? XTB memahami pentingnya media sosial saat ini. Kami adalah mitra tepercaya yang akan menyediakan kampanye reguler dan konten relevan yang sesuai dengan audiens dan aktivitas Anda.

Lainnya

Menjalankan aktivitas lain yang terkait dengan pasar keuangan namun belum disebutkan di atas? Tenang saja—XTB terbuka untuk berbagai ide. Daftarkan diri Anda dan mari bertumbuh bersama.

Mengapa Memilih XTB

Tawarkan teknologi trading terkini kepada audiens Anda melalui alat perdagangan mutakhir.

Bangun strategi pemasaran yang efektif dengan dukungan manajer kemitraan khusus.

Tingkatkan konversi Anda dengan bantuan tim penjualan kami yang fasih berbahasa lokal.

SEGERA HADIR

Kampanye berkualitas tinggi yang teratur dan berbasis data untuk menarik minat audiens Anda.

Penuhi kebutuhan klien sekaligus bangun brand pribadi Anda melalui kampanye edukatif bersama.

Skema Pembayaran

Dalam skema pembayaran CPA dasar kami, imbalan Anda per klien yang berhasil direferensikan ditentukan oleh tiga faktor:

  • Deposit minimum USD 400.
  • Negara asal klien memengaruhi jumlah imbalan. Negara dibagi ke dalam tiga grup. Gunakan tabel untuk melihat tarif masing-masing grup.
  • Jenis transaksi pertama klien: FX/CMD/IND, Crypto CFD, atau Saham dan ETF akan memengaruhi nominal CPA Anda.
  • Imbalan CPA tidak tersedia untuk klien dari Rumania, Spanyol, Portugal, dan Polandia.

Tarif CPA

Group 1 Group 2 Group 3
FX/CMD/IND 600 USD 300 USD 200 USD
Kripto 400 USD 200 USD 130 USD
Produk Saham & ETF 50 USD 30 USD 20 USD
FX/CMD/IND
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
Kripto
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
Produk Saham & ETF
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

Kami mengenakan komisi atas transaksi CFD yang dilakukan oleh klien. Dalam skema SpreadShare, kami membagikan persentase komisi tersebut kepada Anda.

  • Skema ini hanya tersedia untuk mitra di luar wilayah Uni Eropa dan untuk klien non-Eropa.

Imbalan Dasar

Tersedia untuk semua negara, tergantung pada kriteria skema yang berlaku 20%

Gabung program kemitraan kami dan dapatkan hingga $600 CPA.

Hubungi Kami

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
Kantor
partnership.me@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Kantor
partnership.me@xtb.com
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
