Intel Corp
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Intel Corp con CERO comisión

El silicio de Intel lleva décadas latiendo en el corazón del mundo digital. Desde ordenadores personales hasta centros de datos, Intel diseña y fabrica semiconductores que impulsan la innovación, la industria y la vida cotidiana. A medida que el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la computación en la nube, Intel sigue siendo un arquitecto clave de la era de la información moderna.


Puntos clave

  • Intel diseña y fabrica semiconductores, procesadores y tecnologías para centros de datos.
  • Conocida por su dominio histórico en chips para ordenadores personales (PC).
  • Gira hacia la IA, los centros de datos y los servicios de fundición para revitalizar el crecimiento.
  • Presencia global en la fabricación con fuertes inversiones en EE. UU. y Europa.
  • Se enfrenta a una fuerte competencia por parte de AMD, Nvidia y TSMC.

 

Modelo de negocio
Intel obtiene ingresos mediante el diseño, la fabricación y la venta de microprocesadores, chipsets, productos de memoria y software. También ofrece servicios de fundición, fabricando chips para terceros. El éxito de la empresa se basa en su escala, su liderazgo en la fabricación y su innovación en sectores de alta demanda como los ordenadores personales, los servidores, la IA y los vehículos autónomos.

 

Segmentos de negocio

  1. Grupo de Informática para Clientes (CCG): chips para ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y tabletas.
  2. Grupo de Centros de Datos e Inteligencia Artificial (DCAI): soluciones para proveedores de servicios en la nube y empresas.
  3. Grupo de Redes y Periferia (NEX): productos para 5G, computación periférica e Internet de las cosas (IoT).
  4. Intel Foundry Services (IFS): fabricación de chips para clientes externos.
  5. Mobileye: Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para vehículos autónomos.

 

Características de inversión
Intel es un gigante de los semiconductores profundamente vinculado al pulso del sector tecnológico mundial. Su negocio es muy cíclico y evoluciona al ritmo de las tendencias en electrónica de consumo, centros de datos e inversiones tecnológicas en general. Durante los auges tecnológicos, la demanda de procesadores se dispara; en las recesiones, los pedidos de chips pueden reducirse drásticamente.
A pesar de su naturaleza cíclica, el giro de Intel hacia los centros de datos, la inteligencia artificial y los servicios de fundición le permite exponerse a temas de crecimiento estructural a largo plazo. Las nuevas ambiciones de fabricación de la empresa y su liderazgo revitalizado tienen como objetivo recuperar el liderazgo en innovación, aunque el camino es complejo y requiere mucho capital.
La amplia base de fabricación de Intel le confiere profundidad estratégica, pero los riesgos de ejecución, la feroz competencia (especialmente de AMD, Nvidia y TSMC) y los rápidos ciclos tecnológicos hacen que su futuro sea desafiante, pero lleno de oportunidades.

 

Resumen clave de la inversión

  • Acciones cíclicas vinculadas a los ciclos de demanda de tecnología y semiconductores.
  • Marca global sólida, pero que se enfrenta a una intensa competencia y a retos de ejecución.
  • Girado hacia la IA, los centros de datos y la fabricación de fundición.
  • Compromisos de inversión masivos (fábricas en EE. UU. y Europa) para recuperar el liderazgo.
  • Expuesto a la dinámica de la cadena de suministro global y a los riesgos de la innovación tecnológica.

 

Principales catalizadores y riesgos
Catalizadores

  • Crecimiento de la IA y los centros de datos: el aumento de la demanda mundial de cargas de trabajo de IA y computación en la nube impulsa las ventas de chips para servidores.
  • Expansión de la fundición (IFS): la obtención de contratos de fabricación de chips para terceros podría crear una nueva y potente fuente de ingresos.
  • Subvenciones gubernamentales: los incentivos de EE. UU. y Europa para reconstruir la fabricación de semiconductores en el país favorecen a Intel.
  • Innovación de productos: el éxito del lanzamiento de los procesadores de última generación (Meteor Lake, Sierra Forest) podría restaurar la competitividad.
  • Alianzas estratégicas: la colaboración con empresas de IA y hiperescaladores en la nube abre nuevas vías de crecimiento.


Riesgos

  • Riesgo de ejecución de la fabricación: los retrasos en los nuevos nodos de chips (como 5 nm o 3 nm) pueden perjudicar la competitividad.
  • Competencia feroz: AMD, Nvidia y TSMC siguen presionando a Intel en mercados clave.
  • Elevados gastos de capital: Las inversiones de miles de millones de dólares en fábricas añaden presión financiera y operativa.
  • Ciclos económicos globales: La recesión o la debilidad del sector tecnológico ralentizarían la demanda de chips.
  • Tensiones geopolíticas: Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y las interrupciones en la cadena de suministro plantean riesgos estratégicos.
Datos interesantes

El nacimiento de Silicon Valley:
 La fundación de Intel en 1968 por Robert Noyce y Gordon Moore contribuyó a crear lo que hoy conocemos como Silicon Valley.
 

El legado de la ley de Moore:
 Gordon Moore predijo que el número de transistores en un chip se duplicaría cada dos años, un principio que ha dado forma a toda la industria tecnológica.

Dentro de tu PC:
Durante décadas, la Intel convirtió sus procesadores en el estándar de referencia para los ordenadores personales de todo el mundo.

El regreso de la fundición:
Intel está invirtiendo billones para convertirse en un actor importante en el sector, con el objetivo de desafiar a TSMC y Samsung en la fabricación.

Impulso de la IA y la autonomía:
A través de adquisiciones como Mobileye, Intel está dando grandes pasos en la conducción autónoma y las tecnologías basadas en la IA.

Presencia global en la fabricación:
Intel opera importantes plantas de fabricación en Estados Unidos, Irlanda, Israel y, próximamente, Alemania.

FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Intel diseña y fabrica semiconductores, microprocesadores y soluciones tecnológicas relacionadas.

Intel tiene su sede en Santa Clara, California, EE. UU.

Informática para clientes, centros de datos e inteligencia artificial, redes y periféricos, servicios de fundición y Mobileye.

IFS fabrica chips para clientes externos, ampliando el papel de Intel más allá de sus propios productos.

AMD, Nvidia, TSMC y Samsung.

Electrónica de consumo, computación en la nube, IA, redes 5G, automoción y computación periférica.

Sí. Intel diseña y fabrica la mayoría de sus propios semiconductores en sus fábricas globales.

Invertir en aceleradores de IA, procesadores y soluciones de computación periférica basadas en IA.

Presión competitiva, retrasos en la fabricación, carrera por la innovación tecnológica y perturbaciones en la cadena de suministro global de chips.

Sí. Su filial Mobileye desarrolla tecnologías ADAS y de conducción autónoma.

Una acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Ao deter ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da respectiva empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamentos de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa) ou valorização do capital (quando o preço de uma ação que você detém aumenta, pode vendê-la para obter lucro).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de un individuo. Es importante que las personas investiguen a fondo cualquier inversión potencial y consideren su propia situación financiera antes de realizar una compra.

