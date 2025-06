¿Cómo pueden las acciones hacerte ganar dinero?

Ao deter ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da respectiva empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamentos de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa) ou valorização do capital (quando o preço de uma ação que você detém aumenta, pode vendê-la para obter lucro).