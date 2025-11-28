Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas

Wall Street muestra un claro optimismo hoy, con los principales índices avanzando durante la sesión. El S&P 500 sube un 0,2%, mientras que el Nasdaq gana un 0,3%. El Dow Jones mantiene igualmente un tono positivo, apoyado principalmente por los sectores tecnológico e industrial.

Las alzas de hoy están impulsadas en gran medida por las expectativas de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. El mercado asigna actualmente más de un 80% de probabilidad a que la reunión de diciembre concluya con un recorte de 25 puntos básicos, lo que refuerza el sentimiento alcista y sostiene el avance de la renta variable. El impulso también se ve favorecido por especulaciones sobre un posible sucesor más moderado para la presidencia de la Fed, lo que implicaría una política más acomodaticia, menores costos de financiamiento y mayor apoyo para la economía y los mercados de capitales.

El sector tecnológico continúa siendo el principal beneficiario del optimismo del mercado, respaldado por la elevada probabilidad de un recorte de tasas en diciembre. Una política monetaria más flexible incentiva un mayor apetito por riesgo, aumentando naturalmente la demanda por acciones tecnológicas.

Sin embargo, persiste un elemento de incertidumbre: datos económicos clave —incluido el índice PCE, la medida favorita de la Fed— no se publicarán hasta la próxima semana. Los retrasos ocasionados por el reciente shutdown del gobierno de EE. UU. significan que la Fed dispondrá de menos información para tomar decisiones en diciembre. Aun así, la sesión de hoy muestra que el mercado está aprovechando la baja liquidez típica de la temporada festiva para cerrar el mes con tono positivo.

Futuros del S&P 500 (Intervalo H1)

Los futuros del S&P 500 suben hoy, con los compradores recuperando claramente el control tras el reciente retroceso, señalando un retorno del optimismo. Las noticias positivas sobre un posible recorte de tasas en diciembre fortalecen el lado comprador, estimulando la actividad. Las alzas también se ven respaldadas por expectativas de que tasas más bajas impulsen la recuperación económica y los beneficios empresariales, ofreciendo perspectivas de mayor impulso alcista en próximas sesiones. Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Alphabet ha retirado su denuncia antimonopolio en la UE contra Microsoft por prácticas en la nube, una semana después de que los reguladores iniciaran su propia investigación. Google había acusado a Microsoft de comportamiento anticompetitivo al limitar a los clientes en Azure. La retirada llega tras el inicio de la revisión independiente de la Comisión Europea. No obstante, la investigación continúa, manteniendo a Microsoft bajo escrutinio mientras Google concentra esfuerzos en desarrollar su negocio de cloud.

Nvidia cae después de reportes que indican que empresas tecnológicas chinas, como Alibaba y ByteDance, están entrenando modelos de IA en centros de datos extranjeros para sortear las restricciones estadounidenses sobre chips. Al operar en centros de entidades no chinas, estas compañías mantienen acceso a chips avanzados de Nvidia, exponiendo tensiones geopolíticas en el sector y añadiendo incertidumbre temporal sobre la valoración de la empresa, aunque la demanda de chips de IA sigue fuerte a largo plazo.

Las acciones de Intel suben un 4% pese al registro policial en Taiwán en la residencia del ingeniero Wei-Jen Lo por sospechas de transferencia de tecnología sensible desde su anterior empleador. Lo trabajó previamente en Taiwan Semiconductor antes de incorporarse a Intel, que ha iniciado una investigación interna sobre la posible apropiación de secretos comerciales.

Oracle cae cerca de un 2% en la sesión. El mercado se mantiene escéptico ante las proyecciones de ingresos masivos y expresa preocupación por el tamaño de su deuda.

___________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí