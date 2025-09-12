Instrumen OMI
Dividen, right issue, spin off, stock split, dan reverse split:
15.09 Senin - dividen pada Federal Agricultural Mortgage Corp - class C (AGM.US), Allegion PLC (ALLE.US), AMETEK Inc (AME.US), American Homes 4 Rent - class A (AMH.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (APSDEX.DE), Ares Capital Corp (ARCC.US), ARMOUR Residential REIT Inc (ARR.US), iShares, DIST, EUR (ATXEX.DE), Banc of California Inc (BANC.US), BCE Inc (BCE.US), Baytex Energy Corp (BTE.US), BancorpSouth Bank (BXS.US), Boyd Gaming Corp (BYD.US), Cadence Bank (CADE.US), Crown Castle International Corp (CCI.US), C&F Financial Corp (CFFI.US), Comerica Inc (CMA.US), Conmed Corp (CNMD.US), ChoiceOne Financial Services Inc (COFS.US), Chesapeake Utilities Corp (CPK.US), Community Trust Bancorp Inc (CTBI.US), Ctp NV (CTPNV.NL), Cenovus Energy Inc (CVE.US), Camping World Holdings Inc - class A (CWH.US), Digital Realty Trust Inc (DLR.US), Dole PLC (DOLE.US), Domino's Pizza Inc (DPZ.US), DTE Energy Co (DTE.US), DT Midstream Inc (DTM.US), Devon Energy Corp (DVN.US), Enterprise Financial Services Corp (EFSC.US), Eastman Chemical Co (EMN.US), Epsilon Energy Ltd (EPSN.US), Empire State Realty Trust Inc - class A (ESRT.US), iShares, UCITS, DIST, EUR (EXIB.DE), Eagle Materials Inc (EXP.US), Extra Space Storage Inc (EXR.US), … [dan seterusnya sesuai daftar].
16.09 Selasa – dividen pada American International Group Inc (AIG.US), Amphenol Corp - class A (APH.US), Ares Management Corp - class A (ARES.US), Bain Capital Specialty Finance Inc (BCSF.US), Centennial Resource Development Inc - class A (CDEV.US), … [lanjutan daftar].
17.09 Rabu – dividen pada Avnet Inc (AVT.US), Cie Financiere Richemont SA (CFR.CH), Chemung Financial Corp (CHMG.US), salesforce.com Inc (CRM.US), …
18.09 Kamis– dividen pada Axfood AB (AXFO.SE), Best Buy Co Inc (BBY.US), Brooks Macdonald Group PLC (BRK.UK), …
19.09 Jumat– dividen pada Bank7 Corp (BSVN.US), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.US), CSG Systems International Inc (CSGS.US), …
Stock Split minggu berikutnya:
16.09.2025 – REX.US – 2 banding 1
17.09.2025 – SQNS.US – 1 banding 10
Tidak ada hari libur pada minggu berikutnya.
Harap diperhatikan bahwa aksi korporasi yang disajikan dapat berubah (aksi baru dapat diumumkan atau yang ada dapat dibatalkan).
Semua pembaruan aksi korporasi dapat dilihat di xStation pada info instrumen.
Perubahan Penawaran Saham 04.09 - 11.09
Tidak ada perubahan.